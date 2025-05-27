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Экшенгер Наталья


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 МТС прокачала интернет на федеральной трассе в Хабаровском крае 1
21.10.2024 Инвестиции хабаровских компаний в российское облачное ПО выросли более чем в два раза 1
10.10.2024 В районе ЖК «Петроглиф парк» в Хабаровске МТС ускорила мобильный интернет 1
04.10.2024 МТС приглашает хабаровских школьников и студентов в школу аналитиков данных 1
03.10.2024 Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в районе педагогического колледжа в Хабаровске 1
30.09.2024 МТС: жители Китая, Краснодарского края и москвичи слетелись на туристический форум в Хабаровск 1
27.09.2024 МТС обеспечила связью 4G национальное село Падали в Хабаровском крае 1
20.09.2024 В начале учебного года МТС обеспечила гигабитным интернетом еще более 1500 семей Амурска 1
19.09.2024 МТС помогла хабаровчанам избавиться почти от 15 миллионов спам-звонков за прошедшее лето 1
18.09.2024 МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске 1
13.09.2024 Высокоскоростной мобильный интернет «забурлил» с новой скоростью на Красной речке 1
13.09.2024 Скорость мобильного интернета МТС взлетела в осеннем сквере Медиков в Комсомольске-на-Амуре 1
14.08.2024 МТС обеспечила связью и интернетом еще шесть удаленных сел Хабаровского края 1
17.04.2024 МТС запустила 4G в известном среди историков и археологов селе Калиновка в Хабаровском крае 1
11.04.2024 МТС подключила к интернету 59 социально значимых объектов Хабаровского края 1
03.04.2024 МТС ускорила мобильный интернет в Амурске за счет перераспределения частот 1
20.03.2024 МТС «окутала» Амурск сетью гигабитного домашнего интернета 1
22.02.2024 Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки 1
25.01.2024 МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети связи на Чукотке 1
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
06.11.2020 Интеллектуальный голосовой робот-помощник МТС помогает жителям Чукотки бороться с короновирусом 1
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 1
28.07.2014 МТС разместила QR-коды на территории Приамурского зоосада 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Экшенгер Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 22
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 111 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 385 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8111 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8619 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7448 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2966 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8349 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10797 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1513 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1108 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 2
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2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1026 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8026 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9461 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3562 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2900 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3650 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4268 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1790 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 1
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 2
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