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Ужакина Юлия
УПОМИНАНИЯ
Ужакина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Прохоренко Дмитрий 7 2
|Завражин Александр 2 2
|Подвальная Екатерина 4 2
|Журавлева Наталья 5 2
|Полтарацкая Юлия 2 2
|Карбан Марина 2 2
|Гейдт Алена 2 2
|Деревлева Марина 1 1
|Афанасьев Дмитрий 20 1
|Квашенкина Ольга 15 1
|Тихомирова Елена 5 1
|Александров Геннадий 1 1
|Погожева Екатерина 1 1
|Самойлова Елена 10 1
|Имас Анна 6 1
|Великанова Алла 3 1
|Иванова Надежда 2 1
|Витальева Вера 2 1
|Зацепин Дмитрий 2 1
|Морев Борис 1 1
|Николаева Алина 1 1
|Федотенко Юлия 1 1
|Никишина Ольга 1 1
|Егорова Ирина 1 1
|Мазурик Леонид 1 1
|Даниленко Наталия 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
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