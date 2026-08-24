Индексная книга (каталог) CNews*
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Комиссаров Павел
СОБЫТИЯ
|24.08.2026
|Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект 1
|26.04.2012
|«МегаФон» поможет отследить дорожную ситуацию в Москве в режиме реального времени 1
|26.06.2009
|«Сидиком» управляет бизнесом с помощью «1С:Предприятия 8» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Комиссаров Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидиком Навигация 24 1
|1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
|МегаФон 10802 1
|1С 9621 1
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
|МегаФон Навигация 4 1
|Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2558 1
|Курин Дмитрий 23 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166858 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.