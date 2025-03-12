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Сидиком Навигация Прогород навигационная система
Сидиком Навигация и организации, системы, технологии, персоны:
|Буянов Александр 3 2
|Лужков Юрий 113 1
|Завьялова Светлана 21 1
|Курин Дмитрий 23 1
|Кузнецова Марина 6 1
|Васильев Александр 54 1
|Молибог Николай 17 1
|Фадеев Михаил 56 1
|Селиверстов Александр 5 1
|Савченко Леонид 2 1
|Комиссаров Павел 2 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Поляков Дмитрий 42 1
|Сурменев Александр 7 1
|Титова Ксения 1 1
|Артанова Елена 2 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|ABI Research 234 1
|Frost & Sullivan 203 1
|SmartMarketing 73 1
|Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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