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Италия
Милан


14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
23.10.2019 SAS выводит модели с открытым исходным кодом за стены лаборатории 1
19.07.2019 Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis 1
25.06.2019 G-Core Labs запустила новую точку европейского хостинга и CDN в Милане 1
06.06.2019 «Лаборатория Касперского» предложила ИТ-стартапам объединить усилия 1
29.05.2019 БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
16.11.2018 EPAM совершила крупнейшую сделку в истории 1
16.03.2018 ЕРАМ объявил о приобретении Continuum Innovation 1
29.12.2017 «Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов 1
13.11.2017 Индустрия 4.0 обрастает мифами 2
05.07.2016 ГМИИ им. А.С. Пушкина планирует стать первым в мире музеем, внедрившим технологию Panasonic Light ID для коммуникации с посетителями 1
12.04.2016 Vodafone Italy обеспечила сотрудников мобильным доступом к помещениям и приложениям с помощью HID Global 2
15.03.2016 «Яндекс.Деньги» помогут обменять иностранные деньги на электронные 1
14.03.2016 Lufthansa развивает сервисы цифровой обработки багажа 1
13.10.2015 В Лионе прошел Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
08.10.2015 10 и 11 октября в Лионе пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 2
10.09.2015 26 сентября Фестиваль российской культуры FeelRussia пройдет в Ханое 2
02.09.2015 19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 2
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
08.06.2015 Ericsson подключит к интернету автобусные остановки 1
19.01.2015 KupiVIP.ru по итогам 2014 г. увеличил свой доход на 44% 1
25.07.2014 «Сбербанк Онлайн» признан лучшим интернет-банком России 1
24.07.2014 ТТК подключился к точкам обмена трафиком в Испании и Италии 2
31.03.2014 Сотрудников «Транстелекома» заподозрили в коррупционной связи с Cisco 1
21.08.2013 Запущен первый беспилотный электроавтобус 1
12.07.2013 Сбрейте это немедленно: ZOOM.CNews выбрал лучшие электробритвы 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
07.12.2012 «Микрон» займется выпуском умных видеосенсоров 1
06.06.2012 Accenture планирует поглощения ИТ-компаний в России 1
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 10
05.03.2012 Система Contact увеличила число пунктов обслуживания в Италии 1
12.12.2011 Huawei провела испытания радиорелейного оборудования E-Band в сети LTE 1
27.04.2010 Samsung получила награду "Бренд года": интервью с Сергеем Певневым 1
30.11.2009 Huawei и Vodafone открыли центр инноваций в Италии 2
02.11.2009 Рынок сканеров: Fujitsu Europe и ее дочерние фирмы вошли в состав PFU 1
04.08.2008 Adobe приглашает к участию в MAX 2008/2009 и MAX Awards 2
03.07.2008 Встроенные плиты для маленьких кухонь 1
25.04.2008 Huawei поставит оборудование для Telecom Italia 1

Публикаций - 47, упоминаний - 64

Италия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Continuum Innovation 39 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
Samsung Electronics 5730 3
Google LLC 7177 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Старт2ком 5 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Инфосистемы Джет 675 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 73 1
SAP SE 3220 1
АйТи 753 1
Microsoft Corporation 11168 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Башинформсвязь 79 1
SWsoft - Standard & Western Software 20 1
TH_NK - Think limited - британское агентство по цифровой трансформации 3 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 5 1
Empathy Lab 12 1
Joint Technology Development 9 1
NavigationArts 6 1
Alliance Global Services 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Verysell - Верисел 94 1
HP Inc. 2937 1
БТЕ - BTE 6 1
Acronis - Акронис 365 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Dell EMC 2419 1
Alibaba Group 298 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Крымтелеком 41 1
Parallels Holdings 472 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
SAS Institute 597 1
Citrix Systems 571 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Hansa - Ханса 61 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Toro Rosso - команда Формула-1 1 1
KupiVip 75 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Pandao 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Евросеть 892 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
AliExpress 275 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Связной ГК 884 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Туниса 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Kubernetes 307 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Acronis Backup 28 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Alibaba Tmail 6 1
SAS Open Model Manager 1 1
SAS ModelOps 5 1
ITV Face-интеллект 5 1
HID Mobile Access 7 1
Panasonic Light ID 1 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
Доронин Александр 3 3
Белоусов Сергей 217 2
Зарицкий Владимир 7 1
Холязников Владимир 13 1
Архиповский Алексей 1 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Квят Даниил 4 1
Ratti Alberto - Ратти Альберто 1 1
Мзоков Виталий 12 1
Малис Олег 55 1
Добкин Аркадий 54 1
Солдатенков Сергей 113 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Вермишян Геворк 61 1
Малис Александр 111 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 10
Франция - Французская Республика 2143 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Германия - Дрезден 43 5
Франция - Лион 13 5
Аргентина - Аргентинская Республика 188 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Япония 2811 4
Европа 3788 4
Италия - Итальянская Республика 1401 3
Казахстан - Республика 2650 3
США - Бостон 100 3
Южная Корея - Сеул 130 3
Китай - Шанхай 246 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Восточная Европа 1691 2
Украина 3398 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Сингапур - Республика 808 1
Канада 1311 1
Северная Америка 1416 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Симферополь 116 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
NYT - The New York Times 510 2
CNews - ZOOM.CNews 1109 2
Fortune Global 500 162 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Forbes Global 2000 15 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769407, в очереди разбора - 673091.
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