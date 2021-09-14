Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Италия
Милан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 64
Италия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Доронин Александр 3 3
|Белоусов Сергей 217 2
|Зарицкий Владимир 7 1
|Холязников Владимир 13 1
|Архиповский Алексей 1 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
|Квят Даниил 4 1
|Ratti Alberto - Ратти Альберто 1 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Малис Олег 55 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Самошкин Дмитрий 19 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Малис Александр 111 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Осеевский Михаил 221 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
|NYT - The New York Times 510 2
|CNews - ZOOM.CNews 1109 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769407, в очереди разбора - 673091.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769407, в очереди разбора - 673091.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru