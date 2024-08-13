Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ

Whoosh разработал технологию безопасного и комфортного маршрута для самокатов Whoosh разработал технологию безопасного и комфортного маршрута для самокатов. Новый маршрут Whoosh в приложении учитывает инфраструктуру: наличие и ширину тротуаров, велодорожек, подземные и надземные пешеходные переходы и другое. Разработка использует данные сотен миллионов поездок с

Whoosh публикует предварительные операционные результаты за 7 месяцев 2024 года бильности и оператор краткосрочной аренды электросамокатов объявляет операционные показатели группы Whoosh за семь месяцев 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Whoosh. Количество

Whoosh будет выборочно проверять пользователей на реакцию перед поездками При аренде самокатов в определенных локациях Whoosh будет выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей. Новинка будет применяться в вечернее время или в периоды повышенной интенсивности движения. Для этого приложение пре

В Whoosh назначен первый заместитель генерального директора Антон Еремин назначен первым заместителем генерального директора в ООО «ВУШ» (бренд Whoosh). До сентября 2024 г. он продолжит занимать пост директора в совете директоров ПАО «ВУ

Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов Whoosh и «МТС Юрент» прекратили работу в Перми Сервисы аренды электросамокатов (кикшеринг) Whoosh и «МТС Юрент» (бывший Urent) с 15 апреля 2024 г. прекратили свою работу в Перми. Об этом сообщает «РБК-Пермь». «Ушли на зимовку, когда вернемся, все будет, как ранее», - говорится в сооб

Технология «Антитандем», выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане ючая столицы – Москву, Минск и Астану. Для оценки числа людей на самокате технология анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Learning. Это полностью российская разработка Whoosh. Об этом CNews сообщили представители Whoosh. В предыдущих сезонах работы компания тестировала технологию определения поездок вдвоем и теперь распространила ее на самокаты в Петер

Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду Летом 2023 г. компания Whoosh протестировала самокат с компьютерным зрением и усовершенствованным дашбордом. Собственные разработки испытали в Москве. Устройства учились собирать и обрабатывать данные об окружающем п

Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду Летом 2023 г. компания Whoosh протестировала самокат с компьютерным зрением и усовершенствованным дашбордом. Собственные разработки испытали в Москве. Устройства учились собирать и обрабатывать данные об окружающем п

Whoosh разработал собственные батареи с улучшенными характеристиками для СИМ и проводит их тестирование Разработчик решений для микромобильного транспорта и российский оператор кикшеринга Whoosh протестировал пилотную партию аккумуляторов для электросамокатов собственной разработки. Планируется, что разработка позитивно повлияет как на операционные показатели, так и на объем кап

Электросамокаты Whoosh оснастили шлемами Пользователи Whoosh получили возможность арендовать электросамокаты со шлемами. Такие самокаты доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы. Шлемы предоставляются при аренде самоката бесплатно. Внедрение шл

Whoosh публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года и оператор краткосрочной аренды электросамокатов в России, объявляет операционные показатели группы Whoosh за девять месяцев 2023 г. Количество поездок за этот период составило около 89,6 млн,

Россияне создали «первый в мире» транспорт, управляемый с помощью мысли. Видео ю транспортным средством силой мысли, сообщили CNews в отечественной компании Neiry. В испытании принимали участие современный электросамокат Segway Ninebot, предоставленный сервисом аренды самокатов Whoosh, и специальный трекер для головного мозга Headband, разработанный компанией Neiry. Эксперимент был поставлен двумя операторами – один надевал на голову трекер Headband и ездил на самокат

Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года да. * - данные по 26 августа 2023 г. включительно. Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Мы делаем все, чтобы давать горожанам первоклассный и безопасный сервис. В текущем с

Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций Акции Whoosh переведены из первого на второй уровень MOEX Московская биржа (MOEX) сообщила о принят

Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 2022 год за последние 12 месяцев составило 1,1x. Основатель и генеральный директор компании Дмитрий Чуйко: «Whoosh продолжает демонстрировать стремительный рост бизнеса при сохранении высокой рентабель

Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза Новые параметры IPO Whoosh Кикшеринговый сервис Whoosh уточнил параметры предстоящего первичного размещени

Whoosh объявляет уточненные параметры первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже ся 13 декабря 2022 г. Цена размещения акций будет объявлена 14 декабря 2022 г. Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко: «В рамках встреч с потенциальными инвесторами мы видим большой интерес

Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов Whoosh объявил параметры IPO Оператор кикшерингового сервиса Whoosh объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже.

Whoosh планирует провести IPO ПАО «ВУШ Холдинг» (Whoosh), российский оператор краткосрочной аренды электросамокатов, сообщил о том, что рассма

Whoosh запустил шеринг электровелосипедов В приложении сервиса Whoosh пользователи могут арендовать электробайки. Пилотный проект рассчитан на 200 велосипедов в Москве. Электровелосипеды имеют больший запас хода и могут стать альтернативным видом транспорт

Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями Преступление и наказание Компании Whoosh, Urent и «Яндекс Go» заключили мировое соглашение с москвичами, в конце августа 2021 г. обмазавшими более 800 электросамокатов этих компаний солидолом. Как сообщили CNews представители «

Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов ли задачи повышения эффективности и безопасности маршрутов и улучшению транспортной доступности городов. Финалисты представили готовый код, который сможет стать частью программно-аппаратной платформы Whoosh. Хакатон Whoosh Mobility Hack проходил с 16 по 26 июля. Из более 200 заявок организаторы отобрали 127 участников, поделившихся на 38 команд. Перед разработчиками, урбанистами и ан