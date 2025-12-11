Разделы

Нестерова Ирина


СОБЫТИЯ


11.12.2025 «Ростелеком» и НИИАТ будут проводить дистанционный медосмотр водителей 1
30.06.2020 Ирина Нестерова, «Инфосистемы Джет» -

В России сформировался запрос на цифровых двойников и единые системы работы с данными

 1
19.06.2020 Исследование «Инфосистемы Джет»: коронавирус ускоряет нефтяную цифровизацию 1
11.04.2016 НСПК и «Инфосистемы Джет» разработали систему клиринга для платежной системы «Мир» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Нестерова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 3
Металлург КБ 24 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Татнефть 238 1
Газпром нефть 670 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
American Express - Amex 335 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
JCB International 145 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13350 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5927 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 62 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1438 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1140 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4146 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4106 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 81 1
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 1
Завгородний Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1346 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2792 1
Экономический эффект 1218 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 1
