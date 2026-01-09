Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ковальчук Юрий
СОБЫТИЯ
Ковальчук Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3368 19
|Калугин Сергей 168 16
|Ротенберг Аркадий 52 8
|Ковальчуки (братья) 7 7
|Мордашов Алексей 61 7
|Ковальчук Михаил 23 6
|Провоторов Александр 157 5
|Брюквин Юрий 299 5
|Керимов Сулейман 26 4
|Малофеев Константин 117 4
|Никифоров Николай 1137 4
|Усманов Алишер 305 4
|Лесин Михаил 28 4
|Семенов Вадим 65 3
|Щеголев Игорь 698 3
|Дворкович Аркадий 211 3
|Костин Андрей 64 3
|Соловьев Юрий 31 3
|Мордашев Алексей 8 3
|Ковальчук Борис 8 2
|Юрченко Евгений 132 2
|Устинов Антон 8 2
|Рейман Леонид 1059 2
|Осеевский Михаил 333 2
|Дмитриев Кирилл 117 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Носков Михаил 27 2
|Миллер Алексей 21 2
|Авен Петр 64 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Шариков Евгений 2 1
|Куликов Сергей 34 1
|Родионов Иван 71 1
|Шмыков Иван 4 1
|Давидчук Андрей 1 1
|Аганбегян Рубен 18 1
|Гайдар Егор 4 1
|Милюков Анатолий 18 1
|Тимченко Геннадий 10 1
|Хан Герман 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411866, в очереди разбора - 730413.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.