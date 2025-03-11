Выручка «МТС Линк» в 2024 году выросла на 65%

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, представляет финансовые результаты за 2024 г. В консолидированных данных учтены результаты ООО «Вебинар» и ее дочерних организаций ООО «Вебинар Технологии» и ООО «Винтео». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Консолидированная выручка ООО «Вебинар» и ее дочерних компаний увеличилась на 65% по сравнению с 2023 г. и составила 1,815 млрд руб. Рост выручки без учета результатов присоединившегося к экосистеме в ноябре 2024 г. ООО «Винтео» составил 36% год к году. Темпы роста выручки «МТС Линк» превышают среднерыночные.

Генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский: «В 2024 г. мы сфокусировались на достижении лучшей стабильности и качества среди существующих сервисов на рынке, а также на создании единого приложения для коммуникаций (UC), включающего в себя ВКС, вебинары, корпоративные чаты, онлайн-доски и другие инструменты. Наша цель — предоставление единого интегрированного решения для любых сценариев онлайн- и гибридного взаимодействия в крупном бизнесе. Мы также внедрили ряд функций на основе искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности рабочих процессов. Ключевым элементом здесь стал ИИ-помощник, встроенный в «Чаты» и «Встречи». В результате «МТС Линк» стал платформой с самым большим набором ИИ-функций на российском рынке видеоконференцсвязи, что подтвердило исследование ИАА TelecomDaily. Статус «МТС Линк» как сервиса с самым стабильным соединением подтвердила аналитическая компания J’son & Partners. Мы формируем нашу стратегию с учетом потребностей компаний Enterprise-сегмента, особенно в части информационной безопасности. Таким организациям крайне важна возможность инсталляции программного обеспечения в собственном контуре. В ответ на этот запрос во втором полугодии мы усилили предложение в области серверных решений для коммуникаций, заключив M&A сделку с Vinteo и выпустив on-prem версии всех наших сервисов. В 2025 г. для обеспечения роста финансовых показателей «МТС Линк» сосредоточится на масштабировании комплексных решений для гибридных коммуникаций, включающих в себя программное обеспечение и оборудование. Также в планах запуск новых сервисов и интеграций в рамках движения к унифицированным коммуникациям».

В ноябре 2024 г. ООО «Вебинар» (бренд «МТС Линк») осуществило сделку по приобретению 51% компании Vinteo (ООО «Винтео»). Целью сделки стало расширение предложения «МТС Линк» в области серверных решений для видеоконференцсвязи и усиление конкурентоспособности на рынке B2B-продуктов. Сегодня предложение «МТС Линк» охватывает большинство кейсов работы с оборудованием в переговорных комнатах по протоколу SIP.