Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Visor
Публикаций - 43, упоминаний - 70
Visor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 353 2
|Альфа-Групп 579 2
|Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
|Фридом Финанс ИК 12 1
|Альфа-Банк 1277 1
|Muddy Waters 7 1
|Каримова Гульнара 89 3
|Каримов Ислам 86 3
|Карибджанов Айдан 3 2
|Делицын Леонид 107 1
|Черногубова Наталья 9 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 62 1
|Абылгазиев Мухаммедкалый 8 1
|Данилин Алексей 16 1
|Авакян Гаянэ 50 1
|Милявский Александр 3 1
|CNET - Издание 1540 2
|Радио Свобода - радиостанция 34 1
|NYT - The New York Times 890 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 1
|Интерфакс Казахстан 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974302.
Создано именных указателей - 48179.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974302.
Создано именных указателей - 48179.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru