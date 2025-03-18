Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172936
ИКТ 13452
Организации 10533
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25374
Персоны 74197
География 2799
Статьи 1515
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

ИнитПро



18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 1
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 1
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества» 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ИнитПро и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 9
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 42 8
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 8
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 8
Такском - Taxcom 242 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 222 7
Элемент ГК - Elementec - ELMT 102 7
Дримкас - Dreamkas 19 7
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 7
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 6
Тензор 107 6
Электронный экспресс 13 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 5
8373 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 277 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 2
Telegram Group 2128 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
Эвотор - Evotor 188 1
1С-Рарус 893 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 251 1
Корус Консалтинг ГК 1239 1
Счётмаш 3 1
Штрих-М НТЦ 60 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 881 6
Почта России ПАО 2145 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 709 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 319 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2371 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 7
Маркировка - Marking 1101 7
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 173 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 485 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 6
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 489 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4470 5
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 26 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5186 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2575 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 654 4
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3910 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4879 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 3
Оповещение и уведомление - Notification 4778 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 2
Application store - магазин приложений 1230 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 758 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 643 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 30 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1235 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 4
Яндекс.ОФД 9 4
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 4 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 3
OFD.RU Ferma 9 2
OFD.RU Venda 5 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 86 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 4 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2083 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 1
МОД Народный контроль 44 1
Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 1
Такском ОФД 5 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 754 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 696 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 159 1
Баров Алексей 30 6
Румянцев Антон 47 3
Есипенко Ирина 8 3
Сергеенко Егор 11 2
Потапов Алексей 9 2
Меликджанян Артем 7 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Харитонов Александр 68 2
Афанасьев Дмитрий 19 1
Холкин Сергей 9 1
Аксельрод Илья 17 1
Добровольский Михаил 24 1
Краснопольский Алексей 16 1
Тупицын Александр 9 1
Ларькин Максим 26 1
Батюшенков Дмитрий 11 1
Федотов Михаил 17 1
Терехин Степан 6 1
Ерин Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 8
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 533 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1834 2
Нидерланды 3549 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6039 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6051 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 4
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 128 4
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4973 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4445 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 3
Аудит - аудиторский услуги 2759 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2310 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 2
Аренда 2463 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 265 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3581 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1761 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 654 1
РИА Новости 935 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 6
CNews Мишень ОФД 6 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153