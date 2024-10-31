International Red Cross and Red Crescent Movement Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца Российский Красный Крест
Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК – предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах. На базе организации действуют Центр розыска и информации РКК, Академия Красного Креста и госпиталь РКК в Эфиопии. Почти 100 000 человек по всей стране являются волонтерами Российского Красного Креста.
23 апреля 2021 года был избран новый председатель РКК, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации для повышения эффективности ее работы. В июне 2022 года Российский Красный Крест впервые за 10 лет был избран в Правление Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
|31.10.2024
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«Билайн» предоставит связь сотрудникам Российского Красного Креста для организации помощи в Курской и Белгородской областях
«Билайн» стал партнером Российского Красного Креста, предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородског
|09.08.2024
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«Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Российского Красного Креста
и доступности сайта. «Некоммерческие организации регулярно сталкиваются с киберугрозами. Российский Красный Крест несёт важную социальную миссию и ежедневно помогает людям, в том числе оказавши
|05.07.2023
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Интеллектуальные волонтеры: Зачем ИТ-отрасли работать с НКО и как это делать
Зачем НКО цифровизация? Российский Красный Крест по праву называют старейшей благотворительной организацией в стране — она была
|14.11.2022
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Красный Крест надеется, что его цифровая эмблема убережет больницы от военных хакеров
нские и гуманитарные службы от нанесения ущерба в цифровом пространстве в ходе военных конфликтов». Красный Крест, Красный Полумесяц и Красный Кристалл (религиозно-нейтральный эквивалент предыд
|01.07.2021
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Красный Крест подключится к борьбе с глобальной киберпреступностью
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер примет участие в ежегодной онлайн-конференции по кибербезопаснос
|28.10.2016
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Красный Крест слил в Сеть интимные данные 550 тыс. доноров
Красный Крест обнародовал данные доноров Австралийский Красный Крест нечаянно выложил в общий доступ персональные данные 550 тыс. доно
|08.08.2014
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Красный Крест переходит на мобильные платежи
Компания WorldRemit Ltd., которая сейчас обеспечивает перевод средств в 100 точках работы Красного Креста в 35 странах мира, предоставила этой международной благотворительной организа
|23.04.2013
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«Красный Крест» в качестве платформы для коммуникаций выбрал Microsoft Office 365
Красного Полумесяца» уже давно и успешно используют возможности Office 365. Например, американский «Красный Крест» в прошлом году перевел в «облака» почти 40 тыс. своих работников. А их коллеги
|10.04.2013
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Разные равные страны: технологии Microsoft помогают в работе Красного Креста
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) выбрала платформу Office 365 от Microsoft
|29.11.2007
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У Красного Креста похитили 278 тыс. адресов электронной почты
одного из сотрудников. В базе не хранились финансовые реквизиты или номера социального страхования. Красный Крест использует приложение Convio GetActive для координации сдачи крови для пострада
|03.09.2002
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Ericsson станет партнером Международного Красного Креста
Шведская компания Ericsson сообщила о подписании партнерского соглашения с Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Телекоммуникационная компания и гуманитарная ор
International Red Cross and Red Crescent Movement и организации, системы, технологии, персоны:
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