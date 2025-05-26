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Ужакина Юлия


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Российские радиоинженеры толпами уходят в торговлю. Виноваты вузы и жадные работодатели 1
03.06.2021 Финал «Актион акселератора»: пять российских компаний выиграли грант на реализацию своих T&D-проектов 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ужакина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Актион МЦФЭР 56 2
Актион 360 5 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 2
Telegram Group 2206 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 883 1
ЭлекКом Логистик 3 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
Актион ГК 17 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 186 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2877 1
L’Oreal 57 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2509 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 506 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1985 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3159 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 512 1
Data monetization - Монетизация данных 1700 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2968 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5303 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1720 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3822 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1241 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1864 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 238 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Актион МЦФЭР - Актион акселератор 2 2
FreePik 1137 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 1
Прохоренко Дмитрий 7 2
Завражин Александр 2 2
Подвальная Екатерина 4 2
Журавлева Наталья 5 2
Полтарацкая Юлия 2 2
Карбан Марина 2 2
Гейдт Алена 2 2
Деревлева Марина 1 1
Афанасьев Дмитрий 20 1
Квашенкина Ольга 15 1
Тихомирова Елена 5 1
Александров Геннадий 1 1
Погожева Екатерина 1 1
Самойлова Елена 10 1
Имас Анна 6 1
Великанова Алла 3 1
Иванова Надежда 2 1
Витальева Вера 2 1
Зацепин Дмитрий 2 1
Морев Борис 1 1
Николаева Алина 1 1
Федотенко Юлия 1 1
Никишина Ольга 1 1
Егорова Ирина 1 1
Мазурик Леонид 1 1
Даниленко Наталия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 739 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 514 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 2
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 118 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5004 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1960 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2475 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 303 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2964 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6103 1
Ведомости 1072 1
Главбух 11 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 7 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1153 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
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