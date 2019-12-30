ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января

ЦРПТ объявила о том, что 15 крупнейших операторов фискальных данных, составляющих практически 100% рынка, заявили об успешном проведении интеграции с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и готовности передавать информацию о продаже лекарственных препаратов, поступающую через контрольно-кассовую технику аптек, с 1 января 2020 года.

Еще в сентябре завершение интеграционных работ подтвердили OFD.ru, «Платформа ОФД», «Сбис ОФД» («Тензор»), «Первый ОФД» и «Ярус», за прошедшие три месяца к ним присоединились «ГАРАНТ Электронный Экспресс», «Билайн-ОФД», «Калуга Астрал», «Контур», «Корус Консалтинг СНГ», «Яндекс.ОФД», «Дримкас», «Инитпро», «Такском» и «Тандер». По данным CNews Analytics, https://cnews.ru/articles/2019-04-10_cnews_podgotovil_svezhij_rejting_ofd топ-10 операторов фискальных данных занимают 98,7% рынка онлайн-касс, всего в России зарегистрировано 20 операторов.

«Мы провели все необходимые интеграционные работы с операторами фискальных данных, покрывающими практически 100% аптечного рынка. Цель интеграции – минимизировать трудозатраты сотрудников аптек и сделать так, чтобы данные с кассы, используемой в аптеке, поступали в систему маркировки лекарств автоматически и не требовали от первостольников дополнительных действий при отпуске покупателям. Все наши партнеры ОФД готовы передавать данные уже с января следующего года. Настоятельно рекомендуем подключиться к системе маркировки и воспользоваться этой опцией, заранее отработать все бизнес-процессы уже в «боевом» режиме и не забывать сканировать код DataMatrix при отпуске маркированных лекарств», – сказал Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма», Оператор-ЦРПТ.

Все ОФД подтвердили, что функционал по передаче данных в МДЛП автоматизирован и не потребует от сотрудников аптек дополнительных действий. Услуга включена в действующие тарифы ОФД, в рамках которых дополнительная плата взыматься не будет. Операторами фискальных данных сформированы также расширенные пакеты услуг, включающие учет, мониторинг данных и другие опции для полноценного обеспечения бизнес-процессов. Они доступны за отдельную плату.

Технология многофункционального личного кабинета, подключенного одновременно и к ФНС, и к системе маркировки, протестирована совместно с оператором маркировки ЦРПТ. Сведения о маркированном товаре распознаются и передаются в МДЛП автоматически. Работоспособность решений уже проверена и с аптеками-клиентами.

«Более 2 тысяч клиентов «Платформы ОФД» из аптечной индустрии уже активно тестируют или участвуют в работе системы Честный ЗНАК. Для удобства бизнеса мы разработали дополнительный сервис «Учёт марок», который значительно упрощает процессы перехода на маркировку и работу с маркированными товарами. Передача данных от ОФД в ИС МДЛП предполагает обмен не только тегом 1162 в чеке, но и необходимыми сведениями из рецепта (номер, дата и др.), чтобы обеспечить прозрачность поступления и выбытия лекарств из оборота. Мы еще раз подтверждаем техническую готовность к работе с такими форматами данных», - отметил Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами и руководитель направления «Маркировка» IT-компании «Платформа ОФД».

27 декабря вступил в силу федеральный закон, который вводит переходный период для маркировки лекарств. Законом устанавливается, что с 1 июля 2020 года производители лекарств в обязательном порядке должны будут их маркировать. Лица, осуществляющие производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств, должны будут с 1 июля обеспечивать внесение информации о лекарствах в систему мониторинга. Производители лекарств, которые успели вовремя подготовиться к маркировке с 1 января 2020 г, получат преимущество перед теми, кто не уложился в отведённые на подготовку сроки. По решению ЦРПТ, поддержанному регулятором, они будут получать цифровые коды до июля 2020 года бесплатно.