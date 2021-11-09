«Рексофт» автоматизировала новый логистический центр «Почты России» в Самаре

«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, реализовала проект по автоматизации логистического центра (ЛПЦ) «Почты России». Новый ЛПЦ сможет обрабатывать до 300 тыс. отправлений ежедневно.

Чтобы сократить сроки доставки, «Почта России» модернизирует логистическую инфраструктуру. Совместно с группой ВТБ «Почта» строит по всей стране сеть логистических центров. Когда проект будет завершен, «Почта» сможет доставлять онлайн-заказы и письма в крупные города России в срок до суток, а в областные центры – до трёх дней.

Третьим из новых ЛПЦ «Почты России» стал центр в Самаре. Площадь терминала составляет более 15 тыс. квадратных метров – это второй по величине объект почтовой инфраструктуры в Приволжском федеральном округе. В сутки он может обрабатывать до 300 тыс. отправлений. Автоматизированный сортировочный комплекс самарского ЛПЦ полностью интегрирован в ИТ-ландшафт «Почты России» и, в частности, работает в постоянном взаимодействии с собственной глобальной системой «Сортмастер».

Технологическое решение сортировочного центра включает несколько уровней: механическое оборудование (конвейеры, сингуляторы, сортировщики, накопители, опрокидыватели и т.д.), систему автоматики и систему управления комплексом включая диспетчерские пульты. Благодаря использованию цифровых инструментов, монтаж и пуско-наладочные работы в терминале общей площадью более 15 тыс. квадратных метров завершились в течение трех недель. Программное обеспечение создавалось компанией «Рексофт» на базе промышленных контроллеров и платформ управления оборудованием SCADA.

«Современный рынок становится все более глобальным и все большая его часть “уходит” в онлайн. Как результат, растет спрос на логистические услуги. Построение современной эффективной логистической системы – процесс, требующий серьезной организации на всех уровнях в парадигме доставки “от двери до двери”. Здесь нужны четкость, прозрачность и сквозной контроль всего процесса. Именно в этом направлении реализован проект по автоматизации самарского ЛПЦ – крупного регионального звена логистической цепочки. Совместно с заказчиком мы отработали проект, позволяющий максимально автоматизировать все рутинные процессы и ускорить логистику в регионе», – отметил Александр Семенов, заместитель директора по новым рынкам компании «Рексофт».

«Применение современных технологий особенно актуально для самых сложных, масштабных проектов. Именно к таким проектам и относятся наши новые ЛПЦ, которые позволят расширить нашу логистическую сеть и ускорить доставку», – отметил Николай Кныш, директор по разработке «Почтатеха», цифрового подразделения «Почты России».