Экшенгер Наталья

МТС прокачала интернет на федеральной трассе в Хабаровском крае 1

Инвестиции хабаровских компаний в российское облачное ПО выросли более чем в два раза 1

МТС приглашает хабаровских школьников и студентов в школу аналитиков данных 1

Скорость мобильного интернета МТС выросла на треть в районе педагогического колледжа в Хабаровске 1

МТС обеспечила связью 4G национальное село Падали в Хабаровском крае 1

В начале учебного года МТС обеспечила гигабитным интернетом еще более 1500 семей Амурска 1

МТС разогнала мобильный интернет к Всероссийскому туристическому форуму в Хабаровске 1

МТС обеспечила связью и интернетом еще шесть удаленных сел Хабаровского края 1

МТС запустила 4G в известном среди историков и археологов селе Калиновка в Хабаровском крае 1

МТС подключила к интернету 59 социально значимых объектов Хабаровского края 1

МТС ускорила мобильный интернет в Амурске за счет перераспределения частот 1

Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки 1

МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети связи на Чукотке 1