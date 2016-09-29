Flat network

«Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г. Компания «Техносерв» подписала контракт на оказание услуг по аутсорсинговому обслуживанию оборудования корпоративной сети передачи данных (КСПД) Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) до конца текущего 2015 г. Стоимость работ по контракту составит более i480 млн. Пенсионный фонд Российской Федерации реализует единую стратеги

«Открытые Технологии» модернизировали ИТ-инфраструктуру и построили КСПД для Радиочастотного центра СФО по ее модернизации и унификации, а также осуществить внедрение современных технологических решений, обеспечивающих управляемость и отказоустойчивость ИТ-сервисов. После проведения комплексного аудита КСПД и ИТ-инфраструктуры организации было принято решение о необходимости модернизации и развития существующих ИТ-систем, говорится в сообщении «Открытых Технологий». Главной целью проекта стал

«Verysell Проекты» построили КСПД для «Связного Банка» Компания «Verysell Проекты» завершила проект по созданию корпоративной системы передачи данных (КСПД) для «Связного Банка». В результате работ в «Связном Банке» были объединены информационные ресурсы территориально распределенных объектов компании и обеспечена качественная и оперативная п

«Открытые Технологии» модернизировали КСПД «Волжской ТГК» контролируемого подключения внешних компаний (по одной в каждой области) и после этого все сторонние организации были переключены на контролируемый доступ. В рамках реализации проекта по модернизации КСПД в эксплуатацию также была введена система мониторинга и управления сетью. Таким образом, «Волжская ТГК» получила возможность отслеживать состояние систем, оперативно реагировать на сбои и

«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» модернизировал КСПД нных в «Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ). Необходимость модернизации была обусловлена внедрением на предприятии программного обеспечения Microsoft Axapta. Существующая КСПД из-за устаревшего оборудования и неоптимальной архитектуры не могла обеспечить достаточной пропускной способности и надежности работы новых приложений. В ходе работ по проекту специалисты

Energy Consulting создала корпоративную сеть передачи данных в «Акронис» Energy Consulting/Integration создала корпоративную сеть передачи данных (КСПД) в компании «Акронис». КСПД создана на базе решения компании Cisco Systems по композитной модели, в соответствии с которой решение состоит из комплекса связанных модулей, локализующ

EC/Integration защитила от ИБ-угроз КСПД «Национальной страховой группы» Компания Energy Consulting/Integration, входящая в ГК Energy Consulting, завершила модернизацию комплексной системы обеспечения безопасности КСПД компании «Национальная страховая группа». В ходе проекта были доработаны интегрированные с КСПД заказчика решения, обеспечивающие защиту внешних и внутренних ИТ-ресурсов компании от

EC/Integration построит КСПД для «Национальной страховой группы» Компания Energy Consulting/Integration, входящая в ГК Energy Consulting, приступила к внедрению разработанных проектных решений по построению корпоративной сети передачи данных (КСПД) и центра обработки данных (ЦОД) для «Национальной страховой группы». В целом, КСПД должна обеспечить решение следующих задач заказчика: Объединение площадок центрального офиса и не

ОПФР по Псковской области проводит конкурс: модернизация КСПД Отделение пенсионного фонда РФ (ОПФР) по Псковской области проводит открытый конкурс на выполнение работ по модернизации корпоративной сети передачи данных (КСПД). Проект по модернизации КСПД оценивается в 6 401 тыс. руб. Завершить все работы требуется в срок до 1 ноября 2007 г. 6 августа завершается прием заявок на участие в торгах, в тот ж

ОПФР по Краснодарскому краю модернизирует КСПД: открытый конкурс ОПФР) по Краснодарскому краю проводит торги в форме открытого конкурса по выбору ИТ-подрядчика. Согласно КД, требуется выполнить работы по модернизации действующей корпоративной сети передачи данных (КСПД) с функцией передачи голоса ОПФР по Краснодарскому краю. Срок реализации проекта — до 20 декабря 2007 г. На модернизацию КСПД ОПФР готово отдать до 7,9 млн. руб. Выбрать победителя

ОПФР по Алтайскому краю объявило конкурс: модернизация КСПД ОПФР) по Алтайскому краю объявило открытый конкурс № 32 по выбору ИТ-подрядчика. В частности, исполнителю проекта будет необходимо выполнить работы оп модернизации корпоративной сети передачи данных (КСПД) ОПФР по Алтайскому краю и созданию на её базе подсистемы видеоконференцсвязи на 2007 год. Бюджет проекта – не более 5 758 500 руб. Победитель торгов будет выбран на базе следующих критери

«АйТи» обслужит КСПД Пенсионного фонда в СЗФО Компания «АйТи» начала масштабный аутсорсинговый проект по обслуживанию магистрального сегмента корпоративной сети передачи данных (КСПД) Пенсионного фонда РФ в Северо-Западном федеральном округе. Специалисты АйТи будут обеспечивать работоспособность сети с помощью регулярной проверки состояния сетевого оборудования и канал

ОПФР Коми объявил конкурс на модернизацию КСПД ъявил конкурс на поставку, монтаж и наладку оборудования для модернизации корпоративной сети передачи данных. Лимит финансирования — 1028.2 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 17 мая. КСПД представляет собой сеть передачи данных, построенную на оборудовании Memotec (мультиплексоры Memotec CX 950 — центральный узел, CX 900e и СХ 800 — остальные узлы), модемы TAINET

ОПФР по Воронежской области выберет поставщиков услуг связи ОПФР по Воронежской области проводит открытый конкурс по выбору поставщиков услуг связи для обеспечения работоспособности корпоративной сети передачи данных (КСПД) по трем независимым лотам. Лот №1 связан с предоставлением услуг связи с использованием магистрального канала от регионального центра ОПФР по Воронежской области до узла КСПД ПФР в

ПФР Петербурга объявил конкурс на обслуживание КСПД Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило открытый конкурс на обслуживание узлов корпоративной сети передачи данных (КСПД). Лимит финансирования — 1136,7 руб., дата окончания приёма заявок — 28 марта. Обслуживание включает в себя следующее: диагностику, локализацию и устранение неисправностей; ремон

"Ай-Теко" модернизирует корпоративную сеть передачи данных "Ростелеком" Компания «Ай-Теко» сообщила о победе в конкурсе и подписании договора на проведение работ по модернизации корпоративной сети передачи данных (КСПД) российского оператора международной и междугородной связи «Ростелеком». На сегодняшний день в состав «Ростелеком» входит семь региональных филиалов, которые обеспечивают предоставление ус

ПФ РФ продолжает строить региональные КСПД Inline Technologies объявляет об окончании работ по созданию корпоративных сетей передачи информации (КСПД) для отделений Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) по Кировской, Пензенской и Ульяновской областям. Данные проекты были реализованы в рамках общей программы Пенсионного фонда по с