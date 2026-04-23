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Индексная книга (каталог) CNews*
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Have I Been Pwned

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.04.2026 Двоих граждан США отправили за решетку за содействие кибервойскам КНДР 1
11.10.2024 Взломан знаменитый «архив интернета» - Wayback Machine. Пострадали данные 31 миллиона пользователей 1
20.08.2024 В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании 1
08.07.2024 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе 1
24.01.2024 Хакеры выставили на продажу данные 15 млн пользователей бежавшего из России Trello 1
31.07.2023 Выставлены на продажу секретные чаты известного киберкриминального форума. У ФБР уже есть к ним доступ 1
02.06.2022 Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM 1
11.07.2019 В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1
18.06.2019 В Telegram работает канал, который выдает чужие пароли по адресу e-mail 1
04.04.2019 Facebook требует от пользователей с почтой «Яндекса» поделиться паролем и списком контактов 1
16.03.2017 Украдены и выложены в Сеть данные 33 млн сотрудников IBM, Dell, AT&T, Boeing и других корпораций 1
28.10.2016 Красный Крест слил в Сеть интимные данные 550 тыс. доноров 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Have I Been Pwned и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
X Corp - Twitter 2938 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Dropbox 527 2
Yahoo! 3726 2
Shiny Hunters - Хакерская группировка 7 1
AusCERT - Australian Computer Emergency Responce Team 6 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Acronis - Акронис 489 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Telegram Group 2940 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
AT&T Inc 1726 1
Cambridge Analytica 47 1
Coinbase 70 1
Atlassian 156 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
2domains 4 1
Nitro-Team 1 1
Google LLC 12690 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 1
Microsoft - LinkedIn 699 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 1
Jerico Pictures - NPD - National Public Data 1 1
Dun & Bradstreet - D&B 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Boeing 1031 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Совкомбанк Совесть 279 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Оповещение и уведомление - Notification 5945 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 2
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 79 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 67 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 244 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
FreePik 1841 4
Google - Gmail 1021 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Myspace - социальная сеть 640 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 1
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 1
Mozilla Firefox Monitor 2 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Apple Safari - браузер 896 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Opera Browser - Браузер 1050 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
MailSearchBot - Telegram-bot 1 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
2Test Профишкаф 1 1
Atlassian - Confluence 183 1
Hunt Troy - Хант Трой 7 5
Cyphers Bennett - Сайферс Беннет 2 1
Шилак Ксения 28 1
Вураско Александр 48 1
Павлов Никита 146 1
Диденко Олександр 1 1
Зайцев Михаил 345 1
Евтушенков Владимир 217 1
Лукацкий Алексей 140 1
Орлов Анатолий 4 1
Вагнер Милош 14 1
Тютеев Батыржан 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния 4829 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
США - Флорида 786 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 101 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 68 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 140 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Образование в России 2893 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
HIBP - Have I Been Pwned 2 2
CyberNews 12 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
Sucuri 6 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Rowan College of South Jersey - Колледж Роуэн в Южном Джерси 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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