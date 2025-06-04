Чуйко Дмитрий

Whoosh публикует операционные результаты за девять месяцев 2024 года 1

Юлия Соловьева стала новым независимым директором Whoosh 1

В Whoosh назначен первый заместитель генерального директора 1

Whoosh публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года 1

Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года 1

Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций 1

Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 2022 год 1

Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза 2

Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов 2

Whoosh планирует провести IPO 1

Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1

Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов 1