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Носков Михаил


12.03.2025 «АйПиМатика» стала официальным дистрибьютором «МТС Линк» 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
24.02.2016 Tele2 направит 850 млн руб. на развитие услуг связи в Смоленской области 2
20.02.2016 Tele2 инвестирует 830 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Калининградской области 2
12.02.2016 Сергей Эмдин назначен генеральным директором Tele2 1
12.02.2016 Главой Tele2 стал экс-гендиректор аэропорта «Пулково» 1
27.01.2016 Tele2 и правительство Московской области договорились о сотрудничестве 2
15.01.2016 Tele2 направит более миллиарда рублей на развитие услуг связи в Тверской области 2
08.12.2015 Tele2 инвестирует 600 млн руб. в развитие услуг связи в Хакасии 2
14.08.2015 Tele2 и Правительство Мордовии подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи 2
07.08.2015 Tele2 планирует инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры Чувашии 1,1 млрд руб. 2
29.07.2015 Правительство Москвы и Tele2 заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи 1
09.07.2015 Tele2 планирует инвестировать в экономику Белгородской области 1 млрд руб. 2
15.05.2015 Tele2 начинает предоставлять услуги мобильной связи под собственным брендом в Саратовской области 1
13.01.2015 Tele2 приобрел тульского сотового оператора «ТСРС» 1
02.12.2014 Tele2 инвестирует более 820 млн руб. в развитие инфраструктуры сотовой связи Рязанской области 1
23.10.2014 Tele2 и правительство Республики Карелии подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.09.2014 Tele2 инвестирует в развитие Краснодарского края и Вологодской области более 2 млрд руб. 1
16.09.2014 164 тыс. домохозяйств Вологодской области будет подключено к оптическим сетям 1
06.08.2014 В России появился четвертый федеральный сотовый оператор 1
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 1
30.05.2014 Tele2 инвестирует в развитие сети в Воронежской области более 400 млн руб. 2
03.03.2014 Главой совместного оператора «Ростелекома» и Tele2 стал человек из «Северстали» 2
26.07.2013 Toshiba в России снова разделилась. Руководитель покинул компанию 2
09.11.2011 Россия: Из Toshiba уходит глава направления ПК Игорь Снытко 1

Публикаций - 25, упоминаний - 36

Носков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 22
Ростелеком 9787 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8791 2
Toshiba Corporation 2932 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 2
АКОС 68 2
СМАРТС Волгоград-GSM 30 2
McKinsey & Company Int 250 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
X Corp - Twitter 2851 1
Восход ФГБУ НИИ 651 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 205 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
МегаФон 9018 1
Millicom International Cellular SA 52 1
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - ТСРС - Тульская Сотовая Радиотелефонная связь - Тульская радиотелефонная сеть 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - МС-Директ 21 1
IPmatika - АйПиМатика 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 6
Северсталь ПАО - Severstal 487 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго 14 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 24 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 1
Почта России ПАО 2124 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5993 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 29 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28017 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6472 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7863 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8346 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24668 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13989 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1475 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1009 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2133 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16230 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10838 2
УУС - Универсальные услуги связи 323 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 664 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1731 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 242 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 558 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24358 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 344 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8229 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8531 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 721 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4692 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 1
Голосовые сообщения - Voice messages 291 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2488 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4927 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1495 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Носков Константин 236 6
Эмдин Сергей 68 3
Мордашов Алексей 55 3
Провоторов Александр 157 3
Ковальчук Юрий 35 2
Кувшинников Олег 14 2
Снытко Игорь 20 2
Соловьев Юрий 31 2
Путин Владимир 3202 1
Рейман Леонид 1051 1
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 116 1
Осеевский Михаил 317 1
Никифоров Николай 1136 1
Дергунова Ольга 119 1
Дмитриев Кирилл 110 1
Дворкович Аркадий 211 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Березкин Григорий 40 1
Калугин Сергей 168 1
Киселев Александр 114 1
Марголин Михаил 17 1
Ковальчук Михаил 22 1
Щеголев Евгений 1 1
Островский Алексей 8 1
Шадаев Максут 1018 1
Костин Андрей 59 1
Клягин Максим 29 1
Яшин Валерий 79 1
Ермолаев Артем 378 1
Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
Гордеев Алексей 16 1
Каплунов Павел 46 1
Зимин Виктор 3 1
Савченко Евгений 12 1
Шевелев Андрей 4 1
Моторин Иван 1 1
Сушков Владимир 4 1
Мордашев Алексей 8 1
Самохин Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2971 2
Япония 13321 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1237 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1902 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 709 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 2
СССР - Ленинград 109 2
Швеция - Королевство 3629 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 592 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 610 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1306 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2941 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1388 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1023 1
Россия - ПФО - Самарская область 1336 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - ЦФО - Калужская область 990 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 924 1
Россия - ЦФО - Костромская область 409 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 619 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 854 1
Россия - ПФО - Саратовская область 737 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 821 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 804 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 829 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 414 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 683 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 507 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10033 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4501 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1295 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4034 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5575 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6770 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3510 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 80 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 103 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7554 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2852 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4705 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3186 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5137 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9947 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2284 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6206 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1816 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2924 1
Экономический эффект 1082 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1665 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8116 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1222 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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