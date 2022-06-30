В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц
Составлен рейтинг российских зарплат программистов PHP. Несмотря на невысокую популярность этого языка программирования, знающие его специалисты могут рассчитывать минимум на 60 тыс. руб. в зависимости от уровня знаний и города проживания. Самые опытные программисты могут просить вплоть до 500 тыс. руб. ежемесячно.
Щедрые зарплаты PHP-программистов
Программисты, пишущие на PHP, могут, не уезжая из России, получать зарплату вплоть до 500 тыс. руб. в месяц, сообщили CNews аналитики SuperJob. Язык программирования, как и владеющие им специалисты, по-прежнему востребованы во многих российских городах.
Годовой прирост средних зарплатных предложений работодателей в ИТ-сфере суммарно составил 20,4%. Количество ИТ-вакансий за месяц увеличилось на 11%.
Как и в подавляющем большинстве других сфер, зарплата PHP-программиста определяется двумя факторами – уровнем его опыта и городом, в котором он работает. Но к 30 июня 2022 г. многие города вполне могли конкурировать с Москвой, лидером по уровню оплаты.
Например, опытные программисты на PHP, проживая в столице, могут рассчитывать на зарплату до 500 тыс. руб. в месяц. Краснодар может предложить им до 400 тыс. руб., как и Ростов-на-Дону, Челябинск – до 370 тыс. руб. и это при том факте, что весной 2022 г. в России, напротив, была тенденция к снижению зарплат разработчиков.
Зарплата начинающих PHP-программистов стартует с 60 тыс. руб. Это минимальный предел, предоставляемый работодателями Волгограда, Уфы и ряда других городов. В Самаре разработчики могут рассчитывать минимум на 70 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге – на 80 тыс. руб.
В сравнении со средними российскими зарплатами в регионах труд PHP-программистов ценится значительно выше. При этом сам по себе язык PHP на июнь 2022 г. не входил даже в топ-10 самых популярных в мире, по версии компании Tiobe. В ее рейтинге он занимает 13 место, и это самый плохой показатель с 2001 г. Пика своей популярности PHP достиг в марте 2010 г., когда сумел добраться до третьей позиции в рейтинге Tiobe.
Соискателей поделили на категории
Эксперты Superjob разделили всех потенциальных кандидатов на вакансию PHP-программиста на четыре категории. Они различаются между собой двумя ключевыми факторами – общим уровнем знаний и степенью профессиональной подготовки.
Чем выше категория, тем на большую зарплату сможет рассчитывать программист. Притом размер зарплаты может варьироваться и внутри одной категории, хотя и сравнительно незначительно.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода
|II
|знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы с системами контроля версий; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений; опыт работы программистом PHP от одного года. Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде
|III
|отличные знания и навыки работы с PHP 7 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; отличные навыки объектно-ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; понимание принципов SOLID и DRY; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony; опыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от двух лет
|IV
|знание различных фреймворков; опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт работы с Redis, Sphinx, RabbitMQ, Memcached; опыт работы программистом PHP от трех лет. Возможные пожелания: знание Golang; навыки руководства командой разработчиков
Источник: SuperJob
Основные должностные обязанности разработчика на PHP, по версии SuperJob, это поддержка и разработка интернет- и интранет-сайтов, разработка программного обеспечения, оптимизация кода, а также написание и доработка дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов.
Также от категории зависят и требования, которые руководитель формально сможет предъявлять к работнику. Так, если кандидат рассчитывает на минимальную зарплату, то ему будет достаточно иметь за плечами хотя бы полугодовой опыт работы по специальности. На максимальный оклад смогут рассчитывать лишь те, кто проработал PHP-программистом как минимум три года.
Где больше платят
Желающие получать максимум денег за потраченное время и вложенный опыт PHP-программисты будут вынуждены искать работу в Москве и Санкт-Петербурге. Эти две столицы опережают все остальные города в рейтинге как минимальной зарплате для каждой из категорий кандидатов, так и по среднерыночной заработной плате.
Дешевле всего оценивают навыки начинающих программистов работодатели из Волгограда и Уфы. Они же недоплачивают (в сравнении с другими городами) и специалистам из оставшихся трех категорий.
|Город
|I
|II
|III
|IV
|Среднерыночная зарплата, руб.
|Москва
|90000—120000
|120000—180000
|180000—300000
|300000—500000
|250 000
|Санкт-Петербург
|80000—100000
|100000—150000
|150000—250000
|250000—420000
|210 000
|Волгоград
|60000—80000
|80000—130000
|130000—210000
|210000—350000
|180 000
|Воронеж
|60000—90000
|90000—130000
|130000—220000
|220000—350000
|180 000
|Екатеринбург
|70000—100000
|100000—150000
|150000—240000
|240000—400000
|200 000
|Казань
|60000—90000
|90000—130000
|130000—220000
|220000—350000
|180 000
|Краснодар
|70000—90000
|90000—140000
|140000—230000
|230000—400000
|190 000
|Красноярск
|70000—90000
|90000—140000
|140000—230000
|230000—380000
|190 000
|Нижний Новгород
|70000—90000
|90000—140000
|140000—230000
|230000—380000
|190 000
|Новосибирск
|70000—90000
|90000—140000
|140000—230000
|230000—380000
|190 000
|Омск
|60000—90000
|90000—130000
|130000—210000
|210000—350000
|180 000
|Пермь
|60000—90000
|90000—130000
|130000—220000
|220000—350000
|180 000
|Ростов-на-Дону
|70000—90000
|90000—140000
|140000—230000
|230000—400000
|200 000
|Самара
|70000—90000
|90000—140000
|140000—230000
|230000—380000
|190 000
|Уфа
|60000—80000
|80000—130000
|130000—210000
|210000—350000
|180 000
|Челябинск
|70000—90000
|90000—130000
|130000—220000
|220000—370000
|180 000
При этом по размеру среднерыночной зарплаты (180 тыс. руб.) эти два города находятся на одном уровне с Воронежем, Казанью, Краснодаром, Омском, Пермью, и Челябинском. Многие другие города предлагают 190 тыс. руб., а Ростов-на-Дону и Екатеринбург – 200 тыс. руб.
В то же время PHP-программисту, к примеру, из Уфы, недовольному зарплатой в своем регионе, во многих случаях не потребуется переезжать в Москву или Санкт-Петербург и нести дополнительные расходы, в том числе и на аренду жилья. Пандемия коронавируса подстегнула рост популярности и востребованности удаленной работы в России.
Каким работодатели видят программиста на PHP
Аналитики SuperJob составили потрет соискателя на должность PHP-программиста. Средний возраст кандидата составляет 37 лет, средний срок работы на последнем месте - четыре года. 96% ищущих работу по данному направлению – представители мужского пола.
75% соискателей имеют высшее образование, но при этом лишь 34% готовы бросить все в своем городе и решиться на релокацию. 44% кандидата на момент публикации резюме не имели работы.