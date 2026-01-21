Разделы

Design thinking Дизайн-мышление Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе


СОБЫТИЯ


21.01.2026 ИИ-парадокс: 40% компаний в России называют ИИ главным трендом, но внедрили его только 10% 1
29.01.2020 Accenture открыла в Сингапуре инновационный центр по вопросам общественной безопасности 1
10.01.2019 Navicon открыл лабораторию инноваций на базе подхода дизайнерского мышления 1
19.12.2018 «Интер РАО» призналась в провале совместного предприятия с SAP из-за санкций 1
16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1
20.03.2018 Accenture открыла свой первый в России центр по работе с инновациями Future Camp 1
18.05.2017 SAP представила обновленную платформу SAP Leonardo 1
21.07.2015 SAP и «Такском» провели семинар «Оцифровка экономики» 1
11.09.2014 SAP запустила в России сервис User Experience Design Services 1

