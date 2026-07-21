Россия - ДФО - Хабаровский край

В 2026 г. в Хабаровском крае телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионерам с низким доходом С с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику звонков от мошенников жителям Хабаровского края за первое полугодие 2026 г. В Хабаровском крае по данным экспертов чаще все

Средний и малый бизнес Хабаровского края нарастил инвестиции в видеоаналитику с ИИ МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики среди бизнеса в Хабаровском крае с 2024 г. по июнь 2026 г. По данным аналитиков компании драйвер спроса смеща

Около 100 отечественных базовых станций планирует построить МТС в Хабаровском крае и ЕАО до конца 2027 года номии 98 базовых станций российского производства «Иртея». Оборудование уже работает в ряде районов Хабаровского края и ЕАО. До конца года географию отечественной связи расширят еще на 30%. Об

Мошенники в Хабаровском крае стали чаще использовать многоступенчатые схемы с предложениями «дохода» ными, что и вынуждает преступников переходить к более изощренным и персонализированным сценариям. В Хабаровском крае в I квартале 2026 г. чаще всего по многоступенчатым схемам жителям звонили с

РОСА и Хабаровский дорожно-строительный техникум договорились о сотрудничестве отрудничество помогает нам готовить специалистов, востребованных на рынке труда», — сказал директор Хабаровского дорожно-строительного техникума Владимир Гажал.

Отечественный 4G развернула МТС в пограничном селе Хабаровского края ажный шаг в устранении цифрового неравенства в отдаленных и исторически значимых населенных пунктах Хабаровского края. Ранее в селе было только 3G, а благодаря отечественному оборудованию «Ирте

Эксперты МТС оценили готовность Хабаровского края к переходу на 5G Аналитики МТС изучили парк смартфонов в сети компании в Хабаровском крае, чтобы оценить технологическую готовность региона к внедрению связи нового п

МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Хабаровского края МТС запускает для жителей Хабаровского края бесплатный интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». О

Новый дата-центр «МегаФона» начал работу в Хабаровском крае «МегаФон» ввел в эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Хабаровском крае. Новый объект усилит цифровую инфраструктуру оператора на Дальнем Востоке и

В Хабаровском крае семьи смогут получать оповещения о подозрительных звонках родственникам Жители Хабаровского края получат дополнительный инструмент для защиты от телефонного мошенничества.

В Хабаровском крае снизилась активность телефонных мошенников сервиса «Защитник», проанализировала количество и тематику звонков от спамеров и мошенников жителям Хабаровского края в 2025 г. По итогам года количество таких звонков снизилось на 10% по сравн

Ментальное здоровье хабаровской молодежи поддержит ИИ-ассистент МТС мы и создали этого ИИ-ассистента в тарифе «РИИЛ» — как мгновенный, бесплатный и безопасный инструмент первой помощи для эмоционального состояния, доступный прямо в телефоне», — сказала директор МТС в Хабаровском крае, Наталья Экшенгер.

Аналитики МТС выяснили, какие неочевидные произведения Чехова популярны в Хабаровском крае стемы МТС ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Хабаровского края. Помимо произведений из школьной программы, таких как «Вишневый сад» и «Пал

МТС обнаружила более двух тысяч майнинговых ферм в Хабаровском крае ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Хабаровском крае, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в России выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. В

Хабаровский край вошел в топ-10 регионов по использованию ИИ на встречах для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала деловую активность жителей Хабаровского края по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе «МТС Линк» в два раза

Хабаровский бизнес переходит на виртуальную инфраструктуру MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Хабаровском крае за год выросло почти в полтора раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС. Также среди облачных сервисов MWS Clo

Тяжелая промышленность оказалась самой «умной» отраслью в Хабаровском крае я человека, складского учета. Прирост устройств в этом сегменте составил 20%. «Мы видим, как бизнес Хабаровского края переходит от пилотных проектов к масштабному внедрению IoT-решений, которые

Хабаровский край вошел в топ-20 самых музыкальных регионов России в 2025 году и сериалов в цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС. В 2025 г. пользователи из Хабаровского края на 20% чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре «Кион» по сравнен

В пяти городах Хабаровского края заработали точки бесплатного Wi-Fi от МТС МТС расширила сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи на пять городов Хабаровского края. Теперь подключиться к интернету можно не только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, но и в новых точках в Советской Гавани и Ванино. Об этом CNews сообщили предста

Хабаровский край вошел в топ-20 России по продажам наушников в «черную пятницу» МТС зафиксировала рекордный спрос на наушники в Хабаровском крае в период ноябрьских распродаж. По итогам акций с 11 по 30 ноября 2025 г. регион вошел в топ-20 лидеров страны по продажам этой категории, показав один из самых высоких темпов р

Зимние каникулы в Хабаровском крае набирают популярность у дальневосточников о занимаются в четверг и субботу — именно на эти дни приходится 52% всего трафика. Особый интерес к Хабаровскому краю, как месту для зимнего отдыха, у абонентов из Якутии — трафик вырос в 5,5 р

МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края. Беспроводной интернет теперь доступен в 10 салонах оператора в крупных гор

Рефарминг «МегаФона» обновил телеком-сеть в районах Хабаровского края и передачи данных и стабильное LTE-покрытие теперь доступно пользователям в ряде населенных пунктов Хабаровского края. «МегаФон» выполнил рефарминг на базовых станциях в поселке Высокогорный Ва

К 2030 г. 9 из 10 рабочих задач в Хабаровском крае будет выполнять искусственный интеллект ственный интеллект будет выполнять до 90% рутинных операций в профессиональной деятельности жителей Хабаровского края. Такой прогноз представили эксперты МТС на основе исследования российского

Хабаровский бизнес столкнулся с 30-часовой DDoS-атакой инфраструктуру для всего региона. Именно поэтому мы развиваем направление кибербезопасности в МТС, предлагая компаниям не просто связь, а комплексную цифровую безопасность», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер. С наибольшим числом DDoS-атак столкнулись отрасли ИТ, телекоммуникаций и транспорта Дальнего Востока. Совокупно на них пришлось более 20% от общего объема инц

Умные технологии в мужских руках: в хабаровских селах растет число смарт-гаджетов ратора из Охотского района (+100%). Среди владельцев умных устройств в небольших населенных пунктах Хабаровского края преобладают люди в возрасте 35–44 лет — это 38% от общего числа. На втором

KION создал безопасное цифровое пространство для детей в Хабаровском крае иков. Система автоматически подбирает контент в соответствии с выбранным возрастом, а доступ ко всему разделу защищен ПИН-кодом. Управление настройками осуществляется прямо со смартфона. Юные зрители Хабаровского края найдут более 150 тыс. единиц контента, включая золотую коллекцию Disney, популярные российские мультфильмы и сериалы («Смешарики», «Фиксики», «Три кота»), а также семейное кин

Искусственный интеллект МТС будет отвечать на звонки жителей Хабаровского края Абоненты МТС в Хабаровском крае получили возможность по-новому управлять телефонными звонками. Теперь можно

Т2 провела связь в труднодоступное село Хабаровского края T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил мобильной связью село Тугур Хабаровского края – населенный пункт расположен недалеко от Шантарских остров, одного из немн

МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya реальном времени на расстояние свыше 50 километров. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю В Хабаровском крае состоялись учебно-тренировочные полеты с применением нов

Жители Хабаровского края стали вдвое чаще использовать ИИ Деловую активность жителей Хабаровского края за лето 2025 г. оценила платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». Во вр

Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса» едняя образовательная школа № 4 имени первого директора Чайка Марии Ивановны в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края получила комплекты робототехнического оборудования и методические комплексы

Жители Хабаровского края будут изучать цифровые технологии в «Школе 21» ние о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбербанк и

МТС подготовила новый международный терминал хабаровского аэропорта к высоким скоростям аструктуру таким образом, чтобы полностью покрыть всю территорию комплекса без белых пятен. Мы надеемся, что путешествия для наших абонентов станут еще комфортнее», – отметила директор компании МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

МТС Web Services привлечет ИТ-компании в Хабаровском крае к сотрудничеству инфраструктуре заказчиков. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках программы партнеры из Хабаровского края и других регионов смогут продавать передовые ИИ-сервисы MWS, в том числе пл

«МегаФон» назвал чемпионов по интернет-трафику в Хабаровском крае Жители Бычихи стали лидерами среди сельских поселений Хабаровского края по объему использованного интернет-трафика. В среднем один абонент оператор

МТС прокачала связь на месте старинного эвенкийского стойбища МТС усовершенствовала покрытие мобильной сети в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Специалисты модернизировали оборудование и увеличили скорости мобильного и

«МегаФон» ведет рефарминг в населенных пунктах Хабаровского края ли купить необходимые медикаменты. «Технологическое обновление сети «МегаФона» в населенных пунктах Хабаровского края обеспечивает высокое качества связи в условиях растущего трафика. Более эфф

«Р7» и Минцифры Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве «Р7» и Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную р