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Вегер Денис


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Вуз Хабаровского края организовал онлайн-коммуникации с помощью «МТС Линк» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Вегер Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 410 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 100 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 646 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 863 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 322 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4221 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Google Meet 51 1
Экшенгер Наталья 27 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 916 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2768 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4555 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
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