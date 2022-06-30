В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц

Составлен рейтинг российских зарплат программистов PHP. Несмотря на невысокую популярность этого языка программирования, знающие его специалисты могут рассчитывать минимум на 60 тыс. руб. в зависимости от уровня знаний и города проживания. Самые опытные программисты могут просить вплоть до 500 тыс. руб. ежемесячно.

Щедрые зарплаты PHP-программистов

Программисты, пишущие на PHP, могут, не уезжая из России, получать зарплату вплоть до 500 тыс. руб. в месяц, сообщили CNews аналитики SuperJob. Язык программирования, как и владеющие им специалисты, по-прежнему востребованы во многих российских городах.

Годовой прирост средних зарплатных предложений работодателей в ИТ-сфере суммарно составил 20,4%. Количество ИТ-вакансий за месяц увеличилось на 11%.

Как и в подавляющем большинстве других сфер, зарплата PHP-программиста определяется двумя факторами – уровнем его опыта и городом, в котором он работает. Но к 30 июня 2022 г. многие города вполне могли конкурировать с Москвой, лидером по уровню оплаты.

Например, опытные программисты на PHP, проживая в столице, могут рассчитывать на зарплату до 500 тыс. руб. в месяц. Краснодар может предложить им до 400 тыс. руб., как и Ростов-на-Дону, Челябинск – до 370 тыс. руб. и это при том факте, что весной 2022 г. в России, напротив, была тенденция к снижению зарплат разработчиков.

Примерно так выглядит зарплата PHP- программиста с солидным опытом работы

Зарплата начинающих PHP-программистов стартует с 60 тыс. руб. Это минимальный предел, предоставляемый работодателями Волгограда, Уфы и ряда других городов. В Самаре разработчики могут рассчитывать минимум на 70 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге – на 80 тыс. руб.

В сравнении со средними российскими зарплатами в регионах труд PHP-программистов ценится значительно выше. При этом сам по себе язык PHP на июнь 2022 г. не входил даже в топ-10 самых популярных в мире, по версии компании Tiobe. В ее рейтинге он занимает 13 место, и это самый плохой показатель с 2001 г. Пика своей популярности PHP достиг в марте 2010 г., когда сумел добраться до третьей позиции в рейтинге Tiobe.

Соискателей поделили на категории

Эксперты Superjob разделили всех потенциальных кандидатов на вакансию PHP-программиста на четыре категории. Они различаются между собой двумя ключевыми факторами – общим уровнем знаний и степенью профессиональной подготовки.

Чем выше категория, тем на большую зарплату сможет рассчитывать программист. Притом размер зарплаты может варьироваться и внутри одной категории, хотя и сравнительно незначительно.





Требования и пожелания к профессиональным навыкам программистов PHP

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода II знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы с системами контроля версий; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений; опыт работы программистом PHP от одного года. Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде III отличные знания и навыки работы с PHP 7 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; отличные навыки объектно-ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; понимание принципов SOLID и DRY; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony; опыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от двух лет IV знание различных фреймворков; опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт работы с Redis, Sphinx, RabbitMQ, Memcached; опыт работы программистом PHP от трех лет. Возможные пожелания: знание Golang; навыки руководства командой разработчиков

Источник: SuperJob

Основные должностные обязанности разработчика на PHP, по версии SuperJob, это поддержка и разработка интернет- и интранет-сайтов, разработка программного обеспечения, оптимизация кода, а также написание и доработка дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов.

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Также от категории зависят и требования, которые руководитель формально сможет предъявлять к работнику. Так, если кандидат рассчитывает на минимальную зарплату, то ему будет достаточно иметь за плечами хотя бы полугодовой опыт работы по специальности. На максимальный оклад смогут рассчитывать лишь те, кто проработал PHP-программистом как минимум три года.

Где больше платят

Желающие получать максимум денег за потраченное время и вложенный опыт PHP-программисты будут вынуждены искать работу в Москве и Санкт-Петербурге. Эти две столицы опережают все остальные города в рейтинге как минимальной зарплате для каждой из категорий кандидатов, так и по среднерыночной заработной плате.

Дешевле всего оценивают навыки начинающих программистов работодатели из Волгограда и Уфы. Они же недоплачивают (в сравнении с другими городами) и специалистам из оставшихся трех категорий.





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Уровень зарплат программистов PHP по городам России

Город I II III IV Среднерыночная зарплата, руб. Москва 90000—120000 120000—180000 180000—300000 300000—500000 250 000 Санкт-Петербург 80000—100000 100000—150000 150000—250000 250000—420000 210 000 Волгоград 60000—80000 80000—130000 130000—210000 210000—350000 180 000 Воронеж 60000—90000 90000—130000 130000—220000 220000—350000 180 000 Екатеринбург 70000—100000 100000—150000 150000—240000 240000—400000 200 000 Казань 60000—90000 90000—130000 130000—220000 220000—350000 180 000 Краснодар 70000—90000 90000—140000 140000—230000 230000—400000 190 000 Красноярск 70000—90000 90000—140000 140000—230000 230000—380000 190 000 Нижний Новгород 70000—90000 90000—140000 140000—230000 230000—380000 190 000 Новосибирск 70000—90000 90000—140000 140000—230000 230000—380000 190 000 Омск 60000—90000 90000—130000 130000—210000 210000—350000 180 000 Пермь 60000—90000 90000—130000 130000—220000 220000—350000 180 000 Ростов-на-Дону 70000—90000 90000—140000 140000—230000 230000—400000 200 000 Самара 70000—90000 90000—140000 140000—230000 230000—380000 190 000 Уфа 60000—80000 80000—130000 130000—210000 210000—350000 180 000 Челябинск 70000—90000 90000—130000 130000—220000 220000—370000 180 000

При этом по размеру среднерыночной зарплаты (180 тыс. руб.) эти два города находятся на одном уровне с Воронежем, Казанью, Краснодаром, Омском, Пермью, и Челябинском. Многие другие города предлагают 190 тыс. руб., а Ростов-на-Дону и Екатеринбург – 200 тыс. руб.

В то же время PHP-программисту, к примеру, из Уфы, недовольному зарплатой в своем регионе, во многих случаях не потребуется переезжать в Москву или Санкт-Петербург и нести дополнительные расходы, в том числе и на аренду жилья. Пандемия коронавируса подстегнула рост популярности и востребованности удаленной работы в России.

Каким работодатели видят программиста на PHP

Аналитики SuperJob составили потрет соискателя на должность PHP-программиста. Средний возраст кандидата составляет 37 лет, средний срок работы на последнем месте - четыре года. 96% ищущих работу по данному направлению – представители мужского пола.

75% соискателей имеют высшее образование, но при этом лишь 34% готовы бросить все в своем городе и решиться на релокацию. 44% кандидата на момент публикации резюме не имели работы.