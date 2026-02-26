Получите все материалы CNews по ключевому слову
Афанасьев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Афанасьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 30 2
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|Румянцев Антон 47 2
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Холкин Сергей 10 1
|Машурин Сергей 21 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Смирнов Александр 88 1
|Родионов Иван 72 1
|Канделаки Тина 11 1
|Семенов Вадим 65 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Ужакина Юлия 3 1
|Акимов Роман 7 1
|Когорин Сергей 2 1
|Аиткулов Руслан 1 1
|Шувалова Анна 1 1
|Петрушина Анна 1 1
|Дарбинян Саркин 1 1
|Кокорев Александр 1 1
|Трофиченко Валерия 1 1
|Квашенкина Ольга 47 1
|Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 22 1
|Матушанский Алексей 2 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Хасьянова Гульнара 152 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 117 1
|Ларькин Максим 26 1
|Силуанов Антон 77 1
|Бровко Василий 57 1
|Макаров Алексей 67 1
|Шувалов Игорь 85 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421906, в очереди разбора - 726620.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.