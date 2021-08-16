Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Хабаровский край
Публикаций - 428, упоминаний - 647
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Линник Иван 55 14
|Путин Владимир 1840 10
|Орловский Виктор 229 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Егоров Игорь 40 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Медведев Дмитрий 1437 7
|Логинов Александр 34 5
|Валяева Елизавета 72 4
|Дубовсков Андрей 82 4
|Пак Олег 90 4
|Соловьев Владимир 98 4
|Киселев Николай 9 4
|Хитрова Елена 12 4
|Торгашин Евгений 6 4
|Круглов Максим 25 3
|Козырев Алексей 270 3
|Коровко Вадим 17 3
|Суслов Константин 19 3
|Левыкин Андрей 14 2
|Экшенгер Наталья 4 2
|Евтушенков Владимир 134 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Махновский Кирилл 18 2
|Новиков Павел 67 2
|Малис Александр 117 2
|Мардер Наум 100 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Колпаков Антон 44 2
|Греф Герман 212 2
|Шадаев Максут 384 2
|Борисов Александр 30 2
|Балаценко Андрей 29 2
|Поповский Александр 86 2
|Сысоева Евгения 7 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Родионов Андрей 11 2
|Берман Кирилл 4 2
|Кравцов Роман 77 1
|CNews Analytics 2006 12
|Juniper Research 280 1
|Gartner 2230 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|ABI Research 187 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru