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Чуйко Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
09.10.2024 Whoosh публикует операционные результаты за девять месяцев 2024 года 1
11.09.2024 Юлия Соловьева стала новым независимым директором Whoosh 1
05.07.2024 В Whoosh назначен первый заместитель генерального директора 1
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду 1
16.11.2023 Whoosh подвел итоги тестирования самоката, который «видит» и анализирует окружающую среду 1
03.10.2023 Whoosh публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года 1
28.08.2023 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года 1
05.07.2023 Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций 1
26.04.2023 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 2022 год 1
13.12.2022 Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза 2
13.12.2022 Whoosh объявляет уточненные параметры первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже 1
06.12.2022 Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов 2
28.11.2022 Whoosh планирует провести IPO 1
17.05.2022 Переосмысление инноваций: «Сколково» проведет юбилейную технологическую конференцию Startup Village 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
02.08.2021 Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов 1
06.10.2016 Apple Pay доступен пассажирам S7 Airlines 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Чуйко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12279 1
Softline - Софтлайн 2989 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
Yandex - Яндекс 7755 1
Diasoft - Диасофт 937 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 104 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 5
Лента - Сеть розничной торговли 2149 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 2
ВТБ Капитал пре-АйПио Фонд 2 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
Superjob - Суперджоб 614 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
ВЭБ.РФ - ПроШкола 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1119 1
Велобайк 12 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 123 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12338 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1673 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2244 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1251 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3533 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11565 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12413 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 632 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3377 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8649 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4657 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 91 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10686 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1711 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 1
Корпоративное управление - Corporate governance 96 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1312 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 548 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5003 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5328 1
Google Android 14289 1
Apple iOS 7977 1
Apple - App Store 2934 1
Apple Pay 493 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5038 1
Segway Ninebot 34 1
FreePik 1145 1
Лаврентьев Сергей 9 3
Баяндин Егор 9 3
Еремин Антон 2 2
Ситников Владимир 6 1
Захаров Алексей 47 1
Чупшева Светлана 8 1
Владимирская Алена 22 1
Делицын Леонид 131 1
Синявский Александр 2 1
Соловьева Юлия 20 1
Розанов Всеволод 47 1
Ефремов Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 5
Казахстан - Республика 5652 5
Беларусь - Белоруссия 5845 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 240 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 206 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 141 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 197 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Америка Латинская 1839 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 78 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 10
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 706 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 136 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 871 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1992 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 325 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5251 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2690 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 840 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6566 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1086 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 403 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 981 1
Экономический эффект 1117 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Физика - Physics - область естествознания 2694 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 26 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 949 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
VK Skillbox - Скилбокс 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 227 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 332 2
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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