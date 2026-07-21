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Россия ДФО Хабаровский край
СОБЫТИЯ
|21.07.2026
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В 2026 г. в Хабаровском крае телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионерам с низким доходом
С с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику звонков от мошенников жителям Хабаровского края за первое полугодие 2026 г. В Хабаровском крае по данным экспертов чаще все
|16.07.2026
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Средний и малый бизнес Хабаровского края нарастил инвестиции в видеоаналитику с ИИ
МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики среди бизнеса в Хабаровском крае с 2024 г. по июнь 2026 г. По данным аналитиков компании драйвер спроса смеща
|20.05.2026
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Около 100 отечественных базовых станций планирует построить МТС в Хабаровском крае и ЕАО до конца 2027 года
номии 98 базовых станций российского производства «Иртея». Оборудование уже работает в ряде районов Хабаровского края и ЕАО. До конца года географию отечественной связи расширят еще на 30%. Об
|24.04.2026
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Мошенники в Хабаровском крае стали чаще использовать многоступенчатые схемы с предложениями «дохода»
ными, что и вынуждает преступников переходить к более изощренным и персонализированным сценариям. В Хабаровском крае в I квартале 2026 г. чаще всего по многоступенчатым схемам жителям звонили с
|08.04.2026
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РОСА и Хабаровский дорожно-строительный техникум договорились о сотрудничестве
отрудничество помогает нам готовить специалистов, востребованных на рынке труда», — сказал директор Хабаровского дорожно-строительного техникума Владимир Гажал.
|02.04.2026
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Отечественный 4G развернула МТС в пограничном селе Хабаровского края
ажный шаг в устранении цифрового неравенства в отдаленных и исторически значимых населенных пунктах Хабаровского края. Ранее в селе было только 3G, а благодаря отечественному оборудованию «Ирте
|26.03.2026
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Эксперты МТС оценили готовность Хабаровского края к переходу на 5G
Аналитики МТС изучили парк смартфонов в сети компании в Хабаровском крае, чтобы оценить технологическую готовность региона к внедрению связи нового п
|04.03.2026
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МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Хабаровского края
МТС запускает для жителей Хабаровского края бесплатный интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». О
|18.02.2026
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Новый дата-центр «МегаФона» начал работу в Хабаровском крае
«МегаФон» ввел в эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Хабаровском крае. Новый объект усилит цифровую инфраструктуру оператора на Дальнем Востоке и
|09.02.2026
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В Хабаровском крае семьи смогут получать оповещения о подозрительных звонках родственникам
Жители Хабаровского края получат дополнительный инструмент для защиты от телефонного мошенничества.
|06.02.2026
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В Хабаровском крае снизилась активность телефонных мошенников
сервиса «Защитник», проанализировала количество и тематику звонков от спамеров и мошенников жителям Хабаровского края в 2025 г. По итогам года количество таких звонков снизилось на 10% по сравн
|05.02.2026
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Ментальное здоровье хабаровской молодежи поддержит ИИ-ассистент МТС
мы и создали этого ИИ-ассистента в тарифе «РИИЛ» — как мгновенный, бесплатный и безопасный инструмент первой помощи для эмоционального состояния, доступный прямо в телефоне», — сказала директор МТС в Хабаровском крае, Наталья Экшенгер.
|30.01.2026
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Аналитики МТС выяснили, какие неочевидные произведения Чехова популярны в Хабаровском крае
стемы МТС ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Хабаровского края. Помимо произведений из школьной программы, таких как «Вишневый сад» и «Пал
|22.01.2026
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МТС обнаружила более двух тысяч майнинговых ферм в Хабаровском крае
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Хабаровском крае, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в России выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. В
|20.01.2026
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Хабаровский край вошел в топ-10 регионов по использованию ИИ на встречах
для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала деловую активность жителей Хабаровского края по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе «МТС Линк» в два раза
|15.01.2026
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Хабаровский бизнес переходит на виртуальную инфраструктуру
MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Хабаровском крае за год выросло почти в полтора раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС. Также среди облачных сервисов MWS Clo
|26.12.2025
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Тяжелая промышленность оказалась самой «умной» отраслью в Хабаровском крае
я человека, складского учета. Прирост устройств в этом сегменте составил 20%. «Мы видим, как бизнес Хабаровского края переходит от пилотных проектов к масштабному внедрению IoT-решений, которые
|16.12.2025
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Хабаровский край вошел в топ-20 самых музыкальных регионов России в 2025 году
и сериалов в цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС. В 2025 г. пользователи из Хабаровского края на 20% чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре «Кион» по сравнен
|11.12.2025
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В пяти городах Хабаровского края заработали точки бесплатного Wi-Fi от МТС
МТС расширила сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи на пять городов Хабаровского края. Теперь подключиться к интернету можно не только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, но и в новых точках в Советской Гавани и Ванино. Об этом CNews сообщили предста
|08.12.2025
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Хабаровский край вошел в топ-20 России по продажам наушников в «черную пятницу»
МТС зафиксировала рекордный спрос на наушники в Хабаровском крае в период ноябрьских распродаж. По итогам акций с 11 по 30 ноября 2025 г. регион вошел в топ-20 лидеров страны по продажам этой категории, показав один из самых высоких темпов р
|03.12.2025
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Зимние каникулы в Хабаровском крае набирают популярность у дальневосточников
о занимаются в четверг и субботу — именно на эти дни приходится 52% всего трафика. Особый интерес к Хабаровскому краю, как месту для зимнего отдыха, у абонентов из Якутии — трафик вырос в 5,5 р
|18.11.2025
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МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края
МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края. Беспроводной интернет теперь доступен в 10 салонах оператора в крупных гор
|13.11.2025
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Рефарминг «МегаФона» обновил телеком-сеть в районах Хабаровского края
и передачи данных и стабильное LTE-покрытие теперь доступно пользователям в ряде населенных пунктов Хабаровского края. «МегаФон» выполнил рефарминг на базовых станциях в поселке Высокогорный Ва
|13.11.2025
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К 2030 г. 9 из 10 рабочих задач в Хабаровском крае будет выполнять искусственный интеллект
ственный интеллект будет выполнять до 90% рутинных операций в профессиональной деятельности жителей Хабаровского края. Такой прогноз представили эксперты МТС на основе исследования российского
|11.11.2025
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Хабаровский бизнес столкнулся с 30-часовой DDoS-атакой
инфраструктуру для всего региона. Именно поэтому мы развиваем направление кибербезопасности в МТС, предлагая компаниям не просто связь, а комплексную цифровую безопасность», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер. С наибольшим числом DDoS-атак столкнулись отрасли ИТ, телекоммуникаций и транспорта Дальнего Востока. Совокупно на них пришлось более 20% от общего объема инц
|21.10.2025
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Умные технологии в мужских руках: в хабаровских селах растет число смарт-гаджетов
ратора из Охотского района (+100%). Среди владельцев умных устройств в небольших населенных пунктах Хабаровского края преобладают люди в возрасте 35–44 лет — это 38% от общего числа. На втором
|20.10.2025
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KION создал безопасное цифровое пространство для детей в Хабаровском крае
иков. Система автоматически подбирает контент в соответствии с выбранным возрастом, а доступ ко всему разделу защищен ПИН-кодом. Управление настройками осуществляется прямо со смартфона. Юные зрители Хабаровского края найдут более 150 тыс. единиц контента, включая золотую коллекцию Disney, популярные российские мультфильмы и сериалы («Смешарики», «Фиксики», «Три кота»), а также семейное кин
|16.10.2025
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Искусственный интеллект МТС будет отвечать на звонки жителей Хабаровского края
Абоненты МТС в Хабаровском крае получили возможность по-новому управлять телефонными звонками. Теперь можно
|29.09.2025
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Т2 провела связь в труднодоступное село Хабаровского края
T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил мобильной связью село Тугур Хабаровского края – населенный пункт расположен недалеко от Шантарских остров, одного из немн
|18.09.2025
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МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya
реальном времени на расстояние свыше 50 километров. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю В Хабаровском крае состоялись учебно-тренировочные полеты с применением нов
|12.09.2025
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Жители Хабаровского края стали вдвое чаще использовать ИИ
Деловую активность жителей Хабаровского края за лето 2025 г. оценила платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». Во вр
|10.09.2025
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Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса»
едняя образовательная школа № 4 имени первого директора Чайка Марии Ивановны в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края получила комплекты робототехнического оборудования и методические комплексы
|05.09.2025
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Жители Хабаровского края будут изучать цифровые технологии в «Школе 21»
ние о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбербанк и
|28.08.2025
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МТС подготовила новый международный терминал хабаровского аэропорта к высоким скоростям
аструктуру таким образом, чтобы полностью покрыть всю территорию комплекса без белых пятен. Мы надеемся, что путешествия для наших абонентов станут еще комфортнее», – отметила директор компании МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
|27.08.2025
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МТС Web Services привлечет ИТ-компании в Хабаровском крае к сотрудничеству
инфраструктуре заказчиков. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках программы партнеры из Хабаровского края и других регионов смогут продавать передовые ИИ-сервисы MWS, в том числе пл
|20.08.2025
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«МегаФон» назвал чемпионов по интернет-трафику в Хабаровском крае
Жители Бычихи стали лидерами среди сельских поселений Хабаровского края по объему использованного интернет-трафика. В среднем один абонент оператор
|18.08.2025
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МТС прокачала связь на месте старинного эвенкийского стойбища
МТС усовершенствовала покрытие мобильной сети в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Специалисты модернизировали оборудование и увеличили скорости мобильного и
|06.08.2025
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«МегаФон» ведет рефарминг в населенных пунктах Хабаровского края
ли купить необходимые медикаменты. «Технологическое обновление сети «МегаФона» в населенных пунктах Хабаровского края обеспечивает высокое качества связи в условиях растущего трафика. Более эфф
|10.07.2025
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«Р7» и Минцифры Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве
«Р7» и Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную р
|07.07.2025
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«МегаФон» нарастил интернет-скорости в самом гостеприимном селе Хабаровского края
ользоваться необходимыми цифровыми сервисами. По данным аналитиков на первую декаду июня мобильный трафик в селе вырос на 40% относительно этого периода прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Экшенгер Наталья 81 73
|Оловянников Дмитрий 78 48
|Челышев Илья 45 27
|Линник Иван 55 24
|Путин Владимир 3454 23
|Орловский Виктор 408 14
|Демин Евгений 15 9
|Никифоров Николай 1138 9
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Щеголев Игорь 699 8
|Егоров Игорь 45 7
|Перагов Андрей 18 7
|Сысоева Евгения 129 6
|Гусев Алексей 19 6
|Трофимчук Денис 55 6
|Чекмарев Шамиль 50 6
|Шпорт Вячеслав 6 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Логинов Александр 54 5
|Киселев Николай 16 5
|Торгашин Евгений 31 5
|Козырев Алексей 328 4
|Дубовсков Андрей 89 4
|Балаценко Андрей 32 4
|Никитин Олег 68 4
|Хитрова Елена 12 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Бескоровайный Андрей 49 4
|Заболотный Игорь 45 4
|Дудкин Максим 42 4
|Волошин Константин 16 4
|Дегтярев Михаил 10 4
|Ишаев Виктор 5 4
|Пронина Антонина 4 4
|Токаренко Максим 48 4
|Матвиенко Роман 33 4
|Двинина Олеся 89 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Пак Олег 112 4
|Греф Герман 485 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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