Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя и мышь, то получится IP-KVM система. Но это неверно в принципе! На первый взгляд, действительно, IP AV-решения (видео и звук) и IP-KVM решения (клавиатура, видео и мышь), близки друг другу, но

ИЦ «Телеком-Сервис» построил AV-комплекс для Научного центра неврологии не только на российском, но и на международном уровне. «Новый конференц-зал, оснащенный передовыми аудиовизуальными системами, станет важным и эффективным инструментом для научной, образовател

Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года На бизнес-форуме определили лучшие видео-решения года Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции удостоена награды «Проект года 2017. Успех видеотехнологий». Ее вручение прошло накануне, 16 марта, в рамках форума «Бизнес-Видео 2017». Ин

«Аскрин» оснастила центральный офис ЛСР мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями В марте 2016 г. компания «Аскрин» завершила работы по комплексному оснащению центрального офиса группы компаний ЛСР в Санкт-Петербурге мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями с централизованной системой управления. Для данного проекта специалисты компании разработали концептуальное решение, которое включает целый ряд инсталляций, сообщ

Sony представила новые Blu-ray-плеер и AV-ресивер с поддержкой 7.1 и 1080p Sony обновляет линейку Blu-ray-проигрывателей выпуском модели BDP-S765 и представляет новый AV-ресивер STR-DN1000. Оба продукта оснащены современными технологиями, поддерживаю звук формата 7.1 и изображение формата 1080p. Модель BDP-S765 характеризуется простотой установки благодаря н

С 8 по 10 декабря в Москве пройдёт выставка-конференция Integrated Systems Russia 2009 ия отношений между производителями оборудования, системными интеграторами и заказчиками. В 2009 г. конференция ISR наравне с выставкой посвящена таким важным вопросам, как оснащение профессиональными аудиовизуальными системами социально значимых объектов. Сегодня в нашей стране огромное внимание уделяется оснащению профессиональными АВ-системами объектов здравоохранения, образования, трансп

«ДеЛайт 2000» создал аудиовизуальный комплекс для «Уралсиба» т по созданию корпоративной аудиовизуальной среды в Деловом центре финансовой корпорации «Уралсиб». Аудиовизуальный комплекс охватывает шесть различных по площади и назначению помещений, в том

Корпоративная аудиовизуальная среда: выбор "Уралсиба" охранением исходного разрешения. Многоточечная видеоконференц-связь – видно каждого Важной функцией AV-комплекса является видеоконференц-связь (ВКС), позволяющая организовывать совещания с реги

5 новых AV-ресиверов от Yamaha Вслед за Sony компания Yamaha анонсировала 5 собственных AV-ресиверов, сообщает Electronista. Базовая модель RX-V363 предназначена для работы с шестиканальным звуком и выдает мощность 100 Вт на канал. Устройство поддерживает стандарт Full HD и облада

8 ноября начнется выставка Integrated Systems Russia ием аудио- видео оборудования. Реализация системных проектов», которая пройдет в преддверии выставки, 7 ноября, в Президент-отеле. Конференция будет включать три секции: «Применение профессионального AV-оборудования для оснащения различных объектов: диспетчерских залов, ситуационных центров, конференц-залов, залов совещания, медицинских учреждений, торгово-развлекательных комплексов, гостин

Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели ей стоимости 4000 рублей, Pioneer DV-600AV является более чем интересным приобретением. Компания Pioneer очень известный бренд в мире аудио и видеотехники, а Pioneer DV-600AV весьма солидный источник AV-сигнала Еще один, аналогичный по цене аппарат, это Sony DVP-NS78H. Несмотря на скромную стоимость, он обладает всеми признаками элитной техники. Дизайн его строг и выдержан. Передняя панель

Магазины аудио-видео продукции "505" закрылись для покупателей из-за антиконтрафактного рейда Сегодня в Петербурге магазины сети аудио-видео продукции «505» закрыты для посетителей. Руководство магазинов объясняет их закрытие техническими причинами, однако, скорее всего, причиной закрытия стал запланированный на сегодня

Архитектура домашнего кинотеатра давать все сигналы системы вашего кинотеатра, быть от известных производителей и дорогими. Источник AV-сигнала Из чего же состоит аудиокомпонент домашнего кинотеатра? Начнем с самого начала, с

Акаi удивит россиян мобильниками дах. В 2001 году Akai вернулась к бизнесу в России, не решившись, однако, на открытие представительства. Отметим, что в последние четыре года эксклюзивным дистрибьютором продукции Akai в области авто-аудио-видео-продуктов на российском рынке являлась торгово-промышленная группа «АвтоАудиоЦентр». Ей же до некоторого времени принадлежал и домен www.akai.ru. Видимо, в преддверии открытия росси

Samsung получила награды EISA за лучший видеопроигрыватель и аудио-видео МР3-плейер n Imaging & Sound Association) за 2001-2002 гг. Это модель Samsung SV-DVD1E (видеомагнитофон со встроенным DVD-проигрывателем) в номинации "Комбинированный видеопроигрыватель 2001-2002" и портативный аудио-видео МР3-плейер Yepp YVP-P300 в номинации "Мультимедиа 2001-2002". Модель Samsung SV-DVD1E стала первым в индустрии устройством, позволяющим не только проигрывать DVD-диски, но также вос

Французы отдают предпочтение скачиванию из Сети аудио-видео файлов кие пользователи в последнее время отдают предпочтение скачиванию из Сети аудио и видео файлов, и меньше интересуются электронной торговлей. Как показало исследование, проведенное компанией NetValue, аудио-видео составляло в мае 2000 г. 34% данных, переданных французами через интернет, в то время как в мае 2001 г. эта цифра составила уже 42,3%. Это увеличение произошло в ущерб использованию