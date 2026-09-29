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Индексная книга (каталог) CNews*
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MD5 128-битный алгоритм хеширования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.09.2026 Новый релиз Arenadata DB: гибкое управление топологией кластера и поддержка Iceberg 1
09.07.2025 Неизвестная хакерская группировка ворует документы российских предприятий 1
14.04.2025 Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием 1
14.03.2025 Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений 1
12.02.2025 В Kaspersky Threat Lookup появился поиск по открытым источникам на основе ИИ 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
09.09.2024 Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows 1
21.08.2024 В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра» 1
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 1
09.01.2023 Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи. 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
30.12.2021 В ПО для управления критической инфраструктурой найдены множественные зияющие «дыры» 1
06.05.2021 Штатный антивирус Windows сошел с ума и начал захламлять диски миллионами мусорных файлов 1
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 1
04.06.2020 В Китае начались продажи полностью отечественной памяти DDR4 1
22.05.2020 Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4 1
21.05.2020 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
25.12.2019 Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов 1
15.08.2019 Хакеры взломали форум своих 320 тыс. конкурентов и выложили в открытый доступ их переписку с заказчиками 1
11.07.2019 В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1
18.06.2019 В Telegram работает канал, который выдает чужие пароли по адресу e-mail 1
04.12.2018 «Инфотекс» выпустил новый релиз решения для обнаружения компьютерных атак 1
27.07.2017 «Доктор Веб»: троянец на Android-устройствах заражает приложения и скачивает вредоносные модули 1
16.02.2017 «Доктор Веб» разъяснил опасность использования приложений «банк-клиент» с SSL v.2 1
15.12.2016 Обновлен мировой рекорд: Из Yahoo угнали данные миллиарда пользователей 1
25.08.2016 Украдены учетные данные и пароли 25 млн пользователей Mail.ru 1
29.04.2016 77% проверенных SSL VPN-серверов применяют небезопасный протокол SSLv3 1
25.04.2016 Бегом от спецслужб: Viber включил полное шифрование вслед за Telegram и WhatsApp 1
15.12.2015 Скандальный антивирус для Mac «слил» в Сеть данные 13 млн пользователей 1
11.08.2015 Microsoft, Facebook, Google и Twitter договорились о совместных блокировках в интернете 1
20.07.2015 В национальной ОС Северной Кореи обнаружен таинственный бэкдор 1
29.09.2014 Обнаружен новый ботнет для Mac OS X 1
06.06.2013 «Родник» привез в Россию сервер устройств PremierWave XC 1
19.07.2012 Новый OSX.Macontrol способен управлять «маками» и собирать данные о пользователе 1
06.07.2012 Club.CNews: Непростые простые пароли 1
08.06.2012 Хакеры напали на Last.fm 1
11.01.2012 TP-Link выпустил беспроводной роутер TL-WR842ND 1
15.07.2011 Хакеры из группы Anonymous похитили email-адреса и пароли 90 тыс. военных 1
28.12.2010 Mozilla случайно выложила данные нескольких тысяч аккаунтов 1
09.07.2010 Раскрыт секрет эмблемы кибервойск 1

Публикаций - 68, упоминаний - 68

MD5 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12783 5
Microsoft Corporation 25861 5
Apple Inc 13276 5
Yahoo! 3729 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5717 3
Dr.Web - Доктор Веб 1295 3
Cisco Systems 5380 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
Meta Platforms - Facebook 4633 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
Intel Corporation 12868 2
HP Inc. 5907 2
AMD - Advanced Micro Devices 4694 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3172 2
Thales - Gemalto - SafeNet 140 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 617 2
Telegram Group 2999 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 209 2
Dropbox 528 2
Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 386 2
Falcongaze - Фалконгейз 77 2
Cloudflare 176 2
Loongson Technology 82 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 2
NCC Group 18 1
Nitro-Team 1 1
Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 1
Nikon 650 1
Анкад - Ancud 50 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 1
BLX IC Design Corporation 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 93 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 235 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Сидиком Навигация 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Microsoft - LinkedIn 708 4
Royal Dutch Shell - Шелл 236 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1964 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Родник 91 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9024 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5814 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 499 3
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6010 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 66 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3599 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5757 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 198 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3216 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 757 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35748 38
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 84 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33888 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13570 23
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5259 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7744 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28533 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14422 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4601 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8460 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13802 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13282 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4376 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4217 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10307 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54678 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8046 8
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 8
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 83 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22785 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17095 7
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 566 7
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1110 7
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 617 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10664 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3431 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10476 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10150 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3267 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3921 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3123 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6819 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2497 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13790 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26302 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9581 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9670 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11936 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2887 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6247 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5841 10
Microsoft Windows 17000 9
Linux OS 11641 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 4
C/C++ - Язык программирования 908 4
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2552 3
WordPress Foundation - WordPress 258 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1707 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 3
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 142 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 178 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 2
OpenNebula 44 2
Have I Been Pwned 12 2
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 53 2
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 31 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Machine 1U, 2U 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1836 2
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 87 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 253 2
FreePik 1880 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1067 2
Google Android 15355 2
Apple macOS 2461 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1030 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 2
Microsoft Teams - MS Teams 674 2
Discord 187 2
Google - Gmail 1028 2
Mozilla Firefox - браузер 1959 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 189 2
Apple iPhone 6 4860 2
Docker - Платформа распределённых приложений 567 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 2
SQLite - встраиваемая СУБД 58 2
FalconGaze - SecureTower 68 2
Wang Xiaoyun - Ванг Сяоюн 3 3
Murdoch Steven - Мердок Стивен 4 3
Бармута Андрей 5 2
Hunt Troy - Хант Трой 7 2
Stevens Marc - Стевенс Марк 4 2
Yu Hongbo - Ю Хонгбо 2 2
Кузнецов Андрей 118 2
Лукацкий Алексей 143 2
Раевский Алексей 77 1
Романов Михаил 35 1
Орлов Анатолий 4 1
Рошаль Евгений 4 1
Murcdoch Stephen - Мердок Стивен 4 1
Тютеев Батыржан 1 1
Сергеев Юрий 21 1
Ксенин Алекс 311 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Момчилович Ирина 28 1
Комиссаров Павел 3 1
Песляк Александр 5 1
Махметов Геннадий 2 1
Daum Magnus - Даум Магнус 1 1
Lucks Stefan - Люкс Штефан 1 1
Shmilov Michael - Шмилов Майкл 1 1
Kehler Robert - Келер Роберт 6 1
Селезнев Илья 15 1
Milano Mike - Милано Майк 1 1
Vickery Chris - Викери Крис 6 1
Симоненко Анатолий 1 1
Lees Geoff - Лис Джоф 3 1
Водясов Алексей 222 1
Оганесян Ашот 156 1
Зайцев Михаил 349 1
Евтушенков Владимир 220 1
Ковалев Александр 166 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Гвоздев Дмитрий 146 1
Савельев Михаил 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 168145 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55039 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19341 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 4
Германия - Федеративная Республика 13291 3
Южная Корея - Республика 7098 2
Канада 5093 2
Китай - Тайвань 4285 2
США - Калифорния 4841 2
Нидерланды 3766 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 275 1
США - Небраска 40 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 49 1
Европа 25019 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48009 1
Япония 13846 1
Беларусь - Белоруссия 6347 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19740 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8674 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3671 1
Израиль 2870 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2620 1
Россия - СФО - Новосибирск 4932 1
Бразилия - Федеративная Республика 2532 1
Украина 7953 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2329 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1335 1
Таиланд - Королевство 938 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 1
США - Аризона 549 1
США - Калифорния - Сан-Диего 371 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54023 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58348 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16317 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21976 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11940 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5814 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1445 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9151 3
Английский язык 7070 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34236 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1891 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11473 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2182 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1390 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1833 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1184 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3927 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4034 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27615 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1237 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 972 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 89 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 323 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1008 1
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