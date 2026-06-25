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Prohaska Milan Прохаска Милан

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. 1
12.11.2015 GitHub официально пришел в Россию: партнерство с VDEL 1
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1
23.09.2008 8 октября состоится конференция Russian Open Source Summit 2
27.10.2004 Red Hat наметила стратегию развития бизнеса в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Prohaska Milan и организации, системы, технологии, персоны:

VDEL 45 4
Red Hat 1375 3
IBM - International Business Machines Corp 9675 2
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 2
SAP SE 5574 1
Dell EMC 5164 1
Microsoft Corporation 25685 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
Intel Corporation 12770 1
HP Inc. 5868 1
Oracle Corporation 7052 1
Microsoft Corporation - GitHub 1051 1
АйТи 1516 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13623 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28001 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17942 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13822 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25142 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3207 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24126 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11668 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 41 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8499 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2813 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13724 1
Repository - Репозиторий 1146 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12060 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26105 1
Linux OS 11413 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 2
Red Hat Linux 205 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
Microsoft Windows 16778 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 256 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 23 1
Ruby on Rails - фреймворк 28 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 1
Jorg Janke - Compiere ERP 5 1
Red Hat ROSEP - Russian Open Source Education Program 3 1
Путин Владимир 3444 1
Комиссаров Дмитрий 246 1
Массух Илья 239 1
Яппаров Тагир 110 1
Милашевский Игорь 21 1
Петров Игорь 13 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Васин Василий 35 1
Кузнецова Инна 5 1
Липатов Виталий 12 1
Соломатина Елена 3 1
Knoblich Werner - Кноблих Вернер 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 4
Европа Восточная 3137 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 2
Европа 24899 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Испания - Королевство 3817 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Италия - Милан 166 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5692 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5701 1
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NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8721 1
Информатика - computer science - informatique 1180 1
Ведомости 1431 1
IDC - International Data Corporation 4967 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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