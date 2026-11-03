Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом Университет Корпоративная академия Росатома АНО
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Росатом Университет и организации, системы, технологии, персоны:
|Ужакина Юлия 3 2
|Деревлева Марина 1 1
|Овчинникова Анна 6 1
|Колесникова Екатерина 25 1
|Лакнер Анастасия 1 1
|Вишняков Егор 1 1
|Калимуллин Тимур 2 1
|Овчинникова Ксения 1 1
|Белолуцкий Фёдор 1 1
|Шпади Алина 1 1
|Пуль Даниил 1 1
|Шагалиев Рашит 4 1
|Гейдт Алена 2 1
|Барбашина Наталья 1 1
|Квашенкина Ольга 62 1
|Казак Илья 1 1
|Матушанский Алексей 3 1
|Щербинина Ольга 1 1
|Лондарь Елена 1 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Солнцева Екатерина 62 1
|Афанасьев Дмитрий 22 1
|Егоров Александр 89 1
|Пономаренко Алексей 5 1
|Зацепин Дмитрий 3 1
|Витальева Вера 2 1
|Никитин Дмитрий 12 1
|Иванова Надежда 2 1
|Имас Анна 6 1
|Самойлова Елена 10 1
|Завражин Александр 2 1
|Тихомирова Елена 6 1
|Подвальная Екатерина 4 1
|Журавлева Наталья 5 1
|Карбан Марина 2 1
|Полтарацкая Юлия 2 1
|Прохоренко Дмитрий 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.