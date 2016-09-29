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Flat network Плоская сеть Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.09.2016 Как повысить эффективность информационной безопасности легко и быстро
03.03.2015 «Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г.

Компания «Техносерв» подписала контракт на оказание услуг по аутсорсинговому обслуживанию оборудования корпоративной сети передачи данных (КСПД) Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) до конца текущего 2015 г. Стоимость работ по контракту составит более i480 млн. Пенсионный фонд Российской Федерации реализует единую стратеги
18.02.2011 «Открытые Технологии» модернизировали ИТ-инфраструктуру и построили КСПД для Радиочастотного центра СФО

по ее модернизации и унификации, а также осуществить внедрение современных технологических решений, обеспечивающих управляемость и отказоустойчивость ИТ-сервисов. После проведения комплексного аудита КСПД и ИТ-инфраструктуры организации было принято решение о необходимости модернизации и развития существующих ИТ-систем, говорится в сообщении «Открытых Технологий». Главной целью проекта стал
18.01.2011 «Verysell Проекты» построили КСПД для «Связного Банка»

Компания «Verysell Проекты» завершила проект по созданию корпоративной системы передачи данных (КСПД) для «Связного Банка». В результате работ в «Связном Банке» были объединены информационные ресурсы территориально распределенных объектов компании и обеспечена качественная и оперативная п
09.12.2009 «Открытые Технологии» модернизировали КСПД «Волжской ТГК»

контролируемого подключения внешних компаний (по одной в каждой области) и после этого все сторонние организации были переключены на контролируемый доступ. В рамках реализации проекта по модернизации КСПД в эксплуатацию также была введена система мониторинга и управления сетью. Таким образом, «Волжская ТГК» получила возможность отслеживать состояние систем, оперативно реагировать на сбои и

16.12.2008 «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» модернизировал КСПД

нных в «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ). Необходимость модернизации была обусловлена внедрением на предприятии программного обеспечения Microsoft Axapta. Существующая КСПД из-за устаревшего оборудования и неоптимальной архитектуры не могла обеспечить достаточной пропускной способности и надежности работы новых приложений. В ходе работ по проекту специалисты

03.07.2008 Energy Consulting создала корпоративную сеть передачи данных в «Акронис»

Energy Consulting/Integration создала корпоративную сеть передачи данных (КСПД) в компании «Акронис». КСПД создана на базе решения компании Cisco Systems по композитной модели, в соответствии с которой решение состоит из комплекса связанных модулей, локализующ
06.11.2007 EC/Integration защитила от ИБ-угроз КСПД «Национальной страховой группы»

Компания Energy Consulting/Integration, входящая в ГК Energy Consulting, завершила модернизацию комплексной системы обеспечения безопасности КСПД компании «Национальная страховая группа». В ходе проекта были доработаны интегрированные с КСПД заказчика решения, обеспечивающие защиту внешних и внутренних ИТ-ресурсов компании от
01.11.2007 EC/Integration построит КСПД для «Национальной страховой группы»

Компания Energy Consulting/Integration, входящая в ГК Energy Consulting, приступила к внедрению разработанных проектных решений по построению корпоративной сети передачи данных (КСПД) и центра обработки данных (ЦОД) для «Национальной страховой группы». В целом, КСПД должна обеспечить решение следующих задач заказчика: Объединение площадок центрального офиса и не
20.07.2007 ОПФР по Псковской области проводит конкурс: модернизация КСПД

Отделение пенсионного фонда РФ (ОПФР) по Псковской области проводит открытый конкурс на выполнение работ по модернизации корпоративной сети передачи данных (КСПД). Проект по модернизации КСПД оценивается в 6 401 тыс. руб. Завершить все работы требуется в срок до 1 ноября 2007 г. 6 августа завершается прием заявок на участие в торгах, в тот ж
20.07.2007 ОПФР по Краснодарскому краю модернизирует КСПД: открытый конкурс

ОПФР) по Краснодарскому краю проводит торги в форме открытого конкурса по выбору ИТ-подрядчика. Согласно КД, требуется выполнить работы по модернизации действующей корпоративной сети передачи данных (КСПД) с функцией передачи голоса ОПФР по Краснодарскому краю. Срок реализации проекта — до 20 декабря 2007 г. На модернизацию КСПД ОПФР готово отдать до 7,9 млн. руб. Выбрать победителя

17.07.2007 ОПФР по Алтайскому краю объявило конкурс: модернизация КСПД

ОПФР) по Алтайскому краю объявило открытый конкурс № 32 по выбору ИТ-подрядчика. В частности, исполнителю проекта будет необходимо выполнить работы оп модернизации корпоративной сети передачи данных (КСПД) ОПФР по Алтайскому краю и созданию на её базе подсистемы видеоконференцсвязи на 2007 год. Бюджет проекта – не более 5 758 500 руб. Победитель торгов будет выбран на базе следующих критери
12.07.2007 «АйТи» обслужит КСПД Пенсионного фонда в СЗФО

Компания «АйТи» начала масштабный аутсорсинговый проект по обслуживанию магистрального сегмента корпоративной сети передачи данных (КСПД) Пенсионного фонда РФ в Северо-Западном федеральном округе. Специалисты АйТи будут обеспечивать работоспособность сети с помощью регулярной проверки состояния сетевого оборудования и канал
16.04.2007 ОПФР Коми объявил конкурс на модернизацию КСПД

ъявил конкурс на поставку, монтаж и наладку оборудования для модернизации корпоративной сети передачи данных. Лимит финансирования — 1028.2 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 17 мая. КСПД представляет собой сеть передачи данных, построенную на оборудовании Memotec (мультиплексоры Memotec CX 950 — центральный узел, CX 900e и СХ 800 — остальные узлы), модемы TAINET

01.03.2007 ОПФР по Воронежской области выберет поставщиков услуг связи

ОПФР по Воронежской области проводит открытый конкурс по выбору поставщиков услуг связи для обеспечения работоспособности корпоративной сети передачи данных (КСПД) по трем независимым лотам. Лот №1 связан с предоставлением услуг связи с использованием магистрального канала от регионального центра ОПФР по Воронежской области до узла КСПД ПФР в
28.02.2007 ПФР Петербурга объявил конкурс на обслуживание КСПД

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило открытый конкурс на обслуживание узлов корпоративной сети передачи данных (КСПД). Лимит финансирования — 1136,7 руб., дата окончания приёма заявок — 28 марта. Обслуживание включает в себя следующее: диагностику, локализацию и устранение неисправностей; ремон
04.09.2006 "Ай-Теко" модернизирует корпоративную сеть передачи данных "Ростелеком"

Компания «Ай-Теко» сообщила о победе в конкурсе и подписании договора на проведение работ по модернизации корпоративной сети передачи данных (КСПД) российского оператора международной и междугородной связи «Ростелеком». На сегодняшний день в состав «Ростелеком» входит семь региональных филиалов, которые обеспечивают предоставление ус
11.03.2005 ПФ РФ продолжает строить региональные КСПД

Inline Technologies объявляет об окончании работ по созданию корпоративных сетей передачи информации (КСПД) для отделений Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) по Кировской, Пензенской и Ульяновской областям. Данные проекты были реализованы в рамках общей программы Пенсионного фонда по с
30.07.2004 "Информсвязь" модернизирует КСПД ПФ Воронежской области

Телекоммуникационная компания «Информсвязь», выиграла конкурс на модернизацию корпоративной сети передачи данных (КСПД) главного управления Пенсионного Фонда (ПФ) России в Воронежской области. Целью модернизации КСПД является увеличение её функциональных возможностей, а также включение в систему меж

Публикаций - 87, упоминаний - 90

Flat network и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 20
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 12
Ростелеком 10948 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Microsoft Corporation 25775 8
9594 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Открытые технологии 732 8
SAP SE 5601 6
Huawei 4677 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Oracle Corporation 7074 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
Samsung Electronics 11065 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
МегаФон 10742 4
Softline - Софтлайн 3743 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Крок - Croc 1964 4
АйТи 1519 4
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 4
Астерос Сервис 10 3
Atrinity - Атринити 21 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 3
TrueConf - ТруКонф 454 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Nginx - Энджайникс 209 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Код Безопасности 812 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 3
Почта России ПАО 2370 2
Альфа-Банк 1979 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Связной Банк 113 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Импэксбанк 21 1
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ТЭП - Теплоэлектропроект 5 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Комос Групп 27 1
Самараэнерго 19 1
Ульяновскэнерго 3 1
Стройпроект - Инженерная группа 8 1
КУЗОЦМ - Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 4 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 15 1
Интер РАО - Саратовэнерго 3 1
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
Инкредбанк КБ - Банк индустриальный кредит 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 40
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Правительство Челябинской области 78 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 10
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 7
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 7
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Google Android 15244 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 4
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
Apple iPad 4012 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 3
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Космодром Байконур 1072 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 2
ЭОС АРМ руководителя 79 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
ЭОС iEOS 22 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
Riverbed SteelConnect 13 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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