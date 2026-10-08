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Индексная книга (каталог) CNews*
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БФУ Медицинский институт

СОБЫТИЯ


08.10.2026 МТС первой запустила 5G в Калининградской области 1
26.03.2014 BCC Stereo Visor — интерактивная образовательная платформа для 3D-визуализации 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

БФУ и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4102 1
Visor 70 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 731 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 488 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1379 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4577 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 902 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4752 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 925 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5945 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2654 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10385 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5088 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 1
МТС 5G-сеть 23 1
Никифоров Игорь 35 1
Хлевтова Анна 45 1
Изранов Владимир 1 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1683 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 120 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 49 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1496 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27686 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 64 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7712 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3407 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11503 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 303 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
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