Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177565
ИКТ 13802
Организации 10731
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25818
Персоны 76283
География 2876
Статьи 1530
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

МТС Линк Vinteo Винтео АльтерСвязь

МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь

Vineo – российский производитель профессиональных решений видеоконференцсвязи, обеспечивающих совместимость со всеми стандартными протоколами ВКС и с устройствами ВКС сторонних производителей. Компания занимается разработкой и внедрением собственных решений видеоконференцсвязи, предоставляет инжиниринговые услуги в области видео (создание заказных версий по техническому заданию клиентов). С декабря 2018 года Vinteo входит в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

УПОМИНАНИЯ


Рынок видеоконференцсвязи 2025

я и CEO супераппа для бизнеса eXpress Андрея Врацкого, какие факторы определяют сегодня развитие отрасли и что скрывается за стремительным ростом отечественных решений. Читать полностью Дмитрий Серый Vinteo Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России Российская компания Vinteo, разработчик профессиональных решений видео
30.04.2025 Дмитрий Серый -

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

CNews: Дмитрий, 2024 год стал для вашей компании весьма насыщенным — в ноябре состоялась сделка Vinteo и «МТС Линк», по итогам которой 51% «Винтео» теперь принадлежит компании «Вебинар». Ра
11.03.2025 Выручка «МТС Линк» в 2024 году выросла на 65%

олугодии мы усилили предложение в области серверных решений для коммуникаций, заключив M&A сделку с Vinteo и выпустив on-prem версии всех наших сервисов. В 2025 г. для обеспечения роста финансо
03.03.2025 «МТС Линк» и Vinteo представили совместное решений для гибридных совещаний

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, и Vinteo, разработчик профессиональных решений для видеоконференцсвязи, завершили интеграцию се
12.12.2024 Vinteo усиливает команду: назначен новый директор по развитию партнерского направления

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo сообщает о назначении Ольги Малой на должность директора по развитию партнерского направления. Ольга будет отвечать за партнерскую политику разработчика. В зону ответственности специалис
18.11.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo

ика PT Network Attack Discovery (PT NAD) выявил кибератаку на российскую компанию. Детальный анализ трафика показал, что для взлома использовались две опасные уязвимости в системе видеоконференцсвязи Vinteo. Инцидент произошел в 2024 г. Зафиксированная экспертом PT ESC активность указывала на начало активных действий злоумышленников и конкретную атаку. В течение 10 часов с момента начала ин
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

Vinteo становится частью «МТС Линк» «МТС Линк» закрыл сделку по приобретению пакета акций Vinteo 5 ноября. Vinteo сохранит прежнюю команду и будет работать как автономная структура, реализация разработок компании продолжит осуществляться через собственный партнерский канал. «
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

о заключении сделки между дочерней компанией ООО «Вебинар» (бренд «МТС Линк») и ООО «Винтео» (бренд Vinteo). По условиям сделки, ООО «Вебинар» становится собственником 51% ООО «Винтео». Целью п
20.09.2024 Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи

Российский разработчик программного обеспечения и производитель оконечных устройств видеоконференцсвязи Vinteo расширил продуктовую линейку флагманской моделью USB-микрофона. Решение обеспечивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом практического опыта организаций сеансов ВКС в ф
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса»

кие компании – разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения научно-технический центр информационных технологий «Роса» и разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи Vinteo – подтвердили совместимость продуктов. Стек решений позволит государственным структурам и коммерческим организациям использовать надежную видеосвязь профессионального класса в безопасном
14.06.2024 Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС

Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС, которое позволяет эффективно управлять инфраструктурой видеокоммуникаций организации. Об этом CNews сообщили
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант»

ГК Applite и разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи Vinteo подтвердили совместимость операционной системы «Атлант» и программного клиента Vinteo Desktop. Технологическое партнерство российских разработчиков позволит государственным структ
15.05.2024 Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис

Для чего нужны сервисы Vinteo Компания Vinteo уже более 10 лет работает на российском рынке видеокоммуникаций
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo подвел итоги работы в 2023 г. Выручка вендора от создания ВКС-решений по результатам отчетного периода составила 534,4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Vinteo. Впервы
27.12.2023 Роман Самойлов -

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

вязи CNews: Роман Борисович, вы — не просто основатель компании, но и можно сказать «играющий тренер», принимаете непосредственное участие в разработке решений. Расскажите, с чего начиналась компания Vinteo и создание продуктов? Роман Самойлов: Официально бренд Vinteo родился в 2013 году, к этому моменту в составе команды специалистов мы создали и успешно внедрили свой флагманский пр
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo

Системный интегратор Open Vision совместно с компанией Neutronix, генеральным дистрибьютором Vinteo, реализовали проект по внедрению российского решения видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области». Система продемонстрировала соотв
11.09.2023 «Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком решений видеоконференцсвязи VINTEO. Компании объединят усилия по продажам и внедрению разработок VINTEO для ускорения перевода российских государственных структур и компаний ключевых отраслей экономики, в том числе
12.10.2022 Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo

в Москве прошел телемост, соединивший парк «Зарядье» с антарктическими станциями «Восток» и «Прогресс». Для онлайн-общения с полярниками использовалась российская платформа видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo, сообщили CNews представители Vinteo. Телемост соединил с Москвой сразу две антарктические станции – единственную российскую внутриконтинентальную станцию «Восток», расположенную

02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo

Программный сервер ВКС Vinteo Программный сервер MCU (Multipoint Control Unit) на базе ОС Linux различных версий, в том числе Astra Linux. В основе разработки — технология микширования, то есть обработка всех видеопо
10.06.2022 Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи (ВКС) класса telepresence Vinteo расширил экосистему своих продуктов мобильным приложением для подключения пользователей к видеоконференциям со смартфонов и планшетов. Приложение сохраняет все широкие возможности MCU-се
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России

В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконференцсвязи, на свою систему ВКС. Vinteo более 10 лет создае
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору

е может закупить ПО для видеоконференцсвязи (ВКС) на 87,2 млн руб. Определение поставщика по первому тендеру было отменено, так как ФТС в техзадании прописала требования под конкретного производителя Vinteo, что было подтверждено решением ФАС. Новый перезапущенный тендер сейчас приостановлен по жалобе той же компании на то же нарушение. Согласно жалобе, таможня вновь прописывает совокупност
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС

региональные власти по всей стране смогут перейти на отечественный сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo (разработан российской компанией «Винтео»). Внедрять решение в рамках сотрудничества б
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС»

В целях развития технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Vinteo провели тестирование продуктов и подтвердили совместимость и корректность работы решения для видеоконференцсвязи Vinteo Desktop на операционной системе «Ред ОС». Результат отражен
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo

Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и «Нейтроникс» (генеральный дистрибьютор решений видеоконференцсвязи Vinteo) с целью определения возможности использования спутниковой связи для обеспечения клиентов провайдера видекоммуникациями произвели проверку совместной работы. В результате тестирования ВК
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom

o сообщила о возможности полного импортозамещения решений видеоконференцсвязи иностранного производства (как серверных, так и оконечных устройств), на базе собственных разработок. Продуктовая линейка Vinteo включает программный сервер ВКС и видеотерминалы, построенные на классической архитектуре. Это означает, что все решения Vinteo поддерживают стандарты традиционных систем видеокон
29.04.2020 Профессиональная видеоконференцсвязь Vinteo Server стала на три месяца бесплатной

чественную видеосвязь с партнёрами и клиентами, можно воспользоваться профессиональной системой ВКС Vinteo. Сервер видеоконференцсвязи Vinteo Server включен в единый реестр российских пр
23.10.2017 AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС

AUVIX объявила о получении статуса авторизованного дистрибьютора отечественного разработчика серверных решений для ВКС Vinteo. На сегодняшний день Vinteo является уникальной российской компанией, производящей продукты, полностью совместимые со стандартными протоколами ведущих производителей аппаратных и

30.11.2016 Landata объявила о начале сотрудничества с Vinteo

Landata объявила о заключении партнёрского соглашения с российским разработчиком решений в сфере видеоконференцсвязи Vinteo. Как рассказали CNews в компании, главным преимуществом Landata в продвижении новых решений является наличие обширной партнёрской сети, направленной на работу с ВКС. Пользовательские реш

Публикаций - 100, упоминаний - 124

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 407 37
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 266 32
TrueConf - ТруКонф 410 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13347 28
Cisco Systems 5164 27
Microsoft Corporation 24899 17
VideoMost - ВидеоМост 276 14
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4195 13
Poly - Plantronics 139 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 11
Сател 151 11
Huawei 4041 10
LifeSize 51 10
Yealink Network Technology 72 9
Ростелеком 9993 8
Ред Софт - Red Soft 829 7
Spirit DSP - Спирит Корп 471 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 189 7
Neutronix - Нейтроникс 8 7
Telegram Group 2261 6
Yandex - Яндекс 7831 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5059 6
Sony 6577 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 5
Google LLC 11987 5
Logitech 422 5
Eltex - Предприятие Элтекс 165 5
Базальт СПО - BaseALT 712 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 229 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 4
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 4
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 27 4
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 94 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 347 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 343 3
VK - Mail.ru Group 3488 3
Amazon Inc - Amazon.com 3055 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7717 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 2
Эксмо-АСТ - издательство 76 2
Четыре Лапы 16 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Северсталь ПАО - Severstal 509 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 1
КонсультантПлюс 143 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 525 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 819 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1475 1
Ак Барс Банк 274 1
eBay Inc 1624 1
Gett 81 1
ЦИАН - CIAN 150 1
Uber 333 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 91 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 103 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Автолига 1 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 204 1
Unsplash 1070 1
Фонд электронной демократии 8 1
МКБ - Московский кредитный банк 584 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 42 1
Кофемания 60 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 487 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2992 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5596 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5084 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1382 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4998 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 352 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Судебная власть - Judicial power 2348 1
Парк Зарядье 41 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 68 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 82 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 704 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 752 8
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 362 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 225 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8433 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21083 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 56
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1006 37
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7648 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26159 25
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 221 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6599 23
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 181 21
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4753 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8312 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 19
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12970 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10644 16
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 853 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12409 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21235 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7781 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10776 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 12
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2149 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4682 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 11
Микрофон - Microphone 2611 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14676 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7081 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11947 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5053 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11559 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21283 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4223 8
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 30 28
Microsoft Teams - MS Teams 580 20
Linux OS 10301 16
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 11
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 226 10
Microsoft Windows 15976 10
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 173 8
МТС Линк - Vinteo Desktop 8 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1080 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1138 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 7
Apple iOS 7999 7
Google Android 14332 7
Новые облачные технологии - МойОфис 824 7
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 6
НКТ - Р7-Офис 420 6
Apple macOS 2126 5
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 88 5
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 85 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 5
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 124 5
Unlimited Production - eXpress.ms 21 5
МТС Линк - Vinteo Mobile 4 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4751 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1826 4
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 13 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1020 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 194 3
Microsoft Outlook 1417 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1845 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 3
VK Teams 74 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 874 3
NVision Барьер 679 3
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 31 3
МТС Линк - Чаты 27 3
МТС Линк - Доски 17 3
Попов Борис 24 20
Серый Дмитрий 18 18
Иодковский Станислав 94 18
Самойлов Роман 13 11
Одинцов Дмитрий 116 10
Романов Роман 41 5
Врацкий Андрей 145 4
Артемов Сергей 15 4
Иванов Григорий 4 3
Степанова Ирина 16 3
Шадаев Максут 1061 3
Смирнов Максим 54 3
Панченко Иван 152 3
Потехин Павел 9 3
Урбанский Владимир 29 3
Алябьева Надежда 6 2
Жестев Леонид 2 2
Сулаев Роман 6 2
Шапиро Яков 13 2
Макаров Валентин 235 2
Щеглов Петр 63 2
Крючков Максим 9 2
Инюшев Дмитрий 2 2
Сливко-Кольчик Елена 16 2
Афанасьев Денис 71 2
Старовойтов Дмитрий 30 2
Калякин Павел 66 2
Бочерова Елена 35 2
Сабашный Вадим 6 2
Харитонов Дмитрий 58 2
Карпов Роман 74 2
Ивенев Николай 13 2
Семенкин Максим 8 2
Терентьев Евгений 6 2
Зокин Андрей 2 2
Головин Дмитрий 37 2
Басеян Тигран 6 2
Крикушенко Владимир 10 2
Бургов Владимир 16 1
Акиндинов Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52685 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17557 11
Беларусь - Белоруссия 5856 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17951 7
Казахстан - Республика 5669 7
Ближний Восток 2990 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14284 5
Украина 7683 5
Европа 24415 5
Африка - Африканский регион 3524 4
Америка Латинская 1847 4
Россия - СФО - Новосибирск 4460 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3237 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1147 3
Индия - Bharat 5561 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7789 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2067 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 92 2
Земля - планета Солнечной системы 10480 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1632 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 2
Азия Восточная 177 2
Америка Южная 860 2
Азия - Азиатский регион 5627 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 2
Узбекистан - Республика 1792 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1372 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 719 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1342 2
Россия - ЦФО - Орловская область 341 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2763 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 419 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 54
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 21
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11317 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3417 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14258 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3104 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10248 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16799 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3532 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11170 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2607 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6493 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 6
Образование в России 2388 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9155 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7074 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8017 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1412 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5132 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3007 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2285 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1281 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2296 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4795 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3215 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8267 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2583 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6019 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2000 5
Ведомости 1092 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 288 2
TAdviser - Центр выбора технологий 409 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ComNews - Медиа-бизнес 129 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3326 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 7
Gartner - Гартнер 3576 3
Markets&Markets Research 113 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 340 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 734 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 68 1
Global Market Insights 13 1
Fortune Business Insights 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 898 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 152 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1573 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 184 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 2 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 401 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1010 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 371 1
Т1 Цифровая академия 46 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 634 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 557 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 604 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews AWARDS - награда 528 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
День молодёжи - 27 июня 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще