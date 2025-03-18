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Меликджанян Артем
|18.03.2025
|CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
|01.03.2022
|Infowatch и «Такском» стали партнёрами 1
|15.04.2020
|CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 2
|26.02.2019
|«Первый ОФД» и «Такском» объединят накопленную экспертизу в области больших данных 1
|21.07.2015
|SAP и «Такском» провели семинар «Оцифровка экономики» 1
|21.07.2008
|Рынок СЭД: что обещают эксперты? 1
|18.07.2007
|Российский рынок ИБ жаждет внимания государства 1
Меликджанян Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Баров Алексей 30 1
|Ларькин Максим 26 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Потапов Алексей 9 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Эйгес Павел 97 1
|Шелястина Елена 15 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Ференец Вадим 29 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Шадрин Олег 5 1
|Долгов Василий 25 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Трещук Андрей 22 1
|Тупицын Александр 9 1
|Рогожин Андрей 1 1
|Дмитришен Леонид 1 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Бакшинский Олег 13 1
|Афанасьев Сергей 21 1
|Думинская Ольга 3 1
|Скородумов Борис 6 1
|Арефьев Андрей 52 1
|Кириллов Артем 6 1
|Конышева Марина 2 1
|Степин Сергей 1 1
|Полыгаев Андрей 1 1
|Осотов Алексей 5 1
|Химич Юлия 3 1
|Колодкин Игорь 3 1
|Джума Игорь 3 1
|Янковая Валентина 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
|CNews Мишень ОФД 6 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
|ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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