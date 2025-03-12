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Сидиком Навигация Прогород навигационная система


12.03.2025 Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional 1
05.04.2024 В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг 1
15.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом городской квартал Slava 1
07.12.2023 «Прогород» автоматизировал работу с документами на платформе Docsvision за три месяца 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
12.10.2017 Prestigio заключил стратегическое партнерство с сервисом «Прогород» 2
18.02.2014 «Сидиком» и Inrix запустили новый «пробочный» сервис в России 1
27.02.2013 Как выбрать автомобильный навигатор. Советы ZOOM.CNews 2
26.04.2012 «МегаФон» поможет отследить дорожную ситуацию в Москве в режиме реального времени 1
17.02.2012 Сервис «Рамблер-Карты» выпустил бесплатную мобильную навигацию для всех популярных платформ 1
09.11.2011 Вышло приложение навигационной системы «Прогород» для мобильных устройств от Apple 2
26.09.2011 Навигационная система «Прогород» стала доступна для бюджетных смартфонов Samsung Bada 4
12.09.2011 В навигационной системе «Прогород» появилась поддержка «пробок» 3
29.06.2011 «Мегафон» покусился на «Яндекс.Карты» 1
22.02.2011 Более 60% россиян никогда не пользовались навигацией 1
21.02.2011 «Рамблер-Карты» сообщают о пробках в 87 городах России 2
25.01.2011 Навигация «Прогород» выпущена для смартфонов на базе Samsung Bada и Android 2
28.12.2010 Сервис «Рамблер-Карты» получил новые карты, «пробки» и функцию маршрутизации 3
28.12.2010 Сервис «Рамблер-Карты» получил новые карты, «пробки» и функцию маршрутизации 1
26.11.2010 Анонсирована первая российская навигационная система для Samsung Galaxy Tab 3
27.10.2010 Новые навигаторы Lexand предлагают на 20% более высокую скорость работы 1
29.09.2010 Lexand Si-512 pro: компактный GPS-навигатор с функцией загрузки пробок 1
15.07.2010 Навигационная система ПРОГОРОД: лучший друг водителя 3
12.05.2010 BBK вернулась на рынок GPS-навигаторов 1
28.04.2010 Сервис «Прогород» будет судиться с интернет-СМИ 1
23.04.2010 Тонкие GPS-навигаторы Lexand с поддержкой Bluetooth 1
02.03.2010 Навигационный сервис «Прогород» обновил карты России 1
17.12.2009 У Москвы появился официальный электронный атлас 1
16.12.2009 Навигационное ПО «Прогород» начинают ставить на устройства Mio, Lexand и Pocket Navigator 3

Публикаций - 29, упоминаний - 47

Сидиком Навигация и организации, системы, технологии, персоны:

Сидиком Навигация 24 17
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 5
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 4
Samsung Electronics 10302 3
Apple Inc 12171 3
МегаФон 9016 2
Yandex - Яндекс 7479 2
Microsoft Corporation 24703 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12861 2
Google LLC 11854 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 2
BBK Electronics Corp 313 2
Mio Technology 86 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Ростелеком 9787 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Информзащита 771 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Крок - Croc 1778 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 1
Sony 6556 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1017 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
SAP SE 5294 1
Qualcomm Technologies 1834 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 408 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Garmin - Гармин 203 1
Аурига - Auriga 74 1
Amazon Inc - Amazon.com 3022 1
Softline - Софтлайн 2870 1
Oracle Corporation 6723 1
Cloud4Y 288 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 3
Volvo Cars 253 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
eBay Inc 1622 1
BMW Group 450 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Tesla Motors 401 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 387 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Airbnb 90 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Связной ГК 1372 1
X5 Group - Перекрёсток 551 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Почта России ПАО 2123 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1417 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24355 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6999 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1774 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24364 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28013 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30012 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7349 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6076 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25597 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5682 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12273 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10034 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11492 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7860 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9691 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 3
Наушники - Headphones 4048 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3206 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31105 3
Маршрутизация - Routing 508 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2858 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16226 2
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 81 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8651 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19803 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5822 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3025 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 12
Google Android 14101 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 7
Rambler - Рамблер Карты 30 5
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 5
Samsung CSR plc - SiRF Atlas 18 4
Apple iOS 7864 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Samsung CSR plc - SiRF AlwaysFix - SiRF InstantFix 16 3
Google Play - Google Store - Android Market 3313 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 3
Samsung Electronics - Bada 187 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7118 2
Apple iPad 3871 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 106 2
Samsung Wave 48 2
МегаФон Навигация 4 2
Microsoft Windows 15761 2
Samsung CSR plc - SiRF Hibernation 1 1
Microsoft Edge - браузер 1997 1
Apple - App Store 2906 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 513 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Kaspersky OS 125 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 1
Apache Hadoop 435 1
Google Android Auto 34 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 479 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 1
Remoto 9 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 1
Буянов Александр 3 2
Лужков Юрий 113 1
Завьялова Светлана 21 1
Курин Дмитрий 23 1
Кузнецова Марина 6 1
Васильев Александр 54 1
Молибог Николай 17 1
Фадеев Михаил 56 1
Селиверстов Александр 5 1
Савченко Леонид 2 1
Комиссаров Павел 2 1
Дорохина Юлия 44 1
Поляков Дмитрий 42 1
Сурменев Александр 7 1
Титова Ксения 1 1
Артанова Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146022 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 5
Украина 7639 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 3
Европа 21831 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 3
Беларусь - Белоруссия 5737 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17542 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13362 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 2
Земля - планета Солнечной системы 10417 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 2
Казахстан - Республика 5581 2
Бразилия - Федеративная Республика 2376 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2893 2
Армения - Республика 2300 2
Южная Корея - Республика 6678 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2939 1
Индия - Bharat 5484 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 370 1
Италия - Итальянская Республика 4364 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3111 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1584 1
Америка Латинская 1820 1
США - Калифорния 4632 1
Грузия 1247 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Россия - ПФО - Самарская область 1335 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Индонезия - Республика 963 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Польша - Республика 1964 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
Абхазия - Республика 172 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2447 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18784 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5204 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24337 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51607 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6344 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 2
POI - points of interest 165 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10032 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3565 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5136 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9945 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4874 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 612 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 824 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 314 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4033 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1920 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 591 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29452 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2284 1
Аренда 2446 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11040 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8830 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 608 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7079 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
ABI Research 234 1
Frost & Sullivan 203 1
SmartMarketing 73 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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