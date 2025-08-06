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«МегаФон» ведет рефарминг в населенных пунктах Хабаровского края

Абоненты «МегаФона» в сельских населенных пунктах Хабаровского района, Советской Гавани и рабочем поселке Хор получили доступ к обновленному качеству мобильной связи. Инженеры «МегаФона» выполнили рефарминг частот, что сделало более устойчивым сигнал четвертого поколения и позволило нарастить скорость мобильного интернета на 15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В июле 2025 г. специалисты расширили возможности LTE-связи на существующем телеком-оборудовании: часть частот третьего поколения были переведены в современный стандарт. Такие работы позволяют быстро улучшить качество цифровых звонков и передачи данных для всех абонентов оператора, а также обеспечивают устойчивое развитие 4G и поддержку высоких интернет-скоростей.

В Советской Гавани, где проживают около 20 тыс. человек, работы были выполнены в жилом микрорайоне по улице Чкалова. Рядом находятся жилые дома, магазины и общеобразовательная школа. В новом учебном году школьники смогут активнее использовать мобильный интернет, чтобы готовиться к занятиям, переписываться с друзьями и родителями или играть в онлайн-игры на переменах. Емкости сети теперь достаточно, чтобы соответствовать цифровым запросам пользователей.

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В рабочем поселке Хор в зону улучшенной LTE-связи попадают Парк культуры и отдыха, отделение больницы и магазины. Рефарминг повысил качество связи как для местных жителей, так и для автопутешественников, рядом проходит федеральная трасса «Уссури». Водители большегрузов и туристы часто заезжают в поселок для пополнения запасов воды и еды, а также, чтобы воспользоваться услугами банка или купить необходимые медикаменты.

«Технологическое обновление сети «МегаФона» в населенных пунктах Хабаровского края обеспечивает высокое качества связи в условиях растущего трафика. Более эффективное управление частотным спектром позволяет без дополнительных инвестиций значительно улучшить передачу данных и звонки по технологии VoLTE», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

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