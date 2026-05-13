Индексная книга (каталог) CNews*
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Италия Милан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 166, упоминаний - 177
Италия и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Дмитрий 38 4
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 4
|Доронин Александр 6 3
|Щебетов Сергей 34 3
|Мирзоян Эрик 3 3
|Гафарова Елена 26 2
|Carty Michael - Карти Майкл 20 2
|Galli Cesare - Галли Чезаре 2 2
|Сланов Тимур 2 2
|Мечетина Екатерина 2 2
|Carrick William - Каррик Уильям 2 2
|Pickett John - Пикетт Джон 10 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Касперский Евгений 337 2
|Фетисов Александр 33 1
|Добкин Аркадий 82 1
|Тарасов Арсений 45 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Милашевский Игорь 21 1
|Котов Виталий 41 1
|Малахов Андрей 8 1
|Магомедов Александр 10 1
|Комиссаров Алексей 26 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Краснов Михаил 87 1
|Прянишников Николай 316 1
|Зарицкий Владимир 8 1
|Скляров Дмитрий 64 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Малис Олег 86 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Пригожин Евгений 7 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Воронин Андрей 18 1
|Ашманов Игорь 43 1
|O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.