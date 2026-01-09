Разделы

Ковальчук Юрий


СОБЫТИЯ


09.01.2026 «Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор 1
02.12.2021 Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 1
19.12.2018 «Интер РАО» призналась в провале совместного предприятия с SAP из-за санкций 1
02.08.2018 Компания «друга Путина» готова к выпуску 10-килограммовых ноутбуков на «Эльбрусах» 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
16.02.2017 Президент «Ростелекома» может стать замминистра связи 1
12.01.2015 Президент «Ростелекома» может покинуть свой пост 2
27.08.2014 «Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства 1
29.07.2014 Решение принято: Российская альтернатива Visa и MasterCard будет создаваться «с нуля» 1
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 1
28.04.2014 Сенатор предложил построить в России собственный закрытый интернет 1
25.04.2014 Госдума приняла закон о Национальной платежной системе, альтернативе Visa и MasterCard 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
25.03.2014 УЭК бросила вызов Visa и Mastercard 1
05.02.2014 «Ростелеком» потратит почти 200 млн руб. на рекламу в Lifenews 1
13.12.2013 "Ростелеком" и Tele2 договорились об условиях создания нового сотового оператора 1
06.12.2013 Как друзья Путина покупали Tele2. СХЕМА 1
14.11.2013 «Ростелеком» покупает банк 1
05.11.2013 Акции в октябре: «Вымпелком» вошел в сотню крупнейших компаний на бирже NASDAQ 1
17.10.2013 Глава «Северстали» стал совладельцем Tele2 1
09.10.2013 «Ростелеком» объединяется с Tele2 1
04.10.2013 Друзья Путина покупают 50% в Tele2 1
10.04.2013 Спарринг-партнер Путина не смог стать акционером "Ростелекома" 1
29.03.2013 «Билайн», МТС и «Альфа-групп» спешно пытаются перекупить Tele2 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин 1
07.03.2012 «Газпромбанк» «раскрутил» «Ростелеком» на 3,8 млрд рублей 1
19.12.2011 Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина» 1
01.02.2011 «Связьинвест» придет во все московские квартиры 1
16.09.2009 «Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ» 1
21.05.2009 «Ростелеком» станет полностью государственным 1
27.06.2008 Государство нашло кабельным сетям правильных владельцев 3

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Ковальчук Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10358 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3133 18
НТК - Национальные телекоммуникации 66 12
Ростелеком - Связьинвест 1714 7
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 5
Мостелеком 75 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 3
МегаФон 9961 3
VK - Mail.ru Group 3536 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 3
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 2
X Corp - Twitter 2910 2
Yandex - Яндекс 8518 2
МФ технологии - МФТ 37 2
Google LLC 12289 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 72 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 20 1
Millicom International Cellular SA 52 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
АКОС 68 1
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 42 1
WebMedia Group - Веб-Медиа холдинг 14 1
Симметрон ЭК - Симметрон Электронные Компоненты 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 18
НМГ - Национальная Медиа Группа 120 17
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8245 9
Северсталь ПАО - Severstal 566 9
ГПБ - Газпромбанк 1181 9
Газпром ПАО 1422 8
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 262 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 4
Visa International 1976 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 4
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 3
НСПК - Национальная система платежных карт 902 3
Альфа-Групп 731 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 275 3
Сургутнефтегаз - СНГ 280 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 3
Kinnevik Investment AB 21 3
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
DST Global - Digital Sky Technologies 227 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
НМГ - Медиа Альянс 3 1
Гранит 54 1
Лидер УК 25 1
Мать и дитя 25 1
Сбер - Сбербанк Капитал 9 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12920 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5276 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 490 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2820 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6314 2
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1088 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2181 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1141 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 397 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
Аналоговые технологии 2836 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1287 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 2
УУС - Универсальные услуги связи 325 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 301 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Маркировка - Marking 1234 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 3
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 266 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 66 1
Kartoteka.ru 9 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 952 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1222 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3053 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Microsoft Windows 16373 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Путин Владимир 3368 19
Калугин Сергей 168 16
Ротенберг Аркадий 52 8
Ковальчуки (братья) 7 7
Мордашов Алексей 61 7
Ковальчук Михаил 23 6
Провоторов Александр 157 5
Брюквин Юрий 299 5
Керимов Сулейман 26 4
Малофеев Константин 117 4
Никифоров Николай 1137 4
Усманов Алишер 305 4
Лесин Михаил 28 4
Семенов Вадим 65 3
Щеголев Игорь 698 3
Дворкович Аркадий 211 3
Костин Андрей 64 3
Соловьев Юрий 31 3
Мордашев Алексей 8 3
Ковальчук Борис 8 2
Юрченко Евгений 132 2
Устинов Антон 8 2
Рейман Леонид 1059 2
Осеевский Михаил 333 2
Дмитриев Кирилл 117 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Носков Михаил 27 2
Миллер Алексей 21 2
Авен Петр 64 1
Щеголев Евгений 1 1
Шариков Евгений 2 1
Куликов Сергей 34 1
Родионов Иван 71 1
Шмыков Иван 4 1
Давидчук Андрей 1 1
Аганбегян Рубен 18 1
Гайдар Егор 4 1
Милюков Анатолий 18 1
Тимченко Геннадий 10 1
Хан Герман 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 157542 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 11
Швеция - Королевство 3716 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 3
Казахстан - Республика 5814 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - СФО - Новосибирск 4675 2
Европа 24654 2
Нидерланды 3637 2
Латвия - Латвийская Республика 827 2
Украина 7802 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 282 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 906 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5353 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 621 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Армения - Республика 2375 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Таджикистан - Республика 914 1
Кипр - Республика 579 1
Австрия - Австрийская Республика 1336 1
Хорватия - Республика 280 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Африка - Африканский регион 3574 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1077 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 11 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 2
Приватизация - форма преобразования собственности 536 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 469 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Экономический эффект 1218 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 159 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 8 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 416 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1084 7
Известия ИД 712 4
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 3
Forbes - Форбс 916 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 2
Рен ТВ - телеканал 77 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 2
РИА Новости 992 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Times 644 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 428 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
FT - Financial Times 1260 1
Bloomberg 1422 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 151 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1147 1
Ведомости 1261 1
Рустелеком ТК 304 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8399 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1057 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411866, в очереди разбора - 730413.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

