В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) провел исследование уровня цифровизации регионов России. Сравнительный анализ проникновения цифровых сервисов в туристическую отрасль 48 регионов России показал, что лидирующие позиции занимают Калининградская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

При максимально возможной оценке 30 баллов наивысшие показатели продемонстрировали Калининградская область (16,6), Краснодарский край (16,1) и Санкт-Петербург (15,4). Традиционная популярность этих регионов в сочетании с высокой транспортной доступностью обеспечивают им большой поток туристов, что, в свою очередь, объясняет и «цифровую зрелость» индустрии гостеприимства. Кроме того, высокая конкуренция мотивирует местных туристических операторов регулярно искать новые способы привлечения не только потребителей, но и финансовых ресурсов на развитие, среди которых все большее значение приобретает господдержка.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и описывающий его рамочный документ «Стратегия развития туризма в России на период до 2035 г.» подразумевают, что к 2030 г. количество внутренних туристических поездок должно достичь 140 млн. К тому времени в туристических регионах России будет построено 600 туристических объектов и 300 гостиниц.

В рамках реализации нацпроекта развивается национальный туристический портал Russia.Travel. Это полноценная экосистема для любителей путешествий, где можно получить информацию о различных вариантах отдыха, достопримечательностях и маршрутах и спланировать путешествие. Выступая в качестве туристического маркетплейса, ресурс помогает российским регионам и бизнесу в продвижении туристических продуктов.

«Во время разработки схемы туристического развития страны, мы использовали, в том числе, краудсорсинговую платформу, где каждый мог рассказать о своем опыте путешествий по России. 18% сообщений касалось необходимости развития информационных порталов для туристов и сервисов для онлайн-бронирования услуг. А в ходе социологического опроса, который мы проводили в рамках этого же проекта, 4% россиян ответили, что не путешествуют из-за нехватки информации и они “не знают, куда поехать”. Мы с конца 2020 г. тесно работаем с регионами в рамках создания туристических макротерриторий и видим, что ситуация однозначно меняется к лучшему», — отметила руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова.

Главный потенциал решения этой задачи заключается в развитии отрасли в регионах с большим, но до сих пор не реализованным туристическим потенциалом. Для того чтобы обеспечить туда значительный приток туристов, потребуется интенсивная работа по организации высококлассного уровня цифровых сервисов на всем протяжении «клиентского пути» (CJM).

«Исследование показало сильную неоднородность проникновения в российских регионах туристических цифровых сервисов, что в среднесрочной перспективе может в значительной степени ограничить эффективность инвестиционных программ. Общий объем финансирования туризма в России в ближайшие три года составит 700 млрд руб. Большая их часть пойдет на развитие инфраструктуры. И здесь очень важно принимать во внимание, что цифровая инфраструктура, позволяющая предоставить потребителям современный уровень клиентского сервиса, не менее важна, чем расширение номерного фонда, открытие новых маршрутов и повышение транспортной связности. В ряде регионов работа по цифровизации туризма уже ведется и дает свои результаты. Однако многие территории нуждаются в консалтинговой поддержке и помощи в разработке проектов внедрения. Мы в “Сколково” активно предоставляем свою экспертизу по выводу цифровых услуг отрасли на современный уровень: разработке модели внедрения, приоритизации задач, применении лучших мировых практик. “Сколково” насчитывает более 4000 резидентов, из которых свыше 150 предоставляют технологические решения для туристической отрасли. Таким образом, мы предлагаем полный спектр услуг от выявления областей туристической цифровизации до предложения конкретных решений», — сказал вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

В рамках исследования команда «Сколково» разработала механику по взаимодействию с регионами для повышения уровня цифровизации пути туриста. Первый этап включает в себя аналитику текущего предложения региона для туриста и изучение способов его донесения до туриста, создание экономической модели изменений и дорожной карты приоритетных областей цифровизации. На втором этапе происходит создание Customer Journey Map туриста и наложение на нее приоритетных цифровых сервисов, выделение сегментов для повышения уровня удовлетворенности туриста и предложение способов улучшения сервисов - качественных или цифровых. На третьем этапе проводится скаутинг технологий и пилотирование, предложение лучших практик цифровизации российскими traveltech командами, скоринг доступных разработок и выбор лучших для данного процесса и данного региона, а также предоставление проектного офиса для сопровождения внедрения до достижения желаемого результата.

Анализ проводился по открытым источникам на основании 30 критериев индекса цифровой зрелости, объединенных в группы: «Аналитика», «Безопасность», «Детям», «Инклюзивность», «Маршруты», «Отели», «Предпродажи», «Продажи», «Развлечения», «Сервисы», «Финансы», «Человеческий капитал».

Референсным уровнем для оценки каждого критерия являлся мировой и российский опыт, а также результаты совокупно-сравнительных показателей по каждой метрике. Если какой-либо регион использовал определенную технологию, например QR-код для предоставления туристской информации, то применение этой технологии проверялось и у оставшихся регионов. Изначальный список из 65 критериев путем объединения был сведен к 30 по степени схожести.

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.