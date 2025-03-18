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Индексная книга (каталог) CNews*
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Меликджанян Артем


18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
01.03.2022 Infowatch и «Такском» стали партнёрами 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 2
26.02.2019 «Первый ОФД» и «Такском» объединят накопленную экспертизу в области больших данных 1
21.07.2015 SAP и «Такском» провели семинар «Оцифровка экономики» 1
21.07.2008 Рынок СЭД: что обещают эксперты? 1
18.07.2007 Российский рынок ИБ жаждет внимания государства 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Меликджанян Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Такском - Taxcom 242 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 2
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 41 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 116 2
SAP SE 5299 2
8319 2
InfoWatch - Инфовотч 1026 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 94 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Электронный экспресс 13 1
ИнитПро 7 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Летограф - Letograf 80 1
Oracle Corporation 6727 1
Dell EMC 5037 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4945 1
Cisco Systems 5134 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2171 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Microsoft Corporation 24714 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Информзащита 772 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 1
ESET - ESET Software 1135 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Directum - Директум 1103 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 1
Docsvision - ДоксВижн 1010 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 1
Русагро Группа Компаний 280 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3159 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4829 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 3
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GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 1
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 471 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4295 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6732 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1091 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
Оцифровка - Digitization 4604 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 469 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3137 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3049 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8544 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9483 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5133 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3961 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4055 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 138 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 1
SAP Ariba 296 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 818 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4563 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 1
Dell EMC Captiva 29 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Баров Алексей 30 1
Ларькин Максим 26 1
Сергеенко Егор 11 1
Потапов Алексей 9 1
Добровольский Михаил 24 1
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Эйгес Павел 97 1
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Трифаленков Илья 17 1
Ференец Вадим 29 1
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Демурджян Юлий 5 1
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Дмитришен Леонид 1 1
Потапенко Михаил 45 1
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Афанасьев Сергей 21 1
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Конышева Марина 2 1
Степин Сергей 1 1
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Осотов Алексей 5 1
Химич Юлия 3 1
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Янковая Валентина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 2
Европа 21839 2
Казахстан - Республика 5585 1
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Украина 7641 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 531 1
Европа Западная 1482 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11054 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6215 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 958 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6233 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7031 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7690 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 892 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2446 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4933 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2149 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2876 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5895 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 1
Английский язык 6684 1
Аренда 2449 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4408 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10040 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 615 1
Энергетика - Energy - Energetically 5151 1
Пропаганда и агитация 192 1
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 340 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 397 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1271 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4708 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
CNews Мишень ОФД 6 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2037 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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