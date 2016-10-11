Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Visor

Visor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.10.2016 Brand Analytics анонсировала дашборд топ-менеджера для контроля информационного поля компании

Компания Brand Analytics объявила о выводе на рынок нового продукта — Brand Visor, который представляет собой дашборд для оперативного контроля информационного поля компании в СМИ и соцмедиа. Решение предназначено для руководства компании, топ-менеджеров, управленцев с
26.03.2014 BCC Stereo Visor — интерактивная образовательная платформа для 3D-визуализации

Компания ВСС представила интерактивную образовательную платформу для 3D-визуализации — BCC Stereo Visor. Первый продукт на основе платформы разработан по заказу Медицинского института Балтийского федерального университета им. И Канта. Программный комплекс ВСС Stereo Anatomica предназначен д
18.11.2011 «Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу

В Киргизии выставлен на продажу сотовый оператор «Нур телеком», сообщили CNews топ-менеджеры двух его конкурентов. Киргизским «Нур телекомом», работающим под брендом «О!», владеет казахская группа Visor Holding, созданная зампредом государственного холдинга Казахстана «Самрук» Айданом Карибжановым и российским гражданином Николаем Варенко. По словам собеседника CNews, купить актив казахи
21.01.2005 LG представила две новые гарнитуры

одновременно с выпуском модели G1610, своего первого GSM-телефона, поддерживающего BlueTooth, LG представила на российском рынке сразу два аксессуара на базе BlueTooth: BlueTooth Headset и BlueTooth Visor. Гарнитура BlueTooth Headset крепится к уху (левому или правому) и благодаря специальному зажиму, входящему в комплект, может закрепляться на поясе, обеспечивая работу в течение 5,5 часов
20.02.2002 Handspring снизила цены на свою продукцию

Компания Handspring объявила о незначительном снижении цен на две модели КПК Visor. Visor Pro подешевел с $249 до $229, а модель Visor Neo - с $199 до $169. Отличительной особенностью версии Pro является удвоенный размер оперативной памяти - 16 Мб против 8
01.02.2002 Portable Innovation Technology выпустил адаптер MemPlug Memory Stick для Handspring Visor

После того, как Handspring выпустила адаптер MemPlug для карт Smart Media и Compact Flash, использующийся совместно с клавиатурой Springboard компания Portable Innovation Technology выпустила для Visor адаптер MemPlug Memory Stick (MemPlug MS). Пока что это первый адаптер для Springboard, позволяющий использовать Memory Stick. MemPlug MS поставляется с семью приложениями, позволяющими п
10.12.2001 Handspring снизила цены на КПК Visor Edge

Производитель Palm OS-совместимых КПК - компания Handspring - объявила о снижении цен на черно-белую модель Visor Edge на $30. Теперь этот КПК стоит $269 (когда устройство появилось на рынке, его цена составляла $400). Удешевленный Visor не комплектуется слотом расширения Springboard, к которо
04.10.2001 КПК Visor Prism от Handspring подешевеет на $100

На следующей неделе КПК Visor Prism от компании Handspring, выпущенный год назад, подешевеет на $100. Впервые он был представлен в октябре прошлого года и стоит сейчас $399. Visor Prism - единственная модель Ha
02.10.2001 TT Tech Limited представила миниклавиатуру для КПК

Компания TT Tech Limited, занимающаяся разработкой и производством аппаратных средств для КПК, представила SnapNType - миниклавиатуру для "наладонника" Handspring Visor. Устройство совместимо со всеми моделями семейства Visor, включая Visor Neo и Visor Pro, кроме Visor Edge. Это съемная клавиатура, которая присоединяется к осн
17.09.2001 Handspring представит два КПК среднего класса

Сегодня компания Handspring представит два новых карманных компьютера среднего класса - Visor Neo за $199 и Visor Pro за $299.Несмотря на то, что "средний рынок" наводнен подобного рода продукцией Palm и Compaq, аналитики ARS считают, что у новых Visor'ов есть будуще
15.03.2001 Handspring представила новую модель PDA Visor Edge

Компания Handspring Inc., производитель персональных цифровых ассистентов (PDA), представила новую модель серии Visor, сообщила The New York Times. Модель Visor Edge стоимостью $399, в отличие от предыдущих моделей, предназначена в основном для корпоративных пользователей и имеет строгий дизайн, м
16.10.2000 HandSpring выпустила PDA с цветным дисплеем под управлением PalmOS

Компания HandSpring, обладающая лицензией на использование PalmOS, выпустила два новых модели PDA - Visor Prism и Visor Platinum. Оба микрокомпьютера оснащены 8 МБ памяти и имеют встроенные слоты расширения SpringBoard. Различаются модели по типу питания (Li-ion аккумулятор у Prism и 2
21.09.2000 Handspring представит новый карманный компьютер Visor Prism с 16-битным цветным дисплеем

Компания Handspring Inc. в октябре представит новый карманный компьютер семейства Visor - Visor Prism. Новая модель оборудована цветным дисплеем, способным отображать 65.536 цветов. Visor Prism построен на базе микропроцессора 30МГц Motorola Dragonball, имеет 8
03.11.1999 Сайт онлайн-продаж карманного компьютера Visor не справляется с чрезмерным наплывом покупателей

Компания Handspring вновь попыталась продавать свой Visor по Интернет. Дело в том, что онлайн-продажи Visor должны были стать главной техникой распространения этого продукта покупателям, однако сайт Handspring оказался не готов к такому к
21.10.1999 Разработчик Palm и Visor делится мыслями по поводу дальнейшего развития карманных компьютеров

ние следует уделять разработчикам различных приложений для карманных устройств, поэтому Handspring в ближайшее время планирует разместить на своем сайте пакет Hardware Development Kit для органайзера Visor.
14.09.1999 Handspring представляет карманный компьютер Visor

мпания Handspring будет второй, которая представляет карманный компьютер, работающий под управлением операционной системы Palm Computing, причем сразу после того, как 3Com продала свое подразделение. Visor будет доступен в трех модификациях - за $149, $179 и $249. Версия high-end будет иметь кожаный чехол и 8 Мбайт памяти, в отличие от других моделей, которые имеют всего 2 Мб. Имея слот рас

Публикаций - 70, упоминаний - 71

Visor и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 35
HP 3Com 681 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 12
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 9
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 9
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 7
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 7
МегаФон 10742 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 6
НУР Телеком - NUR Telecom 12 5
Sony 6739 5
Fintur 57 5
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 5
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 4
Microsoft Corporation 25775 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
Питерская группа связистов 441 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Казахтелеком 348 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 3
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 2
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 2
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 2
Samsung Electronics 11065 2
Qualcomm Technologies 1974 2
LG Electronics 3735 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 5
TimeTurns Holdings 10 5
Альфа-Групп 745 5
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 5
Fellowes 32 3
АМКОДОР 8 3
Norton Rose Fulbright 5 3
Muddy Waters 7 2
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 2
George Resources 20 2
Альянс-Капитал 29 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Spencer Stuart International 6 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 1
Intec Holdings 3 1
Raymed Group CELT - ЦЭЛТ - Центр эндохирургии и литотрипсии - Многопрофильная клиника 1 1
Tarino 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Альфа-Банк 1979 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Intel Capital 148 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 6
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 4
Мосгордума - Московская городская Дума 148 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 3
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Районный суд Бишкек 27 2
Международный арбитраж 32 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 55 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 4
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
HP - palmOne - Palm Pilot 65 11
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 9
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 9
Apple iOS Springboard 24 9
HP - palmOne - Handspring Treo 119 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
VK - Mail.Ru Infra 44 4
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 3
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
Microsoft Windows 16882 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Windows 98 452 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 2
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 2
Lenovo Motorola Dragonball 40 2
Linux OS 11533 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Microsoft Windows NT 890 2
Lenovo Explorer - шлем виртуальной реальности 4 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
HP - palmOne - Tungsten 76 1
HP - palmOne - Zire 26 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
WinPeak CRM 7 1
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 1
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 8 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Степ Ап - Телебанк 6 1
Dell Visor Windows Mixed Reality Headset 2 1
Acer Windows Mixed Reality 2 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Office 4170 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 12
Dubinsky Donna - Дубински Донна 21 11
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 9
Милявский Александр 6 5
Dennelind Johan - Деннелинд Йохан 6 4
Варенко Николай 4 4
Каримова Гульнара 95 4
Бакиев Курманбек 51 4
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 3
Акаев Аскар 28 3
Prasad Samatha - Прасад Самата 3 3
Mahato Upendra - Махато Упендра 3 3
Shrestha Niraj Govinda - Шресфа Нирай Говинда 3 3
Каримов Ислам 97 3
Бакиев Максим 42 3
Акаев Айдар 29 3
Абылгазиев Мухаммедкалый 11 3
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 3
Силич Андрей 24 2
Мурзалиев Азамат 21 2
Кучура Виталий 7 2
Карибжанов Айдан 2 2
Соколова Наталья 19 2
Черногубова Наталья 10 2
Еримбетов Искандер 9 2
Карибджанов Айдан 3 2
Акаев Жанар 5 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Модин Алексей 6 1
Елисеев Алексей 15 1
Морошкин Александр 118 1
Ксенин Алекс 311 1
Бабаев Кирилл 56 1
Сидоров Василий 53 1
Бекташев Чингиз 1 1
Таиров Бакир 1 1
Ученов Александр 4 1
Клопков Александр 1 1
Бабанов Омурбек 16 1
Бороздин Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Казахстан - Республика 6048 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Швеция - Королевство 3782 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 10
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 7
Камбоджа - Королевство 157 7
Турция - Турецкая республика 2620 6
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Украина 7928 5
Евразия - Евразийский континент 643 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Киргизия - Бишкек 139 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Грузия 1332 3
Конго - Демократическая Республика 102 2
Великобритания - Остров Мэн 82 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Норвегия - Королевство 1858 2
США - Калифорния 4829 2
Таджикистан - Республика 953 2
Кипр - Республика 636 2
Бурунди - Республика 73 2
Молдавия - Республика Молдова 738 2
Танзания - Объединённая Республика 87 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 36 2
Таиланд - Бангкок 89 1
Индонезия - Джакарта 56 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Аренда 2687 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Опцион 108 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Тюльпановая революция - Жоогазын революциясы - массовые акции протеста в Киргизии в марте 2005 года 7 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
CNET Networks - CNET News 1643 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Интерфакс Казахстан 6 1
MacWorld 134 1
allNetDevices 160 1
NYT - The New York Times 1100 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Рустелеком ТК 305 1
БФУ - Медицинский институт 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
MacWorld Expo 35 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще