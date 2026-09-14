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Нанесен удар по офису крупнейшего сотового оператора Украины

Россия нанесла удар беспилотниками по офису крупнейшего украинского сотового оператора «Киевстар». Согласно сообщению Минобороны России он оказывал услуг Вооруженным силам Украины. Ранее удару подвергся украинский ЦОД «Би-Мобайл».

Россия нанесла удар по офису «Киевстара»

Расчеты ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» нанесли удар по зданию украинской телекоммуникационной компании «Киевстар». Об этом 14 сентября 2026 г. заявило в своем Telegram-канале Минобороны России.

Минобороны также приложило видео соответствующего удара. По данным ведомства, «Киевстар» предоставляет услуги связи и интернета, в том числе в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удар по украинскому ЦОД

Это уже не первый удар по объектам украинской телекоммуникационной инфраструктуры.

В пятницу, 11 сентября 2026 г., Минобороны сообщало об ударе по ЦОДу (центру обработки данных) «Би-Мобайл».

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Фото: © weha / Фотобанк Фотодженика
Россия нанесла удар беспилотниками по офису крупнейшего украинского сотового оператора «Киевстар» (не по тому, который на иллюстрации)

Министерство сообщило, что ЦОД обеспечивает хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Как пояснял газете «Взгляд» военный обозреватель Юрий Кнутов, ЦОД на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart Systems американской компании Palantir Technologies.

«Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», - говорит Кнутов. – Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждому из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляет ее в ЦОД в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран».

Кому принадлежит «Киевстар» и как компанию чуть было не национализировали

«Киевстар» - крупнейший оператор мобильной связи на Украине. В 2009 г. он объединился с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») в группу Vimpelcom, переименованную затем в Veon. В 2023 г. Veon продал «Вымпелком» менеджменту компании.

Основной акционер «Киевстара» - инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном.

После того, как они попали под санкции США, Великобритании и ЕС, Хан и Кузьмичев продали свои доли старейшему топ-менеджеру «Альфа-групп» Андрею Косогову, что избавило LetrterOne от включения в санкционные списки.

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Однако на Украине под санкции, вместе с основателями «Альфа-групп», попал и Косогов. В итоге в 2023 г. на акции «Киевстара» был наложен арест и компания оказалась под угрозой национализации.

Но национализации удалось избежать: в советы директоров Veon и «Киевстар» вошел Майкл Помпео (Michael Pompeo), который во время первого президентского срока Дональда Трампа (Donald John Trump) был госсекретарем и главой ЦРУ (Центральное разведывательное управление) США,

В 2025 г. Veon договорился о слиянии «Киевстара» со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I. У нее не было активов, но она обладала листингом на американской бирже Nasdaq. Благодаря этому «Киевстар» стал публичной компанией.

В начале 2026 г. было проведено SPO (вторичное размещение акций) «Киевстара» на Nasdaq. Veon в ходе продажи части принадлежавших группе акций выручил $127 млн.

Хакерская атака на «Киевстар»

В 2023 г. «Киевстар» уже подвергался хакерской атаке, в результате чего была нарушена работа его сети. Ущерб от в 2023 г. атаки составил $95 млн.

Игорь Королев

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