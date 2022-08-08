В России катастрофа с вакансиями для начинающих программистов. Джуны никому не нужны

Российские работодатели в ИТ-сфере пересмотрели свое отношение к начинающим специалистам – джуниорам. Они берут их на работу с большой неохотой, отдавая предпочтение более опытным соискателям, несмотря на то, что они просят более высокую зарплату. Хуже всего тем, кто не имеет профильного образования, но зато прошел онлайн-курсы и теперь тоже считается джуниором – таким получить работу еще сложнее, нежели тем, у кого на руках диплом об окончании вуза именно по ИТ-специальности.

Возиться с новичками никто не хочет

В России резко ухудшилась ситуация с поиском работы ИТ-специалистам, только что закончившим обучение. Как пишет Forbes, работодатели неохотно берут на работу так называемых «джуниоров», то есть специалистов начального уровня с минимальными объемами знаний и опыта.

В основе проблемы лежат последствия спецоперации на Украине, утверждает издание. После ее начала из России ушли многие иностранные компании – потенциальные работодатели. Россияне тем временем начали активно осваивать ИТ-профессии, проходя один курс обучения за другим и становясь теми сами джуниорами. В результате число кандидатов на должности выросло.

Параллельно с этим в России начался другой процесс. Оставшиеся в стране иностранные компании, а также отечественные организации вошли в режим оптимизации затрат и стали сокращать расходы, в том числе и на персонал. Это привело к сокращению объемов найма новых работников, плюс многие компании отказались от программ стажировок.

Всероссийские масштабы

За первые полгода 2022 г. в России около 100 тыс. человек перешли в ИТ, сменив род деятельности (данные HeadHunter и онлайн-университета SkyPro). В этот же период онлайн-школы, обучающие тем или иным ИТ-профессиям, столкнулись с резким ростом спроса на их услуги. Он составил минимум 30%.

Джуниоров пугают теперь не только сложность и объемы работы в ИТ-сфере, но и перспектива искать эту работу месяцами

Как пишет Forbes со ссылкой на свои источники, россияне «распробовали» сферу информационных технологий, поскольку она позволяет, как минимум, не потерять в уровне жизни, пока в других отраслях на фоне геополитических событий наблюдается нестабильность, а в самой стране бушует инфляция. «ИТ-профессии всегда были востребованы, а теперь особенно. Многие задумались о релокации, а работа в ИТ дает такую возможность», – сообщил изданию основатель образовательной платформы Soho.LMS Михаил Уколов.

Наряду с этим количество вакансий в ИТ-сфере за один только I квартал 2022 г. сократилось на 25% при одновременном росте числа размещенных в Сети резюме. Как отмечают собеседники издания, раньше все было в точности наоборот – открытых ИТ-вакансий было больше, чем соискателей. По их мнению, это следствие ухода из России иностранных компаний, из-за чего в стране «высвободилось», то есть осталось без работы ощутимое количество ИТ-специалистов. Ситуация усугубилась и сокращениями в российских компаниях.

Неопытные сотрудники обходятся дороже

Отличия «джуниоров» от «миддлов» (middle – англ., следующая ступень и «сеньоров» (senior – англ., сотрудник с большим опытом за плечами) заключаются не только в объеме знаний и количестве лет, которые они посвятили своей ИТ-профессии. Разница еще и в уровне зарплат – чем меньше у специалиста «выслуги лет», тем на меньшую сумму он может рассчитывать. Подобное наблюдается во всех сегментах ИТ-сферы, в том числе, как сообщал CNews, среди PHP-программистов.

Однако в нынешних реалиях, как пишет Forbes, почти все открытые вакансии нацелены на «миддлов», в идеале – на «сеньоров». Это тоже следствие происходящего в стране и мире. Источники издания утверждают, что у компаний больше нет времени ждать, пока «джуниор», владеющий лишь азами профессии, накопит углубленные знания и научится применять их на практике – работодателям нужен результат здесь и сейчас.

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Источники издания утверждают, что «джуниоры» обходятся компаниям намного дороже, нежели «миддлы» и «сеньоры», поскольку в расходы на них входит не только зарплата, но еще и затраты времени и денег на их обучение.

Интенсив не спасет

Всех ИТ-специалистов можно условно поделить на две основные категории – первые получили профильное высшее образование, вторые же имеют дипломы из совсем других сфер, а в ИТ решили пробраться через онлайн-курсы. Последние длятся, как правило, несколько месяцев, но сертификат об их окончании нельзя приравнять по значимости к диплому вуза по профильной специальности.

«джуниоры» с такими сертификатами оказались сейчас в самой сложной ситуации даже по сравнению со своими коллегами, едва окончившими университет. По словам источников Forbes, знаний у них значительно меньше в сравнении с кандидатами, имеющими профильное ИТ-образование, и шансов получить работу в условиях сокращения числа вакансий у них ниже.

Это подтвердила Forbes заместитель директора департамента по работе с персоналом компании по кибербезопасности «РТК-солар» Людмила Макарова. Более того, она уточнила, что «РТК-солар», являющаяся «дочкой» «Ростелекома» и работающая в сфере информационной безопасности, даже не смотрит в строну специалистов, получивших ускоренное онлайн-образование вместо того, чтобы потратить пять-шесть лет в вузе. «Они получают поверхностные и несистемные знания, поэтому готовности рассматривать их на позиции junior-специалистов сейчас нет», – сказала Людмила Макарова.

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Руководство соцсети «Вконтакте», с 2014 г. принадлежащей холдингу VK (ранее Mail.ru Group), немного иначе смотрит на это. По словам главы команды рекрутинга «ВКонтакте» Анны Коноваловой, компания не видит ничего плохого в том, чтобы взять на работу специалиста, прошедшего ускоренный курс обучения. Но она уточнила изданию, что «процент прохождения технических интервью у тех, кто окончил только онлайн-курсы, низкий».

«Людям продали красивую идею: “Перейди в другую профессию, ты будешь востребован и будешь много зарабатывать”, – сообщила Forbes хедхантер Алена Владимирская. – А в результате он остается с тем же заработком, что и в прежней его профессии, и при этом становится значительно менее востребован на рынке».