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Россия ДФО Хабаровский край

Россия - ДФО - Хабаровский край

СОБЫТИЯ


21.07.2026 В 2026 г. в Хабаровском крае телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионерам с низким доходом

С с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику звонков от мошенников жителям Хабаровского края за первое полугодие 2026 г. В Хабаровском крае по данным экспертов чаще все
16.07.2026 Средний и малый бизнес Хабаровского края нарастил инвестиции в видеоаналитику с ИИ

МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики среди бизнеса в Хабаровском крае с 2024 г. по июнь 2026 г. По данным аналитиков компании драйвер спроса смеща
20.05.2026 Около 100 отечественных базовых станций планирует построить МТС в Хабаровском крае и ЕАО до конца 2027 года

номии 98 базовых станций российского производства «Иртея». Оборудование уже работает в ряде районов Хабаровского края и ЕАО. До конца года географию отечественной связи расширят еще на 30%. Об

24.04.2026 Мошенники в Хабаровском крае стали чаще использовать многоступенчатые схемы с предложениями «дохода»

ными, что и вынуждает преступников переходить к более изощренным и персонализированным сценариям. В Хабаровском крае в I квартале 2026 г. чаще всего по многоступенчатым схемам жителям звонили с
08.04.2026 РОСА и Хабаровский дорожно-строительный техникум договорились о сотрудничестве

отрудничество помогает нам готовить специалистов, востребованных на рынке труда», — сказал директор Хабаровского дорожно-строительного техникума Владимир Гажал.
02.04.2026 Отечественный 4G развернула МТС в пограничном селе Хабаровского края

ажный шаг в устранении цифрового неравенства в отдаленных и исторически значимых населенных пунктах Хабаровского края. Ранее в селе было только 3G, а благодаря отечественному оборудованию «Ирте
26.03.2026 Эксперты МТС оценили готовность Хабаровского края к переходу на 5G

Аналитики МТС изучили парк смартфонов в сети компании в Хабаровском крае, чтобы оценить технологическую готовность региона к внедрению связи нового п
04.03.2026 МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Хабаровского края

МТС запускает для жителей Хабаровского края бесплатный интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». О
18.02.2026 Новый дата-центр «МегаФона» начал работу в Хабаровском крае

«МегаФон» ввел в эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Хабаровском крае. Новый объект усилит цифровую инфраструктуру оператора на Дальнем Востоке и

09.02.2026 В Хабаровском крае семьи смогут получать оповещения о подозрительных звонках родственникам

Жители Хабаровского края получат дополнительный инструмент для защиты от телефонного мошенничества.

06.02.2026 В Хабаровском крае снизилась активность телефонных мошенников

сервиса «Защитник», проанализировала количество и тематику звонков от спамеров и мошенников жителям Хабаровского края в 2025 г. По итогам года количество таких звонков снизилось на 10% по сравн
05.02.2026 Ментальное здоровье хабаровской молодежи поддержит ИИ-ассистент МТС

мы и создали этого ИИ-ассистента в тарифе «РИИЛ» — как мгновенный, бесплатный и безопасный инструмент первой помощи для эмоционального состояния, доступный прямо в телефоне», — сказала директор МТС в Хабаровском крае, Наталья Экшенгер.
30.01.2026 Аналитики МТС выяснили, какие неочевидные произведения Чехова популярны в Хабаровском крае

стемы МТС ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Хабаровского края. Помимо произведений из школьной программы, таких как «Вишневый сад» и «Пал
22.01.2026 МТС обнаружила более двух тысяч майнинговых ферм в Хабаровском крае

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Хабаровском крае, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в России выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. В

20.01.2026 Хабаровский край вошел в топ-10 регионов по использованию ИИ на встречах

для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала деловую активность жителей Хабаровского края по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе «МТС Линк» в два раза
15.01.2026 Хабаровский бизнес переходит на виртуальную инфраструктуру

MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Хабаровском крае за год выросло почти в полтора раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС. Также среди облачных сервисов MWS Clo
26.12.2025 Тяжелая промышленность оказалась самой «умной» отраслью в Хабаровском крае

я человека, складского учета. Прирост устройств в этом сегменте составил 20%. «Мы видим, как бизнес Хабаровского края переходит от пилотных проектов к масштабному внедрению IoT-решений, которые
16.12.2025 Хабаровский край вошел в топ-20 самых музыкальных регионов России в 2025 году

и сериалов в цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС. В 2025 г. пользователи из Хабаровского края на 20% чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре «Кион» по сравнен
11.12.2025 В пяти городах Хабаровского края заработали точки бесплатного Wi-Fi от МТС

МТС расширила сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи на пять городов Хабаровского края. Теперь подключиться к интернету можно не только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, но и в новых точках в Советской Гавани и Ванино. Об этом CNews сообщили предста
08.12.2025 Хабаровский край вошел в топ-20 России по продажам наушников в «черную пятницу»

МТС зафиксировала рекордный спрос на наушники в Хабаровском крае в период ноябрьских распродаж. По итогам акций с 11 по 30 ноября 2025 г. регион вошел в топ-20 лидеров страны по продажам этой категории, показав один из самых высоких темпов р
03.12.2025 Зимние каникулы в Хабаровском крае набирают популярность у дальневосточников

о занимаются в четверг и субботу — именно на эти дни приходится 52% всего трафика. Особый интерес к Хабаровскому краю, как месту для зимнего отдыха, у абонентов из Якутии — трафик вырос в 5,5 р
18.11.2025 МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края. Беспроводной интернет теперь доступен в 10 салонах оператора в крупных гор
13.11.2025 Рефарминг «МегаФона» обновил телеком-сеть в районах Хабаровского края

и передачи данных и стабильное LTE-покрытие теперь доступно пользователям в ряде населенных пунктов Хабаровского края. «МегаФон» выполнил рефарминг на базовых станциях в поселке Высокогорный Ва
13.11.2025 К 2030 г. 9 из 10 рабочих задач в Хабаровском крае будет выполнять искусственный интеллект

ственный интеллект будет выполнять до 90% рутинных операций в профессиональной деятельности жителей Хабаровского края. Такой прогноз представили эксперты МТС на основе исследования российского

11.11.2025 Хабаровский бизнес столкнулся с 30-часовой DDoS-атакой

инфраструктуру для всего региона. Именно поэтому мы развиваем направление кибербезопасности в МТС, предлагая компаниям не просто связь, а комплексную цифровую безопасность», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер. С наибольшим числом DDoS-атак столкнулись отрасли ИТ, телекоммуникаций и транспорта Дальнего Востока. Совокупно на них пришлось более 20% от общего объема инц
21.10.2025 Умные технологии в мужских руках: в хабаровских селах растет число смарт-гаджетов

ратора из Охотского района (+100%). Среди владельцев умных устройств в небольших населенных пунктах Хабаровского края преобладают люди в возрасте 35–44 лет — это 38% от общего числа. На втором

20.10.2025 KION создал безопасное цифровое пространство для детей в Хабаровском крае

иков. Система автоматически подбирает контент в соответствии с выбранным возрастом, а доступ ко всему разделу защищен ПИН-кодом. Управление настройками осуществляется прямо со смартфона. Юные зрители Хабаровского края найдут более 150 тыс. единиц контента, включая золотую коллекцию Disney, популярные российские мультфильмы и сериалы («Смешарики», «Фиксики», «Три кота»), а также семейное кин
16.10.2025 Искусственный интеллект МТС будет отвечать на звонки жителей Хабаровского края

Абоненты МТС в Хабаровском крае получили возможность по-новому управлять телефонными звонками. Теперь можно

29.09.2025 Т2 провела связь в труднодоступное село Хабаровского края

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил мобильной связью село Тугур Хабаровского края – населенный пункт расположен недалеко от Шантарских остров, одного из немн
18.09.2025 МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya

реальном времени на расстояние свыше 50 километров. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю В Хабаровском крае состоялись учебно-тренировочные полеты с применением нов
12.09.2025 Жители Хабаровского края стали вдвое чаще использовать ИИ

Деловую активность жителей Хабаровского края за лето 2025 г. оценила платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». Во вр
10.09.2025 Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса»

едняя образовательная школа № 4 имени первого директора Чайка Марии Ивановны в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края получила комплекты робототехнического оборудования и методические комплексы
05.09.2025 Жители Хабаровского края будут изучать цифровые технологии в «Школе 21»

ние о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбербанк и
28.08.2025 МТС подготовила новый международный терминал хабаровского аэропорта к высоким скоростям

аструктуру таким образом, чтобы полностью покрыть всю территорию комплекса без белых пятен. Мы надеемся, что путешествия для наших абонентов станут еще комфортнее», – отметила директор компании МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
27.08.2025 МТС Web Services привлечет ИТ-компании в Хабаровском крае к сотрудничеству

инфраструктуре заказчиков. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках программы партнеры из Хабаровского края и других регионов смогут продавать передовые ИИ-сервисы MWS, в том числе пл
20.08.2025 «МегаФон» назвал чемпионов по интернет-трафику в Хабаровском крае

Жители Бычихи стали лидерами среди сельских поселений Хабаровского края по объему использованного интернет-трафика. В среднем один абонент оператор
18.08.2025 МТС прокачала связь на месте старинного эвенкийского стойбища

МТС усовершенствовала покрытие мобильной сети в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Специалисты модернизировали оборудование и увеличили скорости мобильного и
06.08.2025 «МегаФон» ведет рефарминг в населенных пунктах Хабаровского края

ли купить необходимые медикаменты. «Технологическое обновление сети «МегаФона» в населенных пунктах Хабаровского края обеспечивает высокое качества связи в условиях растущего трафика. Более эфф
10.07.2025 «Р7» и Минцифры Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве

«Р7» и Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную р
07.07.2025 «МегаФон» нарастил интернет-скорости в самом гостеприимном селе Хабаровского края

ользоваться необходимыми цифровыми сервисами. По данным аналитиков на первую декаду июня мобильный трафик в селе вырос на 40% относительно этого периода прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

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МегаФон 10742 194
Ростелеком 10948 116
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Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 75
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Цифровые Привычки 69 7
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 189
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 155
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 140
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 100
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 65
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 51
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Microsoft Windows 2000 8678 19
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Google Android 15243 14
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 13
Apple iOS 8583 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Linux OS 11533 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
МТС Big Data 324 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
Cellebrite UFED - Cellebrite Universal Forensics Extraction Device 12 6
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 6
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Apple iPhone 6 4861 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 4
МТС Планшет 21 4
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
Avito - Авито Путешествия 60 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft Windows 16882 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
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Оловянников Дмитрий 78 48
Челышев Илья 45 27
Линник Иван 55 24
Путин Владимир 3454 23
Орловский Виктор 408 14
Демин Евгений 15 9
Никифоров Николай 1138 9
Медведев Дмитрий 1665 8
Щеголев Игорь 699 8
Егоров Игорь 45 7
Перагов Андрей 18 7
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Трофимчук Денис 55 6
Чекмарев Шамиль 50 6
Шпорт Вячеслав 6 6
Шадаев Максут 1210 6
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Киселев Николай 16 5
Торгашин Евгений 31 5
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Дубовсков Андрей 89 4
Балаценко Андрей 32 4
Никитин Олег 68 4
Хитрова Елена 12 4
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Греф Герман 485 4
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
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Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 2
Школа Ямбурга 3 2
БГПУ - Благовещенский государственный педагогический университет 5 2
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 2
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University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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