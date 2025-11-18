МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края. Беспроводной интернет теперь доступен в 10 салонах оператора в крупных городах региона. Абоненты всех операторов связи могут подключиться к сети МТС_Free через авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего оператор запустит 27 бесплатных точек доступа в регионе. Первые 10 точек Wi-Fi уже работают в салонах, которые расположены в разных районах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска. Одновременно к каждой точке доступа смогут подключаться до 120 абонентов.

«Мы создаем комфортную цифровую среду для жителей Хабаровского края, где каждый может оставаться на связи и решать повседневные задачи вне зависимости от того, где он находится. Бесплатные Wi-Fi зоны в разных частях городов нашего региона — это еще один шаг к тому, чтобы сделать передовые технологии доступными и удобными для всех. Теперь, во время пребывания в наших салонах, через проводную сеть можно написать в мессенджеры близким или коллегам, проверить соцсети, воспользоваться банковским приложением, отправить документы, вызвать такси через приложение», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

К концу ноября 2025 г. оператор планирует расширить сеть и запустить еще 17 Wi-Fi зон в салонах Хабаровска, Советской Гавани, Ванино и Комсомольска-на-Амуре.

На сегодняшний день жители региона могут воспользоваться бесплатным wi-fi доступом в салонах МТС по адресам:

Хабаровск: проспект 60 лет Октября, 140В, улица Шелеста, 116А, Амурский бульвар, 66.

Комсомольск-на-Амуре: проспект Ленина, 7, проспект Мира, 28, улица Вокзальная, 43, улица Гамарника, 17, улица Васянина, 12.

Амурск: проспект Победы, 17, Комсомольский проспект, 6.