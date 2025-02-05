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Индексная книга (каталог) CNews*
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Урбанский Владимир



05.02.2025 Определены лидеры рынка ВКС по интеграции ИИ 1
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo 1
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo 1
16.07.2024 «Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование 1
19.04.2024 Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский 1
03.11.2022 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из «Ростелекома» 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
12.04.2021 Мобильное приложение «Почты России» стало доступно в Huawei Appgallery 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
24.12.2020 «Почта России» создала огромную ИТ-«дочку», которая может претендовать на налоговые льготы для ИТ-компаний 1
23.09.2019 «Почта России» открыла новое ИТ-направление под руководством выходца из «М.видео» 2
12.03.2019 «Почта России» затеяла цифровизацию на 40 миллиардов 1
21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 2
27.11.2014 Владимир Урбанский - «Альфа-Банк» не против «обрасти» сторонними финансовыми сервисами 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
02.07.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл» теперь можно подключить в режиме онлайн 1
25.04.2013 «Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle 1
24.04.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware 1
25.12.2012 ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк» 1
01.11.2012 «Альфа-Банк» запустил новую технологическую платформу для интернет-банка «Альфа-Клик» 1
28.12.2011 Пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» стал доступен перевод средств между картами разных банков 1
20.12.2011 «Деньги@Mail.Ru» и «Альфа-Банк» запустили сервис моментальных переводов между счетами 1
08.12.2011 Пользователи «Альфа-Клика» за год перевели в свои «Qiwi Кошельки» свыше 380 млн руб. 1
10.10.2011 «Альфа-Банк» запустил специальное приложение мобильного банка для смартфонов BlackBerry 1
20.06.2011 «Альфа-Банк» и «Лаборатория Касперского» представили специальную версию Kaspersky Internet Security 2011 для клиентов банка 1
13.05.2011 «Альфа-Банк» реализовал перевод средств через интернет-банк на Free-lance.ru 1
23.12.2010 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить свыше 1,5 тыс. услуг сервис-провайдеров 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Урбанский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12665 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 323 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 2
Yandex - Яндекс 7373 2
Oracle Corporation 6700 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
Основа Телеком 70 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Google LLC 11797 1
Apple Inc 12116 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 1
Amazon Inc - Amazon.com 3003 1
X Corp - Twitter 2847 1
Huawei 3942 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
IBM - International Business Machines Corp 9443 1
PayPal 654 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Webmoney 542 1
Biocad - Биокад 79 1
Softkey - Софткей 210 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Huawei Mobile Services 72 1
Magento Inc 37 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
Robokassa - Робокасса 51 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Stripe 28 1
Hitachi Europe 4 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Ростелеком 9716 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
ТехЛАБ 26 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Альфа-Банк 1774 19
Почта России ПАО 2117 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2361 3
Visa International 1949 3
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
NanduQ - Qiwi 996 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ЭФКО ГК 22 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7342 1
Walt Disney Company 622 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Столичные аптеки 11 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Северсталь ПАО - Severstal 482 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ак Барс Банк 272 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 3
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Форум по цифровой трансформации 3 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 6 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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