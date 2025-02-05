Урбанский Владимир
Урбанский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
|Емельченков Сергей 140 3
|Джамалов Евгений 17 2
|Марей Алексей 15 2
|Акимов Максим 187 1
|Подгузов Николай 28 1
|Барашов Андрей 3 1
|Жуков Андрей 5 1
|Антонов Андрей 21 1
|Колесников Юрий 10 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Натрусов Артем 284 1
|Руденко Владимир 5 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Кучугин Илья 42 1
|Соколовский Александр 40 1
|Беляев Владислав 84 1
|Вахнин Павел 53 1
|Земков Сергей 158 1
|Колесников Андрей 86 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Комков Михаил 14 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Почкаев Евгений 9 1
|Ульихин Павел 33 1
|Морозов Иван 5 1
|Будылин Дмитрий 1 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 1
|Гребельный Антон 21 1
|Козлов Дмитрий 23 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Колескин Тимур 13 1
|Эпштейн Герман 32 1
|Калиновский Богдан 8 1
|Уткин Владислав 20 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
|Juniper Research 523 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.