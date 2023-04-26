Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 2022 год

ПАО «ВУШ холдинг» — компания-разработчик решений для микромобильности и оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за 2022 г.

Ключевые финансовые показатели за 2022 г.

Выручка кикшеринга по группе выросла на 55% год к году до 6,4 млрд руб. EBITDA кикшеринга (исключая выручку от продаж самокатов и соответствующую себестоимость) составила 3,3 млрд руб., рост 24% год к году.

Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила 51%. Скорректированная чистая прибыль (чистая прибыль, увеличенная на сумму расходов по опционной программе) составила 1,4 млрд руб.

Чистый долг на конец 2022 г. составил 3,5 млрд руб., при этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,1x.

Основатель и генеральный директор компании Дмитрий Чуйко: «Whoosh продолжает демонстрировать стремительный рост бизнеса при сохранении высокой рентабельности (выше 50%) и низкого уровня долговой нагрузки. Мы также сохраняем лидерские позиции в отрасли, наша доля рынка по поездкам в России за 2022 г составила 51%. Двукратное увеличение флота и эффективная экспансия в новые города привели к росту количестве поездок в 2,1 раза в 2022 г. К концу года мы оперировали в 40 городах России, Белоруссии и Казахстана. Выход на рынки СНГ показал свою состоятельность».

«На текущий момент мы полностью выполнили задачи, заявленные в качестве целевых в отношении использования средств, привлеченных на IPO: мы инвестировали их в расширение парка, вышли в новые регионы (открыв 10 новых локаций в России). Это дает основу для укрепления наших лидерских позиций на рынке. Сейчас наш общий флот составляет 133 тыс. СИМ, что на 60% больше, чем было на конец 2022 г., мы успешно стартовали сезон 2023 в 50 локациях в России, Казахстане и Белоруссии», – отметил Дмитрий Чуйко.

«В наших планах дальнейшее развитие сервиса: технологические эксперименты в разных локациях и рынках, разработка новых современных средств индивидуальной мобильности, расширение бизнес-экосистемы Whoosh. Мы будем продолжать фокусироваться на инновациях, постоянном технологическом совершенствовании продукта и разработке новых направлений деятельности. Считаю, что только так можно и далее укреплять лидерские позиции, обеспечивая первоклассный сервис для пользователей и предоставляя удобный, а потому востребованный вид городского транспорта. Один из инновационных проектов, которыми мы сейчас активно занимаемся, — запуск центров по восстановлению самокатов, позволяющих приводить СИМ практически в состояние новых, а также увеличивать целевой срок службы СИМ. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, результаты начала сезона 2023 г. этот оптимизм укрепляют. Мы создали уникальную технологическую инфраструктуру, которая внедряет устройства микромобильности в транспортную систему и развивает транспортную доступность для жителей городов», – подытожил Дмитрий Чуйко.

Ключевые события 2022 г. и после отчетной даты

IPO. В декабре 2022 г. компания объявила об успешном первичном публичном предложении акций и начале торгов акциями на Московской бирже. Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет дополнительной эмиссии акций, составил 2,1 млрд руб. Компания направила привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.

Дивидендные выплаты. В 2022 г. принята дивидендная политика, были объявлены и осенью 2022 г. выплачены дивиденды в сумме 1 млрд руб. Вопрос выплаты дивидендов в 2023 г. будет рассмотрен осенью 2023 г. с учетом результатов сезона и положений дивидендной политики.

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Программа мотивации менеджмента. В компании была утверждена программа мотивации менеджмента через опционы на акции Компании. В соответствии с условиями программы ее участники получили право исполнить опционы после проведения IPO. В отчетности за 2022 г. был признан соответствующий расход в сумме 575 млн руб, при этом: опционная программа была по сути профинансирована акционерами компании по состоянию до IPO, ввиду этого было признано увеличение в собственном капитале Компании в той же сумме (575 млн руб); исполнение опционов не потребовало оттока денежных средств или других экономических ресурсов компании; этот расход не влияет на показатель EBITDA; компания рассчитала показатель «скорректированная чистая прибыль», равный чистой прибыли за 2022 г., увеличенной на сумму расхода по опционной программе 575 млн руб, и будет в будущем ориентироваться на него при определении суммы дивидендов в соответствии с принятой дивидендной политикой. Таким образом, признание указанного расхода не будет иметь влияния на определение суммы дивидендов.

Регулирование. С 1 марта 2023 г. в России вступили в силу нововведения в правила дорожного движения. Изменения коснулись средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес. Вместе с понятием СИМ новые ПДД ввели общие правила для личных и прокатных самокатов, приоритетность полос движения, новые дорожные знаки для пользователей СИМ, скоростные режимы. Компания была и остается сторонником принятия общих поправок для частных и шеринговых электросамокатов. Данные поправки не приводят к какому-либо ужесточению регулирования деятельности компании. Пользователи сервиса уже были знакомы с большинством принятых правил, поскольку они применялись в правилах пользования устройствами Whoosh.

Увеличение размера парка. Компания использовала средства, привлеченные в ходе публичного размещения акций на Московской бирже на сумму 2,1 млрд руб. на увеличение парка. На текущий момент общий парк группы Whoosh составляет 133 тыс. СИМ.

Пилотное тестирование новых технологий. В апреле 2023 г. компания анонсировала тестирование самокатов с новыми технологиями, которое начнется в Москве в 2023 г. Устройства будут оснащены усовершенствованным дашбордом и модулем компьютерного зрения. По результатам пилотной эксплуатации лучшие наработки будут внедрены в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh планирует реализовать в 2024-2025 гг.

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Обновленные электровелосипеды. В апреле 2023 г. компания запустила компактные городские электровелосипеды: 2500 шт. в Московской области и 1500 шт. в Санкт-Петербурге. Ожидается, что электровелосипеды будут покрывать потребности в передвижениях на расстояния от 7 км и тем самым будут выступать комплементарным продуктом к электросамокатам. Устройства разработаны в 2023 г., в России они представлены только в парке Whoosh.

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Whoosh — разработчик решений для микромобильного транспорта и российский оператор одноименного кикшеринга. В 2022 г. пользователи Whoosh совершили более 55 млн поездок. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество зарегистрированных пользователей сервиса на конец 2022 г. — около 12 млн человек. Флот Whoosh на текущий момент составляет 133 тыс. самокатов. С декабря 2022 г. акции компании торгуются на Московской Бирже под тикером WUSH.