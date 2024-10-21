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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ruby on Rails фреймворк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.10.2024 «ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс 1
12.09.2024 Игорь Александров — о ключевых навыках в современном ИТ 1
27.12.2023 Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера 1
04.08.2023 Антон Созонтов – о том, как разрабатывать программы, которые попадут в «Величайшие хиты» программирования 1
02.06.2023 Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
14.05.2019 В популярнейшей СУБД нашлась «дыра», через которую можно захватить чужой компьютер 1
17.01.2018 Хакеры научились «ломать» Linux-сервера, чтобы добывать криптовалюту 1
19.04.2017 «Крок» модернизировал онлайн-обучение в Государственном институте русского языка им. Пушкина 1
11.11.2016 Релиз популярного Linux-дистрибутива отложен «из-за проблем с качеством» 1
12.05.2016 Нью-йоркский инвестор спас российский стартап 1
12.11.2015 GitHub официально пришел в Россию: партнерство с VDEL 1
21.10.2014 Минобрнауки опасается блокировки зарубежного ПО в российском образовании 1
09.04.2014 Российский Linux-разработчик «Роса» решил обанкротиться 1
15.11.2012 15 декабря в Ульяновске начнет работу конференция ruby/rails разработчиков 1
12.09.2011 «Корус Консалтинг» автоматизирует детский онкологический центр 1
26.04.2011 Куда плывут облака? Современные тренды 1
22.04.2011 Рынок PaaS в России: кто играет и есть ли выигрыш? 1
14.04.2011 VMware представила PaaS-платформу с открытым кодом 1
28.02.2011 Стоит ли ждать конца "облачной лихорадки"? 1
11.10.2010 Microsoft купила американо-российского разработчика ПО: десятки программистов покидают Россию 1
23.06.2010 Oracle выпустила NetBeans IDE 6.9 с расширенной поддержкой JavaFX и OSGi 1
07.04.2009 Россия: Интернет-специалистам негде работать 1
27.08.2008 Aptana приобрела Pydev 1
07.02.2008 23 февраля состоится FOSDEM'08: встреча разработчиков СПО в Брюселле 1
24.09.2007 CodeGear анонсирует 3rdRail: IDE для Ruby on Rails 1
25.05.2007 Microsoft идет навстречу open-source: 4 новых проекта 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Ruby on Rails и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Google LLC 12690 5
Broadcom - VMware 2610 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Hivext 13 2
Dell EMC 5180 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Oracle Corporation 7074 2
Salesforce 498 2
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
Питерская группа связистов 441 1
Технологии Будущего 169 1
Blackboard 17 1
Alfresco Software 156 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
VDEL 45 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
LifeRay 15 1
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
Microsoft - AVIcode 2 1
Uniweb 3 1
Enomaly 2 1
Унивеб - Uniweb 1 1
Aptana 2 1
Апартмент Системс 1 1
VP Group - ВП Групп 1 1
Nuxeo 14 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
9594 1
Check Point Software Technologies 829 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Runa Capital 158 1
Airbnb 101 1
Block - Square 203 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Uber 357 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
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Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
OpenStack 560 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
СУБД - NoSQL - not only SQL 168 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 133 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 1
LiveUSB - LiveUSB OS 13 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 13
Linux OS 11533 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Ruby - Язык программирования 162 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Azure 1526 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 5
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 5
Perl - Язык программирования 155 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
Python Django - web framework 55 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Google Android 15244 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 3
Docker - Платформа распределённых приложений 543 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Apple iOS 8583 2
Apple macOS 2419 2
Linux KDE Plasma 265 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 2
Stafory - робот Вера 377 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 82 2
Drupal - CMS-система 83 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 2
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 23 2
Google App Engine 36 2
Salesforce Heroku 23 2
Гребнев Егор 41 3
Синицкий Руслан 9 2
Менн Алексей 1 1
Тагиев Аркадий 14 1
Matsumoto Yukihiro - Матсумото Юкихиро 2 1
Астахов Константин 23 1
Владимирская Алена 23 1
Антич Антон 20 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Яскевич Марина 1 1
Либерманн Евгений 1 1
Сыпин Евгений 1 1
Мушкатин Виктор 1 1
Масолова Елена 4 1
Русецкая Маргарита 2 1
Жилин Борис 1 1
Созонтов Антон 1 1
Щеглов Михаил 1 1
Долгин Александр 2 1
Румянцева Тамара 2 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Prohaska Milan - Прохаска Милан 5 1
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 1
Орляхин Дмитрий 1 1
Оганов Георгий 1 1
Оганов Александр 2 1
Законов Александр 1 1
Трухин Максим 2 1
Pelletier Steve - Пелетье Стив 1 1
Johnson Rod - Джонсон Род 4 1
Галушкин Олег 182 1
Рейман Леонид 1065 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Рубанов Владимир 76 1
Новодворский Алексей 114 1
Семенов Александр 166 1
Новиков Павел 113 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Европа 24964 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Исландия 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
США - Калифорния 4829 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
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Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
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Образование в России 2893 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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GigaOM 71 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ZDnet 663 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
ТвГУ - Тверской государственный университет 14 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Совкомбанк - Sovcombank Team Challenge 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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