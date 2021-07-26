Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Flat network
Плоская сеть
Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД)
Публикаций - 41, упоминаний - 69
Flat network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 5
|Опанасенко Всеволод 103 3
|Малахов Михаил 10 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Лигачев Глеб 60 3
|Безруков Андрей 26 3
|Захаров Юрий 13 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Шадаев Максут 385 2
|Бетсис Павел 84 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Филатов Андрей 99 2
|Мацоцкий Сергей 155 2
|Бойко Елена 151 2
|Богачев Игорь 172 2
|Леонов Владимир 14 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Албычев Александр 74 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Щепилов Евгений 35 1
|Салбиев Алан 30 1
|Козлов Сергей 19 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Притула Павел 31 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Кураш Антон 32 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Солопов Вячеслав 14 1
|CNews Analytics 2039 1
|Gartner 2266 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 437 1
|ПГУ - Пензенский государственный университет 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805413, в очереди разбора - 709084.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805413, в очереди разбора - 709084.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru