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Носков Михаил
Носков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
|Носков Константин 236 6
|Эмдин Сергей 68 3
|Мордашов Алексей 55 3
|Провоторов Александр 157 3
|Ковальчук Юрий 35 2
|Кувшинников Олег 14 2
|Снытко Игорь 20 2
|Соловьев Юрий 31 2
|Путин Владимир 3202 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 116 1
|Осеевский Михаил 317 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Дмитриев Кирилл 110 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Березкин Григорий 40 1
|Калугин Сергей 168 1
|Киселев Александр 114 1
|Марголин Михаил 17 1
|Ковальчук Михаил 22 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Островский Алексей 8 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Костин Андрей 59 1
|Клягин Максим 29 1
|Яшин Валерий 79 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
|Гордеев Алексей 16 1
|Каплунов Павел 46 1
|Зимин Виктор 3 1
|Савченко Евгений 12 1
|Шевелев Андрей 4 1
|Моторин Иван 1 1
|Сушков Владимир 4 1
|Мордашев Алексей 8 1
|Самохин Сергей 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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