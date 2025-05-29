Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175606
ИКТ 13668
Организации 10654
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25637
Персоны 75378
География 2846
Статьи 1518
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Металлург КБ

Металлург КБ

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 На Салаирских плесах «МегаФон» разогнал 4G до 135 Мбит/с 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
29.11.2024 МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
16.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет в жилых кварталах и на дорогах Череповца 1
19.06.2024 МТС запустила сеть 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
26.04.2024 Челябинская область подтвердила статус «хоккейного» региона 1
13.02.2024 МТС включила LTE для новостроек «Олимпийского городка» Рязани 1
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта 1
22.01.2024 «Ростелеком» и «ВСМПО-АВИСМА» запустили совместную программу для сотрудников предприятия 1
20.10.2023 Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК 1
14.04.2022 На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от «Мегафона» 1
30.06.2020 Ирина Нестерова, «Инфосистемы Джет» -

В России сформировался запрос на цифровых двойников и единые системы работы с данными

 1
30.11.2018 ИИ для новейшей доменной печи России сэкономил «Евразу» миллионы долларов 1
08.12.2016 «Лета» внедрила электронную систему управления очередью в банке «Металлург». 1
13.09.2016 Банк «Металлург» внедрил решение Smart Engines для распознавания паспорта РФ 3
08.08.2016 Eset защитит магнитогорский «Металлург» 1
17.11.2015 Убыточные российские платежные системы отказались от американских денег 1
13.10.2015 МТС запустила в Новотроицке сеть 4G на «голосовых» частотах 1
28.03.2014 Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в трамваях Златоуста 1
11.03.2013 ТТК предоставит услуги связи восьми государственным структурам Липецка 1
19.09.2012 «Телекарта HD» от «Орион Экспресс» в появилась в хоккейных клубах 1
02.04.2012 Коммерческий банк «Металлург» внедрил биометрическую систему BioTime 4
13.08.2010 «ТТК-Самара» модернизировала свою городскую сеть 1
24.02.2004 В i2 СНГ - новые кадровые назначения 1

Публикаций - 24, упоминаний - 29

Металлург КБ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 5
МегаФон 9286 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 2
Ростелеком 9925 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5700 1
Huawei 4021 1
Samsung Electronics 10374 1
Apple Inc 12274 1
LG Electronics 3638 1
ESET - ESET Software 1137 1
ZTE Corporation 754 1
Sony 6571 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1150 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 387 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Цифра ГК 2474 1
Салават Юлаев ХК - хоккейный клуб 3 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 114 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
Ак Барс Банк 273 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Glencore International 4 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 13 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 18 1
Tenor Opportunity Associates 6 1
Металлург - профессиональный российский хоккейный клуб из Магнитогорска 1 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 62 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 142 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 67 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Администрация Златоустовского городского округа 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8128 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8632 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2968 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21122 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7509 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3660 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28268 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10809 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12594 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5707 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11884 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12400 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3491 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3815 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10930 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8362 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2908 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10128 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14621 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2241 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1041 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1401 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4171 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26002 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 888 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 326 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 165 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2323 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Linux OS 10230 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 64 1
Microsoft Windows 15903 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 58 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг - Smart QMS 4 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
МТС Wi-Fi 9 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 18 1
Smart PassportBox 3 1
BioLink BioTime 65 1
BioLink FingerPass 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5445 1
Google YouTube - Видеохостинг 2812 1
Карасев Егор 2 2
Денисов Сергей 23 2
Феоктистов Вадим 36 1
Сергеев Сергей 142 1
Натрусов Артем 290 1
Аксаков Анатолий 155 1
Колесник Андрей 23 1
Бугров Алексей 12 1
Попов Андрей 111 1
Шевченко Евгений 60 1
Онищенко Владислав 97 1
Лигачев Глеб 87 1
Рощин Юрий 2 1
Арутюнян Мартин 2 1
Ракишев Кенес 43 1
Зарипов Константин 11 1
Байгушев Владимир 17 1
Кузнецов Виталий 5 1
Нестерова Ирина 3 1
Фрирер Олег 1 1
Булак Владимир 1 1
Макагонов Евгений 30 1
Пичугин Иван 33 1
Сбытов Максим 2 1
Ляк Александр 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1609 3
Россия - УФО - Челябинская область 1278 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1156 2
Казахстан - Республика 5645 2
Италия - Итальянская Республика 4379 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7729 2
Украина 7668 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4067 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 257 2
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 64 2
Россия - СФО - Республика Тыва 330 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 1
Россия - СФО - Новосибирск 4434 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2505 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2818 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 570 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 457 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3014 1
Канада 4924 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 243 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 637 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 931 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 44 1
Армения - Республика 2324 1
Беларусь - Белоруссия 5839 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 12 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5252 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 50 1
Россия - УФО - Свердловская область 1588 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 573 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Балабаново 12 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6056 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 645 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 3
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 49 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6869 3
Спорт - Хоккей 260 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10171 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2476 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3050 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 233 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6560 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2775 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2972 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 225 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1270 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Английский язык 6741 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7641 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6288 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 827 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2683 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1595 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1357 1
Экономический эффект 1112 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5091 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2504 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Sports.ru - Спортс.ру 29 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 2
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 7 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 131 1
CNews AWARDS - награда 526 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153