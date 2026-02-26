Разделы

Афанасьев Дмитрий


СОБЫТИЯ


26.02.2026 СИБУР ускоряет аналитические исследования с помощью искусственного интеллекта 1
26.05.2025 Российские радиоинженеры толпами уходят в торговлю. Виноваты вузы и жадные работодатели 1
24.01.2024 Samsung продал россиянину бракованный ТВ и отказался чинить. Россиянин отсудил трехкратную компенсацию 2
02.02.2023 «Платформа ОФД» открыла интеграцию с «1С» для бухгалтерии 1
12.08.2022 Исследование: рынок обуви благодаря маркировке «обелился» за год на 19% 1
29.06.2022 США ввели санкции против «Ростеха» и его ИТ-холдингов 1
18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге 1
10.07.2020 «Платформа ЭДО» интегрировалась с облачной ПРОСТОР:КАССОЙ 1
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров 1
21.04.2020 «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров» 1
11.02.2020 «Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей 1
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы 1
31.05.2019 Предприниматели получили спецтариф для сдачи отчетов в ФНС через сервис ОФД 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
11.03.2019 «Платформа ОФД» запустила сервис по сдаче отчетности в госорганы 1
17.07.2018 В ЧГУ внедрена RFID-система «Микрона» 1
29.08.2016 «М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками 1
26.04.2016 Конец «халяве»: Власти заблокируют сайты на пиратском движке. Опрос 1
06.10.2010 Государство досрочно избавилось от главы «Связьинвеста». ПРИКАЗ 1
05.03.2009 Telenor подал кассационную жалобу по делу «Фэримекс» 1

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 349 12
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 130 12
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 242 6
9123 3
Дримкас - Dreamkas 19 2
Тензор 140 2
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 2
Такском - Taxcom 245 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 253 2
Штрих-М НТЦ 63 1
Novardis - Новардис Консалтинг 64 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 45 1
Ростех - РТ-Информ 144 1
Чек Онлайн 7 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
Электронный экспресс 14 1
ИнитПро 9 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 53 1
Samsung Electronics 10736 1
Ростелеком 10451 1
Ростех - Автоматика Концерн 1754 1
МегаФон 10142 1
SAP SE 5469 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1611 1
Корус Консалтинг ГК 1377 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 15 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1274 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 304 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 1
Эвотор - Evotor 215 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Farimex - Фэримекс 29 1
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры - Адвокатское бюро 1 1
Неофарм - Столички 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1005 1
Альфа-Банк 1893 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
Visa International 1977 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 183 1
X5 Group - Перекрёсток 615 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 555 1
Альфа-Групп 733 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 204 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Районные суды РФ 194 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 30 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Маркировка - Marking 1244 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 5
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 640 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2265 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2463 4
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 163 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2708 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1387 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1846 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1093 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1615 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1912 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7379 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 827 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3780 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 35 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3616 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1222 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2889 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1290 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4540 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5708 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 1
Электронный документ - Electronic document 1535 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11218 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 163 2
Эвотор Платформа Госотчёт 2 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 94 2
1С:Касса 9 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 119 1
Joomla CMS 89 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 4 1
Яндекс.ОФД 9 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
АМИ-софт Простор:Касса 1 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
FreePik 1541 1
Элемент ГК - Микрон RFID 12 1
Google Android 14851 1
Microsoft Office 4011 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
WordPress Foundation - WordPress 245 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 17 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 344 1
Румянцев Антон 47 2
Андрияшкин Сергей 7 1
Холкин Сергей 10 1
Машурин Сергей 21 1
Дарбинян Саркис 37 1
Смирнов Александр 88 1
Родионов Иван 72 1
Канделаки Тина 11 1
Семенов Вадим 65 1
Ройтенберг Марк 16 1
Юрченко Евгений 132 1
Ужакина Юлия 3 1
Акимов Роман 7 1
Когорин Сергей 2 1
Аиткулов Руслан 1 1
Шувалова Анна 1 1
Петрушина Анна 1 1
Дарбинян Саркин 1 1
Кокорев Александр 1 1
Трофиченко Валерия 1 1
Квашенкина Ольга 47 1
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 22 1
Матушанский Алексей 2 1
Рейман Леонид 1059 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 117 1
Ларькин Максим 26 1
Силуанов Антон 77 1
Бровко Василий 57 1
Макаров Алексей 67 1
Шувалов Игорь 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 2
Южная Корея - Республика 6890 2
Хорватия - Республика 280 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
Казахстан - Республика 5856 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3273 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 1
Европа Восточная 3124 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Франция - Французская Республика 8014 1
Венгрия 849 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 271 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 968 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7822 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 1
Грузия 1293 1
Румыния 743 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Новая Зеландия 733 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3252 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6802 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7620 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1834 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2317 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 373 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 385 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5935 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 120 1
Налогообложение - ПСН - Патентная система налогообложения 21 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4951 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 948 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5985 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 1
Аренда 2585 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1632 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 1
Импортозамещение - параллельный импорт 569 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2194 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 307 1
Ведомости 1310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1308 1
