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ИнитПро
ИнитПро и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 881 6
|Почта России ПАО 2145 2
|Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 3
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 319 1
|Баров Алексей 30 6
|Румянцев Антон 47 3
|Есипенко Ирина 8 3
|Сергеенко Егор 11 2
|Потапов Алексей 9 2
|Меликджанян Артем 7 2
|Шувалов Дмитрий 2 2
|Харитонов Александр 68 2
|Афанасьев Дмитрий 19 1
|Холкин Сергей 9 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Краснопольский Алексей 16 1
|Тупицын Александр 9 1
|Ларькин Максим 26 1
|Батюшенков Дмитрий 11 1
|Федотов Михаил 17 1
|Терехин Степан 6 1
|Ерин Никита 1 1
|РИА Новости 935 1
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