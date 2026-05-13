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Индексная книга (каталог) CNews*
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Италия Милан

Италия - Милан

СОБЫТИЯ


13.05.2026 «Экономика экрана»: как мужчины тратят деньги на спортивные трансляции и эксклюзивные сериалы 1
13.02.2026 В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски 3
04.02.2026 Европа не подпускает американского облачного гиганта к своим электросетям. Срок ожидания подключения достиг 7 лет 1
04.09.2025 Dreame Europe сообщила о росте выручки на 139% за период с января по июль 2025 года 1
04.07.2025 Один из крупнейших мировых производителей чипов отменил запуск в США завода стоимостью $44 млрд. Не хватает клиентов 1
01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта 1
27.12.2023 Очередной удар по планам США: Samsung и TSMC срывают сроки запуска производства микросхем в Америке 1
11.07.2023 Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США 1
06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
23.10.2019 SAS выводит модели с открытым исходным кодом за стены лаборатории 1
19.07.2019 Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis 1
25.06.2019 G-Core Labs запустила новую точку европейского хостинга и CDN в Милане 1
06.06.2019 «Лаборатория Касперского» предложила ИТ-стартапам объединить усилия 1
29.05.2019 БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц 1
20.05.2019 Шедевр дизайна и технологий 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
16.11.2018 EPAM совершила крупнейшую сделку в истории 1
16.03.2018 ЕРАМ объявил о приобретении Continuum Innovation 1
29.12.2017 «Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов 1
13.11.2017 Индустрия 4.0 обрастает мифами 1
17.05.2017 AMD вернулась на серверный рынок с новыми «эпичными» процессорами. Видео 1
15.05.2017 Tele2 назначила нового финансового директора 1
20.10.2016 Презентация OKI в Милане: глобальное обновление 1
05.07.2016 ГМИИ им. А.С. Пушкина планирует стать первым в мире музеем, внедрившим технологию Panasonic Light ID для коммуникации с посетителями 1
12.04.2016 Vodafone Italy обеспечила сотрудников мобильным доступом к помещениям и приложениям с помощью HID Global 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
15.03.2016 «Яндекс.Деньги» помогут обменять иностранные деньги на электронные 1
14.03.2016 Lufthansa развивает сервисы цифровой обработки багажа 1
13.10.2015 В Лионе прошел Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
08.10.2015 10 и 11 октября в Лионе пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
10.09.2015 26 сентября Фестиваль российской культуры FeelRussia пройдет в Ханое 1
02.09.2015 19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
08.06.2015 Ericsson подключит к интернету автобусные остановки 1

Публикаций - 166, упоминаний - 177

Италия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 12
Samsung Electronics 11065 9
Apple Inc 13156 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Lenovo Motorola 3566 6
Google LLC 12690 5
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 5
WaveCrest Group 9 5
МегаФон 10742 5
Dell EMC 5180 5
Fujitsu 2105 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Cisco Systems 5372 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
HP Inc. 5883 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Vodafone Group 1412 4
Nvidia Corp 4002 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
МТС - Система Телеком 239 3
Ростелеком 10948 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
LG Electronics 3735 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Philips 2099 3
Sony 6739 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Питерская группа связистов 441 2
Русский Стиль 45 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 3
ДаблМакс 3 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Haier - Candy Group - Канди 101 3
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Miele - Миле 139 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
Резонанс НПП 407 2
Prada 58 2
Hugo Boss 9 2
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Boeing 1031 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Фонд Росконгресс 24 1
Правительство Туниса - Президент Туниса - органы государственной власти 1 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Intel Pentium III 782 2
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 2
Microsoft Works Suite 38 2
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Apple AirPrint 119 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 15 1
EA Origin 195 1
Alibaba Tmail 10 1
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 1
SAS Open Model Manager 1 1
SAS ModelOps 13 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google AlphaGo 10 1
Sony Bravia 251 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 1
ITV Face-интеллект 7 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
HID Mobile Access 9 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 1
Panasonic Light ID 2 1
Skitch 12 1
Acronis AnyData Engine 15 1
Калинин Дмитрий 38 4
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 4
Доронин Александр 6 3
Щебетов Сергей 34 3
Мирзоян Эрик 3 3
Гафарова Елена 26 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Galli Cesare - Галли Чезаре 2 2
Сланов Тимур 2 2
Мечетина Екатерина 2 2
Carrick William - Каррик Уильям 2 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Белоусов Сергей 254 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Касперский Евгений 337 2
Фетисов Александр 33 1
Добкин Аркадий 82 1
Тарасов Арсений 45 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Милашевский Игорь 21 1
Котов Виталий 41 1
Малахов Андрей 8 1
Магомедов Александр 10 1
Комиссаров Алексей 26 1
Сорокин Андрей 23 1
Краснов Михаил 87 1
Прянишников Николай 316 1
Зарицкий Владимир 8 1
Скляров Дмитрий 64 1
Ведев Дмитрий 19 1
Карпов Дмитрий 11 1
Малис Олег 86 1
Мзоков Виталий 12 1
Пригожин Евгений 7 1
Лебедев Сергей 67 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Воронин Андрей 18 1
Ашманов Игорь 43 1
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 68
Европа 24964 62
Италия - Итальянская Республика 4508 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Великобритания - Лондон 2432 30
Франция - Французская Республика 8177 25
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 21
Германия - Бавария - Мюнхен 485 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
США - Нью-Йорк 3180 17
Нидерланды - Амстердам 630 16
Швеция - Стокгольм 410 15
Бельгия - Брюссель 243 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Япония 13807 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 14
Япония - Токио 1020 14
Германия - Берлин 732 14
Китай - Шанхай 833 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Швейцария - Женева 332 11
Германия - Гамбург 185 10
Испания - Королевство 3840 10
Швейцария - Цюрих 279 10
Италия - Рим 208 9
Аргентина - Буэнос-Айрес 68 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Сингапур - Республика 1953 9
Испания - Мадрид 178 9
Южная Корея - Сеул 375 9
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Дания - Копенгаген 155 8
Испания - Каталония - Барселона 752 8
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Ирландия - Республика 1051 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Английский язык 7030 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
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PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 5
Аренда 2687 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
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Спорт - Футбол 776 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Зоология - наука о животных 2887 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
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Total Telecom 613 2
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Newsweek 39 1
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NBC News 188 1
Vogue 25 1
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Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
MacWorld 134 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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