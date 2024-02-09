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«Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта

«Ростелеком» в Челябинской области подготовил телеком-инфраструктуру, а также модернизировал освещение на площадках II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. Работы выполнены на трех локациях турнира: горнолыжном курорте «Евразия» (Куса), ледовой арене «Металлург» (Магнитогорск) и на лыжно-биатлонном комплексе им. Светланы Ишмуратовой (Златоуст). Спартакиада среди сильнейших спортсменов страны пройдет на Южном Урале в восьми дисциплинах с 9 по 18 февраля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

К началу соревнований «Ростелеком» организовал на горнолыжном курорте «Евразия» и ледовой арене «Металлург» защищенную от хакеров телеком-инфраструктуру, необходимую для работы оргкомитета, судей и СМИ. Специалисты построили основной и резервный каналы связи со скоростью подключения 2 Гбит/с, подключили к интернету стационарные рабочие места, а также развернули сеть Wi-Fi на более 20 локациях. В Златоусте провайдер модернизировал освещение на спортивном комплексе им. Светланы Ишмуратовой, где пройдут соревнования по биатлону.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” как крупнейший системный интегратор страны имеет значительный опыт в реализации энергоэффективных проектов. К старту турнира на лыжно-биатлонном комплексе специалисты заменили 660 устаревших светильников на современные светодиодные. Были модернизированы фонари вдоль лыжных трасс, а также на стадионе в зоне старта-финиша и стрелковой галерее. В результате мы не только на 40% сократили общее потребление электроэнергии комплекса, но и повысили нормативы освещенности соревнований до всероссийского уровня. На примере еще одного масштабного спортивного мероприятия наша компания подтвердила, что является надежным партнером в реализации сложных инфраструктурных проектов “под ключ” в сжатые сроки».

II Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов включает виды спорта и дисциплины, аналогичные программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 г., которые продут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Шесть спортивных площадок Челябинской области задействованы в проведении соревнований. Ожидается, что в турнире примут участие свыше 2000 человек.

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Цифровизация

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 12,9 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 12,9 млн подписчиков.

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