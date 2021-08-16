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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ДФО
Хабаровский край

Россия - ДФО - Хабаровский край


16.08.2021 «Билайн» и Хабаровский край договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики 6
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
10.06.2021 «Почта России» и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
30.03.2021 В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 3
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
12.01.2021 Спутниковый интернет упростит работу добывающих компаний в труднодоступных районах севера Хабаровского края 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 2
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке 1
19.12.2019 Хабаровский краевой институт развития образования внедрил VideoMost 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 1
25.09.2019 «Росэлектроника» поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 3
05.09.2019 «Ростелеком» подключит «Газпром газэнергосеть гелий» к интернету 1
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 2
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
04.07.2019 К телемедицине DocDoc подключены 250 тысяч сотрудников Сбербанка 1
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
28.02.2019 Контакт-центр РЖД обработал за год более 10 млн запросов клиентов 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
26.11.2018 ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay 1
15.11.2018 «ЭР-телеком» объявил о росте консолидированной выручки на 18% 1

Публикаций - 428, упоминаний - 647

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 94
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 68
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 39
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 29
Ростелеком Дальсвязь 228 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 13
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 10
МегаФон Дальневосточный филиал 25 10
Microsoft Corporation 11628 9
Ростелеком Связьинвест 773 9
Huawei 2750 8
Samsung Electronics 5878 7
Cisco Systems 2158 7
Oracle Corporation 3466 7
Скай Линк - Skylink 548 6
InterSystems - ИнтерСистемз 74 5
Cellebrite 16 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
ЛАН-проект 8 5
Ланит ГК 1185 5
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 231 4
Yota - Скартел 623 4
Крок 1230 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
SAP SE 3272 4
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 4
Барс груп 402 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
3934 4
NVision Group - Энвижн Груп 552 3
Netrika - Нетрика 84 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 3
Directum - Директум 693 3
АйТи 771 3
ФОРС - Центр разработки 188 3
Ericsson 899 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 15
Почта России ПАО 1586 11
РЖД - Российские железные дороги 1093 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 68 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 4
Евросеть 939 4
РТС - Фондовая биржа 175 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Славянка ГК 18 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Газпром ПАО 538 3
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
Cisco Capital 12 2
ВТБ24 587 2
Роснефть НК 372 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 40 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Миландр ПКК 26 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 5 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
ACS - Arctic Catering Services - Арктик катеринг сервис 1 1
Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - Атомная теплоэлектроцентраль 3 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
Чукотэнерго АО 3 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Ant Financial Services Group 5 1
Газпром комплектация 3 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 49
Правительство РФ 2226 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 19
Президент Российской Федерации 1447 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 10
Правительство Хабаровского края 17 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 7
Правительство Москвы 660 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
Правительство Саратовской области 17 4
Администрация города Омска 8 4
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 4
Федеральное казначейство России 766 4
Правительство Сахалинской области 19 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
Руссофт - Russoft 269 1
Союз машиностроителей России 26 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 44
3G - Стандарт мобильной связи 3835 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 8
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 4
LTE-смартфон 138 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 3
Умные платформы 500 3
Big Data - Большие данные 1136 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 7 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 10
Google Android 10752 10
Apple iOS 5744 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 5
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 3
Apple iPhone 5 710 3
СП.АРМ 18 3
ВТБ Мультикарта 147 3
WhatsApp Messenger 654 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Apple iPad mini 375 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 6 2
Microsoft Exchange 695 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 167 2
Microsoft Skype 1501 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Linux OS 4386 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 2
Линник Иван 55 14
Путин Владимир 1840 10
Орловский Виктор 229 8
Никифоров Николай 1126 8
Егоров Игорь 40 7
Щеголев Игорь 676 7
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Логинов Александр 34 5
Валяева Елизавета 72 4
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Пак Олег 90 4
Соловьев Владимир 98 4
Киселев Николай 9 4
Хитрова Елена 12 4
Торгашин Евгений 6 4
Круглов Максим 25 3
Козырев Алексей 270 3
Коровко Вадим 17 3
Суслов Константин 19 3
Левыкин Андрей 14 2
Экшенгер Наталья 4 2
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Скворцова Вероника 51 2
Махновский Кирилл 18 2
Новиков Павел 67 2
Малис Александр 117 2
Мардер Наум 100 2
Чернышов Михаил 32 2
Колпаков Антон 44 2
Греф Герман 212 2
Шадаев Максут 384 2
Борисов Александр 30 2
Балаценко Андрей 29 2
Поповский Александр 86 2
Сысоева Евгения 7 2
Рудычева Наталья 81 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Родионов Андрей 11 2
Берман Кирилл 4 2
Кравцов Роман 77 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 217
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 123
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 118
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 76
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 75
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 170 70
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Россия - СФО - Новосибирская область 843 57
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Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 41
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Россия - УФО - Свердловская область 822 37
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 37
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Россия - СФО - Красноярский край 691 32
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Русский язык 1028 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 6
Федеральное законодательство 254 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
POI - points of interest 60 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
Великая Отечественная война 130 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
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