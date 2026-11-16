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Почта России Почта Диджитал Почтатех Почтовые технологии
Почтовые Технологии (Почтатех) – дочерняя ИТ-компания Почты России, которая разрабатывает для нее сложные цифровые продукты. В портфолио Почтатеха более 100 продуктов – как для десятков миллионов клиентов Почты, так и для ее сотрудников. Почтатех использует перспективные сквозные технологии: Big Data, блокчейн, роботизацию, искусственный интеллект и машинное обучение.
Данные 2024 году
СОБЫТИЯ
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Почта России и организации, системы, технологии, персоны:
|Урбанский Владимир 37 9
|Емельченков Сергей 141 8
|Чернин Станислав 7 4
|Подгузов Николай 28 3
|Киселев Александр 116 3
|Акимов Максим 193 3
|Кирюшин Сергей 93 2
|Джамалов Евгений 17 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Серегин Андрей 14 2
|Садыков Данияр 5 2
|Нуралиев Борис 299 1
|Натрусов Артем 325 1
|Рахметов Руслан 70 1
|Руденко Владимир 7 1
|Шадаев Максут 1248 1
|Чернышенко Дмитрий 582 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Абакумов Евгений 231 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Паршин Максим 323 1
|Савкин Владимир 40 1
|Кучугин Илья 42 1
|Соколовский Александр 40 1
|Беляев Владислав 104 1
|Иванов Сергей 407 1
|Ермаков Валерий 149 1
|Бочаров Олег 28 1
|Вахнин Павел 53 1
|Евраев Михаил 266 1
|Семенов Александр 170 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Комков Михаил 14 1
|Колескин Тимур 13 1
|Эпштейн Герман 32 1
|Гребельный Антон 21 1
|Савельев Виталий 55 1
|Калиновский Богдан 8 1
|Шпак Василий 288 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2532 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
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