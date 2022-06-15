Группа «Т1» и «Почтатех» будут вместе развивать отечественные ИТ-продукты

Группа «Т1 и «Почтовые технологии» («Почтатех»), дочерняя ИТ-компания, которая разрабатывает цифровые сервисы для клиентов и сотрудников «Почты России», займутся созданием, развитием и популяризацией российских ИТ-продуктов на базе Open Source-решений.

Соглашение об этом подписали генеральный директор «Почтатеха» Станислав Чернин и генеральный директор группы «Т1» Игорь Калганов.

Компании договорились о реализации совместных цифровых проектов. В частности, они планируют разработать фреймворк управления производством отечественных ИТ-продуктов. Сотрудничество также подразумевает создание выделенных центров разработки, где будут работать специалисты обеих компаний.

«Партнерство с цифровой структурой госкорпорации, ежедневно обслуживающей миллионы клиентов, – уникальная возможность для обмена знаниями и экспертизой в развитии сервисной экосистемы. Мы планируем серию совместных мероприятий – конференций, митапов и хакатонов – для создания конкурентоспособных ИТ-решений на базе открытого кода и популяризации ИТ-профессий», – отметил Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

«Почта России» заинтересована в быстром выводе на рынок собственных цифровых продуктов и сервисов. Появление новой производственной платформы, объединяющей методологию, современный инструментарий разработки и сервисы по мониторингу эффективности позволили бы существенно ускорить создание собственной ИТ-фабрики», – подчеркнул Станислав Чернин, генеральный директор «Почтатеха».