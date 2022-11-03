ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из «Ростелекома»

Гендиректором дочерней ИТ-компании «Почта России» стал Данияр Садыков, ранее работавший в «Ростелекоме» и НИИ «Восход». В «Почтатехе» он будет готовить компанию к выходу на внешний рынок услуг.



Фокус на цифровизации сервисов

ИТ-организацию «Почтовые технологии» возглавил Данияр Садыков, сообщили CNews представители материнской компании «Почта России». Под его руководством «Почтатех» сконцентрируется на цифровизации сервисов «Почты России» и создании новых B2B-решений для селлеров и маркетплейсов. Планируется, что под его началом ИТ-дочка выйдет на внешний рынок услуг.

От нового гендиректора ожидают создания новых центров компетенций внутри «Почтатеха» и взаимодействия с другими ИТ-компаниями. Планируется, что Садыков поможет организации повысить эффективность бизнес-процессов и оптимизировать затраты.

«Почтатех» появился в октябре 2016 года

Садыков на новом посту сменил Станислава Чернина, который останется во главе совета директоров компании. Представители «Почты России» уточнили, что Чернин справился с антикризисной стратегией по переводу ИТ-специалистов и разработки в «Почтатех» и организацией процессов в компании. Теперь он сконцентрируется на выстраивании стратегии компании. Чернин также занимает позицию директора по инновациям и продолжит заниматься и инновационными проектами.

Трудовая биография Данияра Садыкова

Данияр Садыков получил образование в Московском техническом университете связи и информатики. С 2015 по 2019 гг. занимал должность директора по развитию бизнеса, отвечал за план продаж дочерней ИТ-компании «Ростелекома» «РТЛабс», которая работает с высоконагруженными цифровыми системами и поддерживает портал «Госуслуги».

Под началом Данияра Садыкова ИТ-дочка «Почты России» должна выйти на внешний рынок услуг

С 2020 г. Садыков занимался операционным управлением в ФГБУ НИИ «Восход». Это организация, подведомственная Минцифры, которая разрабатывает ИТ-решения для органов власти (ГАС «Выборы» и «Правосудие», удостоверяющие центры электронной подписи различного назначения и другое).

В начале 2022 г. Садыков стал операционным директором «Почтатеха»

Что известно про «Почтатех»

Компания «Почтовые Технологии» разрабатывает для «Почты России» цифровые продукты, в том числе на основе технологий Big Data, блокчейн, роботизации, искусственного интеллекта и машинного обучения, отмечается на сайте компании.

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«Почтатех» появился в октябре 2016 г., в 2019 г. ее директором был назначен Владимир Урбанский, ранее работавший в «Альфа-банке». Позже руководителем по развитию перспективных технологий стал Евгений Джамалов, ушедший из «М.видео – Эльдорадо».

В 2019 г. руководство компании заявляло, что до 2024 г. на цифровизацию «Почты России» потратят более 40 млрд руб., 15 из которых вложат в проекты по облачным вычислениям, обработке больших данных и в тестирование работы ИИ для роботизации бизнес-процессов. Еще около 10-15 млрд руб. собирались вложить в цифровизацию продуктов и услуг.

На конец 2019 г. число сотрудников «Почтатеха» увеличилось до 600 сотрудников, в компании заявляли, что планируют нарастить штат до 3 тыс. человек в ближайшие несколько лет. Позже амбициозные планы скорректировали до тысячи сотрудников из-за того, что «рынок оказался крайне тяжелым».

В 2021 г. стало известно, что обновленная стратегия цифровой трансформа ции «Почты России» до 2030 г. предусматривает четырехкратный рост инвестиций в российские ИТ-решения по сравнению с 2019 г.В июне 2022 г. Группа «Т1 и «Почтовые технологии» заключили соглашении о создании и популяризации российских ИТ-продуктов на базе Open Source-решений.

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На апрель 2022 г. центры разработки «Почтатеха» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Пушкине, Иннополисе, Ростове-на-Дону, Омске и Ижевске. В компании работают более 1300 человек. По данным «Фокус.контур», выручка компании за 2021 г. составила 753,3 млн руб., чистая прибыль – 51 млн руб.