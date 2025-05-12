Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аудиовизуальные решения AV-системы AV-решения AV-инфраструктура Видеосистема
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|12.05.2025
|
Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя
и мышь, то получится IP-KVM система. Но это неверно в принципе! На первый взгляд, действительно, IP AV-решения (видео и звук) и IP-KVM решения (клавиатура, видео и мышь), близки друг другу, но
|11.12.2024
|
ИЦ «Телеком-Сервис» построил AV-комплекс для Научного центра неврологии
не только на российском, но и на международном уровне. «Новый конференц-зал, оснащенный передовыми аудиовизуальными системами, станет важным и эффективным инструментом для научной, образовател
|28.02.2018
|Брайан Ино и Microsoft представили аудиовизуальный проект в смешанной реальности
|22.03.2017
|
Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года
На бизнес-форуме определили лучшие видео-решения года Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции удостоена награды «Проект года 2017. Успех видеотехнологий». Ее вручение прошло накануне, 16 марта, в рамках форума «Бизнес-Видео 2017». Ин
|25.05.2016
|
«Аскрин» оснастила центральный офис ЛСР мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями
В марте 2016 г. компания «Аскрин» завершила работы по комплексному оснащению центрального офиса группы компаний ЛСР в Санкт-Петербурге мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями с централизованной системой управления. Для данного проекта специалисты компании разработали концептуальное решение, которое включает целый ряд инсталляций, сообщ
|10.12.2009
|
Sony представила новые Blu-ray-плеер и AV-ресивер с поддержкой 7.1 и 1080p
Sony обновляет линейку Blu-ray-проигрывателей выпуском модели BDP-S765 и представляет новый AV-ресивер STR-DN1000. Оба продукта оснащены современными технологиями, поддерживаю звук формата 7.1 и изображение формата 1080p. Модель BDP-S765 характеризуется простотой установки благодаря н
|03.12.2009
|
С 8 по 10 декабря в Москве пройдёт выставка-конференция Integrated Systems Russia 2009
ия отношений между производителями оборудования, системными интеграторами и заказчиками. В 2009 г. конференция ISR наравне с выставкой посвящена таким важным вопросам, как оснащение профессиональными аудиовизуальными системами социально значимых объектов. Сегодня в нашей стране огромное внимание уделяется оснащению профессиональными АВ-системами объектов здравоохранения, образования, трансп
|25.11.2009
|
С 8 по 10 декабря в Москве пройдёт выставка-конференция Integrated Systems Russia 2009
ия отношений между производителями оборудования, системными интеграторами и заказчиками. В 2009 г. конференция ISR наравне с выставкой посвящена таким важным вопросам, как оснащение профессиональными аудиовизуальными системами социально значимых объектов. Сегодня в нашей стране огромное внимание уделяется оснащению профессиональными АВ-системами объектов здравоохранения, образования, трансп
|16.11.2009
|
С 8 по 10 декабря в Москве пройдёт выставка-конференция Integrated Systems Russia 2009
ия отношений между производителями оборудования, системными интеграторами и заказчиками. В 2009 г. конференция ISR наравне с выставкой посвящена таким важным вопросам, как оснащение профессиональными аудиовизуальными системами социально значимых объектов. Сегодня в нашей стране огромное внимание уделяется оснащению профессиональными АВ-системами объектов здравоохранения, образования, трансп
|28.01.2009
|
«ДеЛайт 2000» создал аудиовизуальный комплекс для «Уралсиба»
т по созданию корпоративной аудиовизуальной среды в Деловом центре финансовой корпорации «Уралсиб». Аудиовизуальный комплекс охватывает шесть различных по площади и назначению помещений, в том
|23.01.2009
|
Корпоративная аудиовизуальная среда: выбор "Уралсиба"
охранением исходного разрешения. Многоточечная видеоконференц-связь – видно каждого Важной функцией AV-комплекса является видеоконференц-связь (ВКС), позволяющая организовывать совещания с реги
|29.02.2008
|
5 новых AV-ресиверов от Yamaha
Вслед за Sony компания Yamaha анонсировала 5 собственных AV-ресиверов, сообщает Electronista. Базовая модель RX-V363 предназначена для работы с шестиканальным звуком и выдает мощность 100 Вт на канал. Устройство поддерживает стандарт Full HD и облада
|07.11.2007
|
8 ноября начнется выставка Integrated Systems Russia
ием аудио- видео оборудования. Реализация системных проектов», которая пройдет в преддверии выставки, 7 ноября, в Президент-отеле. Конференция будет включать три секции: «Применение профессионального AV-оборудования для оснащения различных объектов: диспетчерских залов, ситуационных центров, конференц-залов, залов совещания, медицинских учреждений, торгово-развлекательных комплексов, гостин
|01.11.2007
|
8 ноября откроется выставка Integrated Systems Russia
ием аудио- видео оборудования. Реализация системных проектов», которая пройдет в преддверии выставки, 7 ноября, в Президент-отеле. Конференция будет включать три секции: «Применение профессионального AV-оборудования для оснащения различных объектов: диспетчерских залов, ситуационных центров, конференц-залов, залов совещания, медицинских учреждений, торгово-развлекательных комплексов, гостин
|31.10.2007
|
Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели
ей стоимости 4000 рублей, Pioneer DV-600AV является более чем интересным приобретением. Компания Pioneer очень известный бренд в мире аудио и видеотехники, а Pioneer DV-600AV весьма солидный источник AV-сигнала Еще один, аналогичный по цене аппарат, это Sony DVP-NS78H. Несмотря на скромную стоимость, он обладает всеми признаками элитной техники. Дизайн его строг и выдержан. Передняя панель
|25.10.2007
|
8 ноября откроется выставка Integrated Systems Russia
ием аудио- видео оборудования. Реализация системных проектов», которая пройдет в преддверии выставки, 7 ноября, в Президент-отеле. Конференция будет включать три секции: «Применение профессионального AV-оборудования для оснащения различных объектов: диспетчерских залов, ситуационных центров, конференц-залов, залов совещания, медицинских учреждений, торгово-развлекательных комплексов, гостин
|01.09.2006
|
Магазины аудио-видео продукции "505" закрылись для покупателей из-за антиконтрафактного рейда
Сегодня в Петербурге магазины сети аудио-видео продукции «505» закрыты для посетителей. Руководство магазинов объясняет их закрытие техническими причинами, однако, скорее всего, причиной закрытия стал запланированный на сегодня
|01.06.2006
|
Архитектура домашнего кинотеатра
давать все сигналы системы вашего кинотеатра, быть от известных производителей и дорогими. Источник AV-сигнала Из чего же состоит аудиокомпонент домашнего кинотеатра? Начнем с самого начала, с
|09.06.2005
|
Акаi удивит россиян мобильниками
дах. В 2001 году Akai вернулась к бизнесу в России, не решившись, однако, на открытие представительства. Отметим, что в последние четыре года эксклюзивным дистрибьютором продукции Akai в области авто-аудио-видео-продуктов на российском рынке являлась торгово-промышленная группа «АвтоАудиоЦентр». Ей же до некоторого времени принадлежал и домен www.akai.ru. Видимо, в преддверии открытия росси
|06.09.2001
|
Samsung получила награды EISA за лучший видеопроигрыватель и аудио-видео МР3-плейер
n Imaging & Sound Association) за 2001-2002 гг. Это модель Samsung SV-DVD1E (видеомагнитофон со встроенным DVD-проигрывателем) в номинации "Комбинированный видеопроигрыватель 2001-2002" и портативный аудио-видео МР3-плейер Yepp YVP-P300 в номинации "Мультимедиа 2001-2002". Модель Samsung SV-DVD1E стала первым в индустрии устройством, позволяющим не только проигрывать DVD-диски, но также вос
|22.06.2001
|
Французы отдают предпочтение скачиванию из Сети аудио-видео файлов
кие пользователи в последнее время отдают предпочтение скачиванию из Сети аудио и видео файлов, и меньше интересуются электронной торговлей. Как показало исследование, проведенное компанией NetValue, аудио-видео составляло в мае 2000 г. 34% данных, переданных французами через интернет, в то время как в мае 2001 г. эта цифра составила уже 42,3%. Это увеличение произошло в ущерб использованию
|29.05.2000
|
Hi-Fi на стекле: мебель Spectral для AV-техники
та. Полки, ящички, отделка — рожденная как будто бы в другой вселенной, натуральная древесина выгодно оттеняет Hi-End технику, подчеркивая классичность этих высокотехнологичных решений. Подставка для AV-аппаратуры – необходимый элемент стиля и восприятия хорошего звука Но вернемся к стеклу. Нам довелось изучить два образца мебели со стеклом — подставку для компонентов Spectral Trio Al, и ст
Аудиовизуальные решения и организации, системы, технологии, персоны:
|Ширшов Павел 76 11
|Наумов Максим 100 9
|Ксенин Алекс 311 6
|Путин Владимир 3349 5
|Одинцов Дмитрий 118 5
|Гутман Виктор 17 4
|Горелкин Антон 108 4
|Иванов Владимир 65 4
|Новикова Елена 104 4
|Овсянников Денис 23 3
|Головин Андрей 15 3
|Елбаев Владимир 6 3
|Воеводенко Нина 6 3
|Вроблевский Роман 7 3
|Епишина Елена 3 3
|Трифонов Михаил 3 3
|Пуговкин Олег 3 3
|Невзоров Михаил 5 3
|Кувшинов Сергей 3 3
|Орлов Лев 4 3
|Сусоров Александр 3 3
|Есилевский Петр 16 3
|Мишустин Михаил 734 3
|Орлов Дмитрий 24 3
|Сафронов Сергей 16 3
|Чучелов Андрей 44 2
|Готальский Михаил 95 2
|Александров Артур 6 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Чебатко Алексей 7 2
|Устинов Александр 5 2
|Сергеев Иван 74 2
|Бровкин Дмитрий 55 2
|Дементьев Роман 7 2
|Безрукова Елена 5 2
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Пека Павел 5 2
|Румакин Игорь 5 2
|Чех Сергей 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.