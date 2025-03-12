«АйПиМатика» стала официальным дистрибьютором «МТС Линк»

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, и «АйПиМатика», VAD-дистрибьютор телекоммуникационных, ИТ-и AV-решений, объявили о начале сотрудничества. Партнерская сеть компании «АйПиМатика» сможет предлагать заказчикам программное обеспечение «МТС Линк» в комплексе с оборудованием для переговорных комнат Vinteo, Yealink и других брендов.

Партнеры компании «АйПиМатика» смогут предлагать своим заказчикам лицензии «МТС Линк» как отдельно, так и в рамках комплексных проектов. Продукты «МТС Линк» будут представлены в демонстрационных залах дистрибьютора, что позволит партнерам оценить их возможности на практике. Профессиональная пресейл-поддержка обеспечит выбор оптимальных решений, соответствующих потребностям и бюджету заказчиков.

«АйПиМатика» — стратегический партнер и дистрибьютор Yealink, производителя техники для видеоконференций и IP-телефонии. «МТС Линк» разрабатывает программное обеспечение для переговорных комнат: модуль «Линк Rooms» совместим с устройствами Yealink и других известных вендоров. Кроме того, «МТС Линк» предоставляет совместное решение для переговорных комнат вместе с российским разработчиком Vinteo, чье оборудование компания «АйПиМатика» также поставляет на российский рынок. Благодаря этому заказчики смогут оснастить офисы полностью российским решением для видеоконференций.

«Развитие комплексных поставок оборудования и программного обеспечения — одно из приоритетных направлений как для «МТС Линк», так и для компании «АйПиМатика». Мы рады, что теперь благодаря нашему сотрудничеству качественные решения для онлайн- и гибридных коммуникаций станут доступнее для российских компаний. Со своей стороны мы готовы оказывать партнерам и заказчикам всю необходимую поддержку и консультации при внедрении наших технологий», — отметила руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк» Елизавета Покровская.

«Это партнерство — важный шаг для обеих компаний. Мы видим огромный потенциал в решениях «МТС Линк» и уверены, что они помогут нашим клиентам повысить эффективность и конкурентоспособность своего бизнеса», — сказал коммерческий директор компании «АйПиМатика» Михаил Носков.