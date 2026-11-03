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Росатом Университет Корпоративная академия Росатома АНО

Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО

СОБЫТИЯ


03.11.2026 «Росатом» выдал 100 преоферов по итогам юбилейной конференции «ИТ КоР» 2
02.09.2025 Через пять лет число ИТ-специалистов будет составлять только 0,4% от кадровой потребности 2
26.05.2025 Российские радиоинженеры толпами уходят в торговлю. Виноваты вузы и жадные работодатели 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1
02.11.2023 Какая CRM-система нужна крупному бизнесу? Экспертный разбор для Enterprise-сегмента 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 2
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
20.02.2019 Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Росатом Университет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11098 2
Yandex - Яндекс 9454 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 63 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 159 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
ЦИФРА - Центр инженерно-физических расчетов и анализа 1 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 84 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 1
Microsoft Corporation 25917 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 1
IBM - International Business Machines Corp 9723 1
InfoWatch - Инфовотч 1208 1
Softline - Софтлайн 3832 1
9785 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3262 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
Крок - Croc 1972 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 1
Telegram Group 3042 1
Diasoft - Диасофт 1190 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1122 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1139 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
Актион МЦФЭР 56 1
Актион 360 5 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 1
Т8 НТЦ 120 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 287 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
Google LLC 12847 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 150 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 63 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 2
Актион ГК 21 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 1
Газпром ПАО 1499 1
ГПБ - Газпромбанк 1301 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 635 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
ВкусВилл - Избёнка 225 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Татнефть 247 1
Газпром нефть 752 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 515 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
Спортмастер - Sportmaster 204 1
Транснефть 338 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Новатэк - ранее Новафининвест 77 1
L’Oreal - Л'Ореаль 76 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 212 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3233 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 92 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 83 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 58 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 278 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 47 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4558 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12573 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6382 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13104 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3728 2
CRM - CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 611 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12449 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 409 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3294 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2479 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 549 1
Оповещение и уведомление - Notification 6244 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1128 1
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MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 966 1
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 200 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 711 1
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B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1290 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10416 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1820 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1621 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9500 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 1
FreePik 1911 1
Актион МЦФЭР - Актион акселератор 2 1
Linux OS 11744 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 821 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 150 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
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Лакнер Анастасия 1 1
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Белолуцкий Фёдор 1 1
Шпади Алина 1 1
Пуль Даниил 1 1
Шагалиев Рашит 4 1
Гейдт Алена 2 1
Барбашина Наталья 1 1
Квашенкина Ольга 62 1
Казак Илья 1 1
Матушанский Алексей 3 1
Щербинина Ольга 1 1
Лондарь Елена 1 1
Мамонов Михаил 24 1
Солнцева Екатерина 62 1
Афанасьев Дмитрий 22 1
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Пономаренко Алексей 5 1
Зацепин Дмитрий 3 1
Витальева Вера 2 1
Никитин Дмитрий 12 1
Иванова Надежда 2 1
Имас Анна 6 1
Самойлова Елена 10 1
Завражин Александр 2 1
Тихомирова Елена 6 1
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Журавлева Наталья 5 1
Карбан Марина 2 1
Полтарацкая Юлия 2 1
Прохоренко Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3649 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 178 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 50 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 5
Образование в России 3048 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 2
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3246 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 2
Атомная энергетика - ПАТЭС - плавучая атомная теплоэлектростанция 19 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1159 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 2
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
ĐHQGHN - Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU - Vietnam National University - Вьетнамский национальный университет в Ханое 2 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 509 1
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РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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