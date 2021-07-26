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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Flat network
Плоская сеть
Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД)



26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 1
13.09.2017 АМТ-Груп и Riverbed успешно протестировали SD-WAN решение SteelConnect 2
29.09.2016 Как повысить эффективность информационной безопасности легко и быстро 4
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
15.01.2016 Построение гетерогенных ИТ-ландшафтов: комплексный подход на практике 2
24.12.2015 Зампредправления ПФР: В ИТ 2016 год для нас определяющий 8
03.12.2015 «Комплит» модернизировал сети инженерной группы «Стройпроект» 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 3
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
03.03.2015 «Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г. 1
27.02.2015 «Сервионика» приняла на поддержку новые виды телекоммуникационного оборудования 1
18.09.2013 СЭД Алтайского края: сотни пользователей, >1000 новых документов в день 1
07.11.2012 У «Почты России» появилась ИТ-стратегия 1
30.08.2012 «Ростелеком» обеспечит телеком-услугами управление миграционной службы по Воронежской области 1
08.08.2012 Inline Technologies построила мультимедийную систему для «Вертолетов России» 1
24.05.2012 «Стартелеком» выиграл конкурс на обслуживание корпоративной сети Отделения ПФР по Костромской области в 2012 г. 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
18.02.2011 «Открытые Технологии» модернизировали ИТ-инфраструктуру и построили КСПД для Радиочастотного центра СФО 2
18.01.2011 «Verysell Проекты» построили КСПД для «Связного Банка» 2
26.02.2010 ЮТК будет осуществлять мониторинг услуг с помощью IBM Tivoli Netcool 1
09.12.2009 «Открытые Технологии» модернизировали КСПД «Волжской ТГК» 1
13.05.2009 ОПФР по Белгородской области нуждается в модернизации мультисервисной сети 2
16.12.2008 «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» модернизировал КСПД 2
28.08.2008 «Открытые Технологии» модернизировали корпоративную сеть в «Сибур-Химпроме» 4
03.07.2008 Energy Consulting создала корпоративную сеть передачи данных в «Акронис» 5
14.05.2008 «Микротест» построил телекоммуникационную инфраструктуру для «Россельхозбанка» 1
20.03.2008 ОПФР по Брянской области ищет ИТ-подрядчика 1
19.03.2008 Защита сети: как вести оборонительный бой 1
24.01.2008 «ТехноСерв А/С» построил систему ИБ для «Инкредбанка» 1
06.11.2007 EC/Integration защитила от ИБ-угроз КСПД «Национальной страховой группы» 3
01.11.2007 EC/Integration построит КСПД для «Национальной страховой группы» 1
07.09.2007 ОПФР по Нижегородской области требуются услуги связи 1
05.09.2007 «АйТи» реализует инфраструктурные проекты для «ГидроОГК» 2
25.07.2007 ОПФР по РСО-Алания выбирает ИТ-подрядчика 1
24.07.2007 «Открытые Технологии» построили сеть для завода Nestle 3
20.07.2007 ОПФР по Псковской области проводит конкурс: модернизация КСПД 1
20.07.2007 ОПФР по Краснодарскому краю модернизирует КСПД: открытый конкурс 1
17.07.2007 ОПФР по Алтайскому краю объявило конкурс: модернизация КСПД 1
16.04.2007 ОПФР Коми объявил конкурс на модернизацию КСПД 1

Публикаций - 41, упоминаний - 69

Flat network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1038 4
Microsoft Corporation 12193 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 3
Atrinity - Атринити 21 3
Астерос Сервис 9 3
Прогноз 198 3
Астерос - Asteros 531 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
GS Group - General Satellite 151 3
Т-Платформы 279 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
IBM 3805 3
Samsung Electronics 6008 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1030 3
iTeco - Ай-Теко 738 2
Abbyy 832 2
AMT Group - АМТ-Груп 183 2
Spirit DSP - Спирит Корп 248 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Luxoft - Люксофт 238 2
4091 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2900 2
Ланит ГК 1208 2
Крок 1250 2
Parallels Holdings 474 2
Riverbed Technology 104 1
Микротест 207 1
ESG - Enterprise Strategy Group 98 1
Сервионика - Servionica 164 1
Polycom - Поликом Раша 306 1
HP - Hewlett-Packard 1001 1
Juniper Networks 178 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
SAP SE 3318 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 1
Cisco Systems 2244 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 269 1
Siemens AG - Сименс Россия 745 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 221 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4362 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Аэрофлот 499 2
Lego 85 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 147 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
ВТБ24 592 1
Сибур Химпром 16 1
Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 1 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 954 10
ПФР Департамент информационных технологий 109 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Федеральное казначейство России 771 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1260 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1022 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 400 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 707 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2279 1
World Bank Group - Всемирный банк 140 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1415 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1655 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 86 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10628 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 735 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2252 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 41 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 707 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 145 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 26 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 55 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 389 1
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 20 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1418 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 92 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3208 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1263 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 415 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 789 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1713 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3006 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 57 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Office 365 769 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 212 3
Tizen OS - Linux 215 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Android 10755 2
Apple iOS 5747 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 89 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 470 1
Cisco Prime Infrastructure 7 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 88 1
HPE ProLiant - Серия серверов 112 1
ЭОС Дело СЭД 686 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Riverbed SteelConnect 9 1
Riverbed SteelFusion 8 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Riverbed SteelCentral 25 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Esri ArcGIS 109 1
Apple macOS X 981 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Microsoft Windows 10 7042 1
Елистратов Николай 90 5
Опанасенко Всеволод 103 3
Малахов Михаил 10 3
Тихонов Андрей 33 3
Лигачев Глеб 60 3
Безруков Андрей 26 3
Захаров Юрий 13 3
Ермолаев Артем 340 3
Шадаев Максут 385 2
Бетсис Павел 84 2
Гаттаров Руслан 117 2
Гуральников Сергей 161 2
Филатов Андрей 99 2
Мацоцкий Сергей 155 2
Бойко Елена 151 2
Богачев Игорь 172 2
Леонов Владимир 14 1
Лысенко Эдуард 209 1
Игнатов Виктор 12 1
Херсонцев Алексей 48 1
Рудычева Наталья 81 1
Албычев Александр 74 1
Богомолов Андрей 19 1
Щепилов Евгений 35 1
Салбиев Алан 30 1
Козлов Сергей 19 1
Дергилёв Никита 40 1
Серебряков Виктор 42 1
Притула Павел 31 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Торгашин Юрий 5 1
Кураш Антон 32 1
Бутенко Юрий 64 1
Солопов Вячеслав 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 5
Россия - СКФО - Пятигорск 79 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 245 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1185 2
Россия - ПФО - Самарская область 596 2
Россия - УФО - Челябинская область 686 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 902 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 411 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 2
Азия - Азиатский регион 1622 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 966 1
Россия - ЦФО - Брянская область 89 1
Норвегия - Королевство 457 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 236 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 383 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 645 1
Германия - Федеративная Республика 3936 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1106 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 376 1
Россия - ПФО - Саратовская область 375 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 738 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 310 1
Россия - СФО - Республика Алтай 729 1
Россия - ЦФО - Костромская область 236 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 476 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 1
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Испания - Мадрид 69 1
Бразилия - Федеративная Республика 1182 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 661 1
Турция - Турецкая республика 986 1
Казахстан - Республика 2794 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3400 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2302 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4190 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1188 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 52 1
Космодром Байконур 101 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3002 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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