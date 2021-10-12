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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Visor



12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 4
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 1
26.05.2020 Арестована постсоветский министр связи 1
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана 1
10.01.2018 Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства 1
22.12.2015 Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд 1
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 2
15.08.2012 TeliaSonera создает 4G-конкурента «Билайна» и Tele2 5
07.12.2011 МТС добился ареста акций "Билайна" 2
18.11.2011 «Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу 1
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии 1
30.05.2011 Власти Киргизии закрепились в сотовом операторе русских связистов 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 2
04.12.2007 Русские связисты пожертвовали Турцией ради Украины 1
21.01.2005 LG представила две новые гарнитуры 3
28.12.2004 Palm OS – в ожидании лучших времен 1
17.04.2003 Убытки Handspring увеличиваются 1
28.08.2002 ЦКР и Handspring начали сотрудничество 1
07.05.2002 Из Handspring уходит финансовый директор 1
20.02.2002 Handspring снизила цены на свою продукцию 4
01.02.2002 Portable Innovation Technology выпустил адаптер MemPlug Memory Stick для Handspring Visor 2
18.01.2002 Квартальные убытки Handspring превысили прогнозировавшиеся 2
21.12.2001 Qualcomm инвестировалa в Handspring $10 млн. 1
10.12.2001 Handspring снизила цены на КПК Visor Edge 3
04.12.2001 Handspring обновила свои финансовые прогнозы 2
05.11.2001 Palm снижает цены на свои КПК 2
18.10.2001 Убытки Handspring оказались меньше ожидаемых 2
16.10.2001 Handspring начала производство смартфонов 1
16.10.2001 Handspring представила новую серию КПК Treo с возможностями мобильной связи 1
04.10.2001 КПК Visor Prism от Handspring подешевеет на $100 2
02.10.2001 TT Tech Limited представила миниклавиатуру для КПК 1
17.09.2001 Handspring представит два КПК среднего класса 2
14.09.2001 Handspring будет использовать B2B-решение от ATG 3
17.08.2001 Новости из-под полы: Handspring выпустит две новые модели КПК 1
10.07.2001 Compaq вытеснил Palm с рынка PDA 1
15.03.2001 Handspring представила новую модель PDA Visor Edge 1
27.02.2001 Ask Corp. представила устройство подзарядки батарей КПК Palm от солнца 1
16.10.2000 HandSpring выпустила PDA с цветным дисплеем под управлением PalmOS 1
04.10.2000 Флэш-память от AMD будет использована в спецификации OMAP от Texas Instruments 1

Публикаций - 43, упоминаний - 70

Visor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP - palmOne - Handspring 269 20
3Com Palm Computing 58 10
Telia Company 767 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 627 7
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6110 5
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 90 5
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8330 4
Turkcell 309 4
Microsoft Corporation 19720 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 79 3
Sony 4989 3
Nokia Corporation 4958 3
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1834 2
Fintur 52 2
Казахтелеком 302 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 2
Qualcomm Technologies 1460 2
Telenor 675 1
ACCESS PalmSource 79 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Питерская группа связистов 153 1
AMD - Advanced Micro Devices 3280 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 26 1
Sprint Corporation 487 1
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 39 1
HP - Hewlett-Packard 3111 1
Мобайл Телеком Сервис 19 1
Киевстар 431 1
Verizon 818 1
Yota - Скартел 625 1
Orange S.A. 853 1
Ericsson 2173 1
Samsung Electronics 8356 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 37 1
LG Electronics 2879 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 353 2
Альфа-Групп 579 2
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Фридом Финанс ИК 12 1
Альфа-Банк 1277 1
Muddy Waters 7 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 483 3
Мосгордума - Московская городская Дума 97 2
Верховный суд Российской Федерации 284 2
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
Районный суд Бишкек 5 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 28 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2168 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 456 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 1
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2372 1
Единая Россия - Политическая партия 203 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2673 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8306 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1415 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 2
3G - Стандарт мобильной связи 4837 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9213 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1522 1
ARM64 - Архитектура процессора 1153 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3849 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 601 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1114 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 68 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 1
Apple iOS Springboard 18 7
ACCESS PalmSource - Palm OS 364 5
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 259 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1924 1
Microsoft Office 2787 1
Linux OS 6795 1
Microsoft Windows 10 9674 1
Microsoft PowerPoint 588 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 66 1
Apple macOS 1138 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 396 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 1
HP - palmOne Treo 11 1
Каримова Гульнара 89 3
Каримов Ислам 86 3
Карибджанов Айдан 3 2
Делицын Леонид 107 1
Черногубова Наталья 9 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 62 1
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 1
Данилин Алексей 16 1
Авакян Гаянэ 50 1
Милявский Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 75952 8
Казахстан - Республика 3722 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 853 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11614 6
Непал - Федеративная Демократическая Республика 111 6
Камбоджа - Королевство 105 5
Евразия 199 4
Узбекистан - Республика 1203 4
Беларусь - Белоруссия 2918 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 769 3
Грузия 975 3
Таджикистан - Республика 683 2
Бурунди - Республика 54 2
Танзания - Объединённая Республика 59 2
Швеция - Королевство 1510 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1309 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27757 2
Украина 5131 2
Европа 6379 1
Эстония - Эстонская Республика 618 1
Прибалтика - Балтия 1164 1
Великобритания - Лондон 1574 1
Европа Северная - Скандинавия 410 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 47 1
Уганда - Республика 40 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 22 1
Туркмения - Туркменистан 370 1
Азия - Азиатский регион 2823 1
Япония 6582 1
Турция - Турецкая республика 1301 1
США - Калифорния 2264 1
Япония - Токио 753 1
Литва - Литовская Республика 462 1
Конго - Демократическая Республика 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24956 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Молдавия - Республика Молдова 615 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 215 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 273 1
Беларусь - Минск 486 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1464 1
CNET - Издание 1540 2
Радио Свобода - радиостанция 34 1
NYT - The New York Times 890 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 1
Интерфакс Казахстан 3 1
Gartner 3042 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974302.
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