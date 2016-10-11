Brand Analytics анонсировала дашборд топ-менеджера для контроля информационного поля компании Компания Brand Analytics объявила о выводе на рынок нового продукта — Brand Visor, который представляет собой дашборд для оперативного контроля информационного поля компании в СМИ и соцмедиа. Решение предназначено для руководства компании, топ-менеджеров, управленцев с

BCC Stereo Visor — интерактивная образовательная платформа для 3D-визуализации Компания ВСС представила интерактивную образовательную платформу для 3D-визуализации — BCC Stereo Visor. Первый продукт на основе платформы разработан по заказу Медицинского института Балтийского федерального университета им. И Канта. Программный комплекс ВСС Stereo Anatomica предназначен д

«Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу В Киргизии выставлен на продажу сотовый оператор «Нур телеком», сообщили CNews топ-менеджеры двух его конкурентов. Киргизским «Нур телекомом», работающим под брендом «О!», владеет казахская группа Visor Holding, созданная зампредом государственного холдинга Казахстана «Самрук» Айданом Карибжановым и российским гражданином Николаем Варенко. По словам собеседника CNews, купить актив казахи

LG представила две новые гарнитуры одновременно с выпуском модели G1610, своего первого GSM-телефона, поддерживающего BlueTooth, LG представила на российском рынке сразу два аксессуара на базе BlueTooth: BlueTooth Headset и BlueTooth Visor. Гарнитура BlueTooth Headset крепится к уху (левому или правому) и благодаря специальному зажиму, входящему в комплект, может закрепляться на поясе, обеспечивая работу в течение 5,5 часов

Handspring снизила цены на свою продукцию Компания Handspring объявила о незначительном снижении цен на две модели КПК Visor. Visor Pro подешевел с $249 до $229, а модель Visor Neo - с $199 до $169. Отличительной особенностью версии Pro является удвоенный размер оперативной памяти - 16 Мб против 8

Portable Innovation Technology выпустил адаптер MemPlug Memory Stick для Handspring Visor После того, как Handspring выпустила адаптер MemPlug для карт Smart Media и Compact Flash, использующийся совместно с клавиатурой Springboard компания Portable Innovation Technology выпустила для Visor адаптер MemPlug Memory Stick (MemPlug MS). Пока что это первый адаптер для Springboard, позволяющий использовать Memory Stick. MemPlug MS поставляется с семью приложениями, позволяющими п

Handspring снизила цены на КПК Visor Edge Производитель Palm OS-совместимых КПК - компания Handspring - объявила о снижении цен на черно-белую модель Visor Edge на $30. Теперь этот КПК стоит $269 (когда устройство появилось на рынке, его цена составляла $400). Удешевленный Visor не комплектуется слотом расширения Springboard, к которо

КПК Visor Prism от Handspring подешевеет на $100 На следующей неделе КПК Visor Prism от компании Handspring, выпущенный год назад, подешевеет на $100. Впервые он был представлен в октябре прошлого года и стоит сейчас $399. Visor Prism - единственная модель Ha

TT Tech Limited представила миниклавиатуру для КПК Компания TT Tech Limited, занимающаяся разработкой и производством аппаратных средств для КПК, представила SnapNType - миниклавиатуру для "наладонника" Handspring Visor. Устройство совместимо со всеми моделями семейства Visor, включая Visor Neo и Visor Pro, кроме Visor Edge. Это съемная клавиатура, которая присоединяется к осн

Handspring представит два КПК среднего класса Сегодня компания Handspring представит два новых карманных компьютера среднего класса - Visor Neo за $199 и Visor Pro за $299.Несмотря на то, что "средний рынок" наводнен подобного рода продукцией Palm и Compaq, аналитики ARS считают, что у новых Visor'ов есть будуще

Handspring представила новую модель PDA Visor Edge Компания Handspring Inc., производитель персональных цифровых ассистентов (PDA), представила новую модель серии Visor, сообщила The New York Times. Модель Visor Edge стоимостью $399, в отличие от предыдущих моделей, предназначена в основном для корпоративных пользователей и имеет строгий дизайн, м

HandSpring выпустила PDA с цветным дисплеем под управлением PalmOS Компания HandSpring, обладающая лицензией на использование PalmOS, выпустила два новых модели PDA - Visor Prism и Visor Platinum. Оба микрокомпьютера оснащены 8 МБ памяти и имеют встроенные слоты расширения SpringBoard. Различаются модели по типу питания (Li-ion аккумулятор у Prism и 2

Handspring представит новый карманный компьютер Visor Prism с 16-битным цветным дисплеем Компания Handspring Inc. в октябре представит новый карманный компьютер семейства Visor - Visor Prism. Новая модель оборудована цветным дисплеем, способным отображать 65.536 цветов. Visor Prism построен на базе микропроцессора 30МГц Motorola Dragonball, имеет 8

Сайт онлайн-продаж карманного компьютера Visor не справляется с чрезмерным наплывом покупателей Компания Handspring вновь попыталась продавать свой Visor по Интернет. Дело в том, что онлайн-продажи Visor должны были стать главной техникой распространения этого продукта покупателям, однако сайт Handspring оказался не готов к такому к

Разработчик Palm и Visor делится мыслями по поводу дальнейшего развития карманных компьютеров ние следует уделять разработчикам различных приложений для карманных устройств, поэтому Handspring в ближайшее время планирует разместить на своем сайте пакет Hardware Development Kit для органайзера Visor.