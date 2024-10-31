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International Red Cross and Red Crescent Movement Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца Российский Красный Крест

International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК – предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах. На базе организации действуют Центр розыска и информации РКК, Академия Красного Креста и госпиталь РКК в Эфиопии. Почти 100 000 человек по всей стране являются волонтерами Российского Красного Креста.

23 апреля 2021 года был избран новый председатель РКК, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации для повышения эффективности ее работы. В июне 2022 года Российский Красный Крест впервые за 10 лет был избран в Правление Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

 

 

 


31.10.2024 «Билайн» предоставит связь сотрудникам Российского Красного Креста для организации помощи в Курской и Белгородской областях

«Билайн» стал партнером Российского Красного Креста, предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородског
09.08.2024 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Российского Красного Креста

и доступности сайта. «Некоммерческие организации регулярно сталкиваются с киберугрозами. Российский Красный Крест несёт важную социальную миссию и ежедневно помогает людям, в том числе оказавши
05.07.2023 Интеллектуальные волонтеры: Зачем ИТ-отрасли работать с НКО и как это делать

Зачем НКО цифровизация? Российский Красный Крест по праву называют старейшей благотворительной организацией в стране — она была

14.11.2022 Красный Крест надеется, что его цифровая эмблема убережет больницы от военных хакеров

нские и гуманитарные службы от нанесения ущерба в цифровом пространстве в ходе военных конфликтов». Красный Крест, Красный Полумесяц и Красный Кристалл (религиозно-нейтральный эквивалент предыд
01.07.2021 Красный Крест подключится к борьбе с глобальной киберпреступностью

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер примет участие в ежегодной онлайн-конференции по кибербезопаснос
28.10.2016 Красный Крест слил в Сеть интимные данные 550 тыс. доноров

Красный Крест обнародовал данные доноров Австралийский Красный Крест нечаянно выложил в общий доступ персональные данные 550 тыс. доно
08.08.2014 Красный Крест переходит на мобильные платежи

Компания WorldRemit Ltd., которая сейчас обеспечивает перевод средств в 100 точках работы Красного Креста в 35 странах мира, предоставила этой международной благотворительной организа
23.04.2013 «Красный Крест» в качестве платформы для коммуникаций выбрал Microsoft Office 365

Красного Полумесяца» уже давно и успешно используют возможности Office 365. Например, американский «Красный Крест» в прошлом году перевел в «облака» почти 40 тыс. своих работников. А их коллеги
10.04.2013 Разные равные страны: технологии Microsoft помогают в работе Красного Креста

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) выбрала платформу Office 365 от Microsoft

29.11.2007 У Красного Креста похитили 278 тыс. адресов электронной почты

одного из сотрудников. В базе не хранились финансовые реквизиты или номера социального страхования. Красный Крест использует приложение Convio GetActive для координации сдачи крови для пострада
03.09.2002 Ericsson станет партнером Международного Красного Креста

Шведская компания Ericsson сообщила о подписании партнерского соглашения с Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Телекоммуникационная компания и гуманитарная ор

Публикаций - 80, упоминаний - 135

International Red Cross and Red Crescent Movement и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24640 9
Yahoo! 3697 6
Cisco Systems 5116 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 3
Amazon Inc - Amazon.com 3000 3
Oracle Corporation 6697 3
PayPal 654 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
Vodafone Group 1370 2
Ростелеком 9713 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
SAP SE 5279 2
Lenovo Group 2295 2
Accenture plc 682 2
Информзащита 761 2
Canon 1399 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 2
Цифра ГК 2432 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 117 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 72 2
Globalstar - Глобалстар 181 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 27 2
Baum - Baum Inform - Баум НПО 20 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 57 2
Forcepoint - Websense 125 2
Baum Retec AG - Audiodata 3 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1133 1
Intel Corporation 12202 1
МегаФон 8861 1
Yandex - Яндекс 7369 1
GM - Hughes - DirecTV 118 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Dell EMC 5032 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 1
8235 1
eBay Inc 1620 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 820 5
Northrop Grumman 202 2
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Почта России ПАО 2116 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
X5 5Post - 5Пост 49 2
Совкомбанк Халва Экспресс 4 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 1
АМКОДОР 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Adidas - Адидас 160 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Naspers 83 1
Expedia Group 134 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Merrill Lynch 433 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
Ренессанс Страхование 160 1
Starbucks 88 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1521 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 502 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2995 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
РГВА - Российский государственный военный архив 7 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 2
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 20 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 1
Правительство Канады 52 1
ООН УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Союз пенсионеров России 8 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 16
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Оцифровка - Digitization 4550 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3059 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 196 3
Microsoft Office 3739 2
Microsoft Office 365 941 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 2
Canon Digital IXUS 86 2
Avito - Авито недвижимость 19 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
Have I Been Pwned 11 1
IBM Tivoli 281 1
Oracle Java - язык программирования 3080 1
Linux OS 9968 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 486 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
Apple iPhone 6 4861 1
Acer Nitro 121 1
Космодром Байконур 1066 1
Microsoft Office Word 776 1
Blizzard - World of Warcraft 353 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
OpenStreetMap - OSM 55 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
IBM Virtualization Engine 9 1
Freeplay Energy - Sherpa X-Ray Wind-up Torch 1 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
РКК Энергия - Восход - советская космическая программа 8 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
Oracle Content DB - Oracle Content Database 4 1
Microsoft Windows 15683 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2038 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 27 1
Pixabay 132 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 132 1
Путин Владимир 3178 3
Добкин Аркадий 77 2
Ipsen Laura - Ипсен Лора 4 2
Семашко Николай 3 2
Захаркина Ольга 24 2
Медников Михаил 2 2
Вольф Андрей 3 2
Нестеренко Надежда 2 2
Hunt Troy - Хант Трой 7 1
Мальцев Алексей 18 1
Белоусов Сергей 242 1
Натрусов Артем 284 1
Каримова Гульнара 92 1
Самарцев Дмитрий 9 1
Каримов Ислам 95 1
Ляпунов Игорь 121 1
Леонов Алексей 79 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
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Cormier Paul - Пол Кормье 23 1
Савельев Михаил 42 1
Пархоменко Александр 17 1
Пелевин Алексей 13 1
Gutierrez Nicolas - Гутьеррес Николас 3 1
Бакшинский Олег 13 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Наместникова Мария 21 1
Меликджанян Артем 6 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Романов Алексей 48 1
Тупицын Александр 9 1
Милявский Александр 6 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144633 33
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 8
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