Владимирская Алена


СОБЫТИЯ


20.10.2025 MANGO OFFICE запускает образовательный проект Клуб За(облачных) для HR-директоров и Sales-руководителей 1
08.08.2022 В России катастрофа с вакансиями для начинающих программистов. Джуны никому не нужны 1
17.05.2022 Переосмысление инноваций: «Сколково» проведет юбилейную технологическую конференцию Startup Village 1
11.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» назвали профессии будущего 1
18.11.2020 «Одноклассники» и «Вконтакте» запустили проект, который поможет найти работу в кризис 2
03.11.2020 5 советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19 1
18.09.2015 В России заработала система подбора специальности для будущих студентов «Абитуриент.про» 1
26.05.2015 Власти России собрались обложить фрилансеров особым налогом 1
09.07.2013 Westudy.in поможет поступить в зарубежный вуз 1
21.11.2012 Пакт о ненападении: Parallels договорилась с «Яндексом», «Касперским» и другими не хантить программистов 1
30.08.2012 Сервис рекрутинга Pruffi Friends получил $1,2 млн инвестиций от Almaz Capital 1
29.04.2011 DevCon’11: опубликована финальная программа конференции 1
21.09.2010 Mail.Ru покинула глава рекрутингового направления 1
20.05.2010 Современные веб-технологии и мобильная платформа – ключевые темы конференции Microsoft ReMIX10 1
23.11.2009 «Почта России» заменит 33 тыс. человек ИТ-системами 1
02.09.2009 Кадры: ИТ-руководители не нужны, только инженеры 1
29.06.2009 «Работа@Mail.Ru» пришла в Белоруссию 1
07.04.2009 Россия: Интернет-специалистам негде работать 2
24.02.2009 «Мой Круг» интегрирован с сервисами «Работа@Mail.Ru» и HeadHunter 1
02.02.2009 «Работа@Mail.Ru» вышла на украинский рынок 1
26.01.2009 Кризис не затронул зарплаты в ИТ 1
26.11.2008 HeadHunter и «Работа@Mail.Ru» интегрировались 1
27.08.2008 «Работа@Mail.Ru» охватила Красноярский край 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Владимирская Алена и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3516 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4424 4
Yandex - Яндекс 8241 3
Microsoft Corporation 25164 2
Meta Platforms - Facebook 4512 2
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
SOHO.LMS - Прокрафт 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5211 1
SAP SE 5411 1
Acronis - Акронис 458 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
EA DICE 160 1
Cisco Systems 5211 1
Ростелеком 10235 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1102 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 632 3
Superjob - Суперджоб 675 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
ВЭБ.РФ - ПроШкола 3 1
Лаборатория карьеры Алёны Владимирской 1 1
ГМС Группа - ГМС ИПГ - НефтеМаш ГМС 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7982 1
Почта России ПАО 2223 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 392 1
Microsoft - LinkedIn 676 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
WikiMart - Викимарт 53 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 96 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 990 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 160 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 533 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 378 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1441 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11172 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16899 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22690 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56126 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12829 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1435 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
Data monetization - Монетизация данных 1788 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2202 2
Web development - Веб-разработка 302 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71767 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6739 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9891 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5181 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8758 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22505 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1993 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12072 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 416 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1944 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 159 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17708 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14578 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5893 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25391 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14268 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1816 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3038 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 609 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 882 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1145 1
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 64 1
Microsoft Windows API 304 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 454 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1905 1
Microsoft Windows приложения 218 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 541 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7180 1
VK - Mail.Ru Работа 26 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1888 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 2
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 36 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 220 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1101 1
Google Android 14557 1
Apple iOS 8168 1
Microsoft Azure 1453 1
Oracle Java - язык программирования 3312 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 631 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2016 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 139 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Microsoft Visual Studio 418 1
Python Django - web framework 48 1
Perl - Язык программирования 151 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 219 1
Microsoft Kinect 200 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  363 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 950 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 564 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Microsoft Windows 16204 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 245 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1474 1
Морейнис Аркадий 19 2
Захаров Алексей 47 2
Чуйко Дмитрий 18 1
Казьмин Андрей 17 1
Степанов Дмитрий 23 1
Уколов Михаил 13 1
Иванков Михаил 7 1
Шеховцов Максим 5 1
Хлавна Михаил 4 1
Гичун Виктор 4 1
Борисов Павел 1 1
Макарова Людмила 3 1
Чепенко Даниил 1 1
Петрович Бойко 1 1
Коновалова Анна 1 1
Гатов Василий 2 1
Тютюнджи Иван 1 1
Герн Борис 1 1
Долгин Александр 2 1
Балицкая Ольга 1 1
Rudder Eric - Раддер Эрик 16 1
Оленина Александра 1 1
Трухин Максим 1 1
Путин Владимир 3318 1
Галицкий Александр 107 1
Дегтев Геннадий 270 1
Артамонова Анна 183 1
Манджиков Очир 56 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 29 1
Фролкин Михаил 17 1
Киселев Александр 114 1
Алексеева Марина 25 1
Протасов Станислав 36 1
Наумова Мария 2 1
Ложечкин Александр 34 1
Чупшева Светлана 8 1
Шевченко Денис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154710 17
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 856 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45279 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53218 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 2
Украина 7757 2
США - Северная Каролина - Шарлотт 10 1
Москва - Печатники 140 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Европа 24563 1
Беларусь - Белоруссия 5984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8001 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3587 1
США - Нью-Йорк 3144 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2639 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 804 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1515 1
США - Колумбия - Вашингтон 1435 1
Россия - Крайний Север 310 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Украина - Киев 1138 1
США - Техас - Даллас 178 1
США - Северная Каролина 319 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1788 1
Нидерланды 3612 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14848 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31408 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2721 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5441 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50709 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6154 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54386 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17202 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2138 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3626 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 2
Образование в России 2512 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7953 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6285 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 968 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4296 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3160 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8176 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 691 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 826 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1816 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 792 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 290 1
Профсоюз - Профессиональный союз 275 1
Инфляция 118 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 685 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 997 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20063 1
Английский язык 6847 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5794 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11611 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3332 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6263 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5323 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5812 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 176 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2240 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1102 1
РИА Новости 968 1
Forbes - Форбс 900 1
IDC - International Data Corporation 4938 1
Gartner - Гартнер 3595 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 18 1
VK Skillbox - Скилбокс 125 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 654 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2581 2
DevCon 18 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 357 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
