Россия ДФО Хабаровский край Советская Гавань

Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань

СОБЫТИЯ


10.12.2025 Зима под «сериальчик»: хабаровчане в лидерах по просмотру кино онлайн 1
18.11.2025 МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края 1
13.11.2025 Рефарминг «МегаФона» обновил телеком-сеть в районах Хабаровского края 1
06.08.2025 «МегаФон» ведет рефарминг в населенных пунктах Хабаровского края 1
27.05.2025 МТС прокачала интернет на федеральной трассе в Хабаровском крае 1
20.05.2025 3G уходит в прошлое: «МегаФон» переводит сети предыдущего поколения в LTE-стандарт 1
06.03.2025 Улов мобильного трафика на «Серебряной корюшке» вырос почти на 50% 1
04.10.2024 «МегаФон»: со станции Падали видеосообщения отправляются на скорости больше 100 Мбит/с 1
27.09.2024 МТС обеспечила связью 4G национальное село Падали в Хабаровском крае 1
05.03.2024 Рыбаки на «Серебряной корюшке» в сети «МегаФона» «наловили» 1 ТБ данных 1
22.06.2023 4G-интернет стал надежнее для 97% населения Хабаровского края 1
06.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае 2
29.07.2022 Высокие скорости мобильного интернета получили жители 10 районов Хабаровского края 2
20.01.2016 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в 17 населенных пунктах Хабаровского края 1
13.01.2016 «МегаФон» соединит защищенными каналами связи офисы Дальневосточного банка Сбербанка в Хабаровском крае 1
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
21.04.2015 «Охотники» за цветметом повредили магистральную оптику, обеспечивающую связь в двух регионах Дальнего Востока 1
06.04.2015 В ТТК назначен руководитель блока «Доступ» на Дальнем Востоке 1
10.03.2015 «Ростелеком» перевел на скоростной интернет еще 3 поселка Хабаровского края 2
04.03.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с УФСБ Хабаровского края 1
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1
02.07.2014 В почтовое обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Байкало-Амурская железнодорожная магистраль» 1
02.07.2014 Анонс продукции на июль 2014 г. 1
08.05.2014 Широкополосный интернет от «Ростелекома» станет доступен ещё в 20 населенных пунктах Хабаровского края 1
24.09.2013 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю 1
14.05.2013 ТТК предоставил услуги связи Хабаровскому региональному отделению Фонда социального страхования 1
12.05.2013 В Хабаровском крае выдано 1000 УЭК 1
21.03.2013 487 жителей Хабаровского края стали обладателями УЭК 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1
11.10.2012 МТС ускорила мобильный интернет в Хабаровске до 42 Мбит/с 1
13.09.2012 МТС запустила сеть 3G в Николаевске-на-Амуре 1
26.07.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1
18.10.2010 «ВымпелКом» запустил сеть 3G в Хабаровском крае 2
13.09.2007 «Транстелеком» соединил Сахалин с материком 2
21.06.2007 «Скай Линк» увеличил территорию обслуживания на Дальнем Востоке 1
18.06.2007 «ТрансТелеКом» завершил прокладку подводного кабеля на Сахалин 2
24.05.2007 "ТрансТелеКом" завершает строительство кабеля на Сахалин 2
28.09.2006 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть в Хабаровске 1
01.06.2006 "ТрансТелеКом" свяжет Сахалин с материком 1
27.04.2006 Доходы "ТрансТелеКом-ДВ" в 1 квартале 2006 г. выросли на 44% 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 12
МегаФон 9894 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14227 6
Ростелеком 10306 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
NTT Com - NTT Communications 86 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 3
ZTE Corporation 772 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 2
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 2
МТС - ДВСС-900 - Дальневосточные сотовые системы 900 13 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 27 2
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 2
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57357 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9314 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8783 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28943 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73177 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4007 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14891 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25544 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1256 5
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7697 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8457 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11315 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3287 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 2
Пропускная способность - Bandwidth 1831 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 2
HSDPA Dual Carrier 85 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3711 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25701 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
МТС 3G-сеть 121 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 1
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 1
Линник Иван 55 5
Оловянников Дмитрий 65 5
Фрадков Михаил 160 3
Экшенгер Наталья 47 2
Пятков Сергей 2 2
Мурзин Евгений 3 2
Никифоров Николай 1136 1
Киселев Николай 16 1
Торгашин Евгений 31 1
Портнов Сергей 4 1
Хитрова Елена 12 1
Заболотный Игорь 45 1
Шамзон Светлана 32 1
Савченко Виктор 30 1
Мясников Олег 5 1
Chávez Frías Hugo Rafael - Чавес Фриас Уго Рафаэль 9 1
Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 1
Уваров Павел 3 1
Портов Сергей 1 1
Гудзь Дмитрий 1 1
Туликов Серафим 2 1
Столетов Александр 2 1
Пронина Антонина 4 1
Сальников Юрий 2 1
Челышев Илья 33 1
Осипенко Полина 2 1
Ахматова Анна 3 1
Харченко Татьяна 2 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 1
Скрыльников Алексей 2 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 986 41
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 31
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 213 23
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 28 17
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 41 17
Россия - РФ - Российская федерация 156840 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 12
Россия - ДФО - Хабаровский край - Нанайский район - Троицкое 12 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 24 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 13 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45707 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Район имени Лазо - Переяславка 27 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1704 4
Россия - ДФО - Амурская область 850 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 80 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 22 4
Тихий океан - Охотское море - Татарский пролив 22 4
Европа 24634 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 3
Япония 13547 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 334 3
Япония - Хоккайдо 30 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Село имени Полины Осипенко - Сельское поселение 4 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 41 3
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1243 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 2
Россия - ДФО - Магаданская область 477 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Князе-Волконское 9 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тополево 6 2
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 12 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 11 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55025 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10532 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6107 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51286 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6966 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25997 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6252 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10744 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 611 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9673 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1953 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Физика - Physics - область естествознания 2835 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31903 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 354 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
