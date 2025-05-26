Российские радиоинженеры толпами уходят в торговлю. Виноваты вузы и жадные работодатели

Около трети российских инженеров радиоэлектроники по окончании учебы уходят в торговлю вместо того, чтобы работать по специальности. Основные причины – деньги, карьерные возможности и программы обучения, не соответствующие современным реалиям сферы радиоэлектроники.



А могли быть и ноготочки

Свыше 30% современных российских инженеров в сфере радиоэлектроники отказываются работать по специальности и уходят в сферу торговли, пишут «Ведомости». Впрочем, потраченные на учебу годы жизни пригождаются им и в этой области, так как продают они непосредственно радиоэлектронику, уточняет издание.

Проблему с утечкой инженерных кадров признают на уровне государства. На том факте, что новоиспеченные инженеры предпочитают продавать радиоэлектронику, а не создавать ее, заострил внимание заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в конце мая 2025 г. в рамках круглого стола по инженерному образованию, организованного фракцией «Новые люди» в Государственной Думе.

Не научить и не заплатить

По оценке Афанасьева, происходящее является следствием целой совокупности причин. В числе прочих он назвал общее состоящие российского рынка труда и уровень заработных плат.

Фото: pressfoto / FreePik Торговать электроникой в России проще и выгоднее, чем создавать ее

Отдельно чиновник упомянул социальный пакет и карьерные возможности в коммерции в качестве причин оттока инженерных кадров в сферу торговли. В то же время генеральный директор холдинга по контрактной разработке электроники SND Global Ольга Квашенкина считает, что всему виной, помимо прочего, заметный разрыв между теми теоретическими знаниями, что получили инженеры во время учебы, и навыками, без которых невозможно разрабатывать современную радиоэлектронику. «Это делает сферу продаж более доступной и привлекательной, в нее проще влиться, – сказала она «Ведомостям». – Финансовый аспект тоже играет роль, хотя в последние годы ситуация с зарплатами инженеров стала меняться в лучшую сторону».

Не знаю, чего хочу

Ряд опрошенных изданием экспертов уверены, что превращение инженера радиоэлектроники в продавца или маркетолога – это вина самого инженера. Например, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Аквариус» Айнура Кошоева уверена, что многие инженеры уходят в коммерческую сферу вовсе не из-за того, что там больше платят, а по причине «недостаточной осознанности выбора профессии».

«Многие приходят в вуз без четкого понимания, чем хотят заниматься, а столкнувшись со сложностями обучения или рутинными задачами на старте карьеры, переключаются на смежные направления, включая коммерцию», – сказала она «Ведомостям».

Впрочем, вероятнее всего, денежный аспект все же играет здесь немалую роль. Для примера, «Аквариус» применяет методы финансовой мотивации, чтобы не растерять сотрудников – инженеров. Другими словами, компания предлагает им высокую зарплату – по информации издания, стажеры могут получать здесь 75 тыс. руб.

Нужно больше работодателей

Еще одна потенциальная причина перехода радиоинженеров в коммерцию – нынешние реалии российского рынка. В стране не так уж много компаний из сферы проектирования и разработки радиоэлектроники, заявила изданию Ольга Квашенкина.

«Компаний, которые действительно занимаются проектированием и созданием новых решений в сфере радиоэлектроники, сравнительно немного, – сказала она. – Большая часть игроков на российском рынке занята в перепродажах иностранного оборудования».

По мнению Квашенкиной, сложившаяся ситуация – это следствие «незрелости» российского рынка в области проектирования радиоэлектроники. «Отсутствует достаточное количество масштабных проектов, где требовалось бы глубокое техническое проектирование, а спрос на собственные разработки ограничен», – добавила она.

Как итог, квалифицированные кадры в области есть, а рабочие места, где они могли бы на практике имеющиеся у них знания и навыки, в стране отсутствуют, считает Квашенкина. Плюс к этому, чтобы работать дистрибьютором или торговым представителем, нужно меньше усилий. По мнению Квашенкиной, соответствующие вакансии доступны инженерам сразу после получения диплома и, помимо прочего, «требуют меньшего профессионального старта». Также коммерция привлекает выпускников радиоинженеров более удобным графиком работы, перспективами подъема по карьерной лестнице и различными бонусами, добавила она.

Не сделали отрасль привлекательной – держите дефицит

Одно и следствий перехода специалистов с профильным образованием из сферы радиоэлектроники в обычную коммерцию – острая нехватка кадров. «Ведомости» приводят прогнозам, озвученные главой департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексея Матушанского в ходе круглого стола в Госдуме. По его оценке, в ближайшие пять лет отечественным компаниям понадобится около 600 тыс. инженеров.

Даже гигантские российские госкомпании остро нуждаются в инженерных кадрах. «Только у "Росатома" потребность в инженерных кадрах чудовищная, – сообщила изданию генеральный директор АНО «Корпоративная академия «Росатома» Юлия Ужакина. – Нам за пять лет нужно нанять 330 тыс. человек, из которых инженерных кадров 80%».

Ответственность вузов

Примечателен тот факт, что проблема нехватки инженеров образовалась на фоне роста количества бюджетных мест в России на 20 тыс. по всем специальностям, равно как и увеличения числа выпустившихся специалистов, отметил Дмитрий Афанасьев. Но он также отметил, что 32-40% поступивших на инженерную специальность в итоге бросают учебы.

Афанасьев упомянул, что лишь 75% получивших диплом инженеров «работают на должностях, традиционно требующих высшего образования». Оставшиеся 25% «уходят в рабочие профессии». Афанасьев назвал это явление «переобразованностью».