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Металлург КБ
УПОМИНАНИЯ
Металлург КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Карасев Егор 2 2
|Денисов Сергей 23 2
|Феоктистов Вадим 36 1
|Сергеев Сергей 142 1
|Натрусов Артем 290 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Колесник Андрей 23 1
|Бугров Алексей 12 1
|Попов Андрей 111 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Рощин Юрий 2 1
|Арутюнян Мартин 2 1
|Ракишев Кенес 43 1
|Зарипов Константин 11 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Кузнецов Виталий 5 1
|Нестерова Ирина 3 1
|Фрирер Олег 1 1
|Булак Владимир 1 1
|Макагонов Евгений 30 1
|Пичугин Иван 33 1
|Сбытов Максим 2 1
|Ляк Александр 51 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
|Sports.ru - Спортс.ру 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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