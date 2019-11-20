Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

American Express Amex

American Express - Amex

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.11.2019 Сбербанк и American Express объявили о сотрудничестве

Сбербанк объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России. По новому соглашению корпоративные клиенты

25.10.2018 «Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club

«Яндекс» сообщил, что с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут принимать платежи с карт иностранных платежных систем — American Express, JCB и Diners Club. Новая возможность пригодится компаниям и предпринимателям, которые работают с зарубежными клиентами — туристами, экспатами или, например, заказчиками из дру
26.09.2018 После представления новой платформы спрос на карты American Express в России увеличился втрое

Банк Русский Стандарт отметил трехкратное увеличение спроса на карты American Express в России после презентации новой глобальной платформы бренда. По итогам перв
18.09.2017 Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express

Банк ВТБ24 объявил о начале приема карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день превышает 12 тыс. устройств.С 18 сентября прием карт China Union Pay и American Express возможен и во всех банкомат
24.07.2017 ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay

ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания карт American Express и China Union Pay. По оценке банка, планируемый оборот по ним до конца 2018 года составит около 150 млрд рублей.ВТБ24 будет принимать карты American Express и China Unio
01.06.2017 Росбанк и American Express подписали соглашение о приеме карт AmEx в торгово-сервисных предприятиях

Росбанк объявил о подписании нового лицензионного соглашения о сотрудничестве с международной платежной системой American Express (AmEx) в России. В соответствии с условиями соглашения Росбанк будет работать в партнерстве с «Компанией Объединенных Кредитных Карточек» (United Card Services), которая будет

27.03.2014 American Express поможет финансовым стартапам

Компания American Express заявила, что позаботится о 70 млн американцев, которые не имеют счетов в банках и, таким образом, исключены из финансовой системы. American Express планирует поддерживат
07.11.2013 «Банк Русский Стандарт» приступил к выпуску чиповых карт American Express

«Банк Русский Стандарт» объявил о выпуске карт American Express с чипами. Теперь карты American Express категории Gold и выше, а такж
29.05.2013 Groupon и American Express проинвестируют SumUp

Компания SumUp, предоставляющая предпринимателям возможность приема платежей по картам с помощью смартфона и специального ридера, сообщила о том, что скидочный сервис Groupon и компания American Express, эмитент платежных карт, выступили в качестве новых инвесторов SumUp. Первый инвестиционный раунд (Series A funding) прошел во втором квартале 2012 г. В нём приняли участие так
06.06.2012 «Банк Русский Стандарт» запустил новый интернет-ресурс для держателей карт American Express в России

«Банк Русский Стандарт», эмитент карт линии Centurion Line и эквайер American Express в России, объявил о запуске нового информационного ресурса americanexpress.r
28.11.2011 Assist запустил сервис расширенной авторизации карт American Express

Провайдер электронных платежей Assist объявил о вводе в промышленную эксплуатацию сервиса расширенной авторизации банковских карт международной платежной системы American Express. Сервис внедрен для снижения уровня мошенничества при платежах по картам этой платежной системы, говорится в сообщении Assist. Решение о разработке было принято на основании за
08.02.2011 «Банк Русский Стандарт» и МТС представили кобрендовые банковские карты

ые банковские карты. Каждому клиенту одновременно оформляются две банковские карты платежных систем American Express и MasterCard, присоединенных к одному счету. В комплект «МТС Классик» входят
09.07.2009 American Express доверила EDS an HP company управление ИТ-инфраструктурой

Компания EDS an HP company объявила о подписании соглашения с компанией American Express по предоставлению технологических услуг сроком на пять лет. По информации EDS an HP company, соглашение по обеспечению поддержки инфраструктуры American Express было под
17.07.2007 i-Free реализовал техподдержку банкинга для American Express

Компания i-Free реализовала техническую поддержку сервисов мобильного банкинга для держателей карт American Express – клиентов банка «Русский Стандарт». С помощью услуги «SMS-сервис», реализованной при участии компании i-Free, владелец карты American Express может теперь круглосуточно
27.02.2002 IBM заключила крупный контракт с American Express

Как заявляют представители American Express, с 1 марта, когда вступит в силу подписанный контракт, компания передаст большую часть своих обязанностей вместе с 2 тыс. собственных служащих в ведение IBM. По словам Тони Мит
07.12.2001 American Express присоединилась к Liberty Alliance

Компания American Express объявила в среду о присоединении к проекту "Свободный альянс" (Liberty Allia
30.11.2001 Compaq подписала контракт с American Express

Компания American Express подписала пятилетний контракт с Compaq Computer на приобретение 25 тысяч настольных ПК типа "тонкий клиент" и 400 серверов. Компьютеры будут устанавливаться во всех офисах обсл
09.02.2001 Бесплатный интернет от American Express

Компания American Express предложила своим клиентам новый сервис: теперь все владельцы карточек American Express получают совершенно бесплатный неограниченный доступ в интернет. Также владельцы к
01.12.2000 Brainpower получила заказ от American Express

Brainpower NV, разрабатывающая финансовое ПО, заявила, что выиграла заказ от American Express Co. После этого акции компании выросли на 6,7%. Их падение за предыдущие два
02.11.2000 American Express занялась веб-девелопментом

Компания American Express выступила с новым предложением для представителей среднего и малого бизнеса в новой экономике, сообщает CNET. Любая торговая компания, которая согласится принимать оплату карто
13.10.2000 American Express представила онлайновую кредитку для подростков

Компания American Express представила Cobaltcard - специальную кредитную карту, предназначенную для подростков. В августе подобную услугу предложила компания Visa. Новая карта позволяет подросткам перем
04.08.2000 American Express выходит на рынок В2В

Компания American Express Co. объявила о создании совместно с компанией электронного бизнеса Ventro Co
19.06.2000 American Express и дочернее предприятие SAP - SAPMarkets заключают соглашение о сотрудничестве

Компания American Express заключила соглашение о сотрудничестве с дочерним предприятием SAP - компанией SAPMarkets, работающей в области электронной коммерции. Цель - использование кредитно-расчетной пл
06.06.2000 Компании Ariba, VeriSign и American Express запускают новую систему карточных платежей для B2B транзакций

и совместно с компанией Ariba Inc., специалистом в области B2B коммерции, и системой кредитных карт American Express Co. представили первую систему обработки карточных платежей при сетевых B2B

06.06.2000 American Express будет использовать технологию Java от Sun в своих смарт-картах

й производитель серверов и сетевого ПО - компания Sun Microsystems Inc. (NASDAQ: SUNW) заявила, что American Express (NYSE: AXP) - американский гигант в области кредитных карточек - в четверг о
29.05.2000 Компания American Express прекратила работу с adult-сайтами

По сообщению сетевого журнала Wired, компания American Express (Amex), одна из крупнейших систем кредитных карт, прекратила работу с adult и X-rated сайтами. По заявлению пресс-секретаря Amex Джоанн Фишер (Joanne Fisher), причина этого не

10.03.2000 American Express и Ariba создадут систему онлайновых взаиморасчетов компаний

овых взаиморасчетов между компаниями. В настоящее время при проведении платежа необходимо проверить состояние счета, подтвердить и произвести транзакцию, что, конечно же, замедляет процедуру платежа. American Express хочет отойти от традиционных оффлайновых транзакций и начать работать в рамках различных онлайновых рынков и в сотрудничестве с провайдерами электронных платежных систем. Перей
06.10.1999 American Express станет онлайновым брокером

Express выходит на рынок торгов ценными бумагами через Интернет. Будет создана специальная компания American Express Brokerage. Она будет предлагать возможность ведения онлайновых торгов, а так
09.09.1999 American Express выпустила "голубую кредитку" специально для пользователей Интернет

пользоваться и в обычных магазинах, так как на ней есть магнитный слой. Рекламу по новой кредитке можно будет встретить в метро, автобусах, клубах здоровья, а также на телевидении, Интернет и радио. American Express пожертвовала $1 млн на концерт Crow в Нью-Йорке, тем самым начав обширную рекламную компанию и стремясь потеснить Visa и MasterCard среди активных пользователей компьютеров и л
17.02.1999 IBM и American Express подписали маркетинговое соглашение

Компании IBM и American Express Co. подписали соглашение о предоставлении скидок на покупку продукции IBM вл

Публикаций - 338, упоминаний - 364

American Express и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 53
Intel Corporation 12811 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Cisco Systems 5372 23
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 22
Google LLC 12690 18
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Apple Inc 13156 18
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
AT&T Inc 1726 17
Webmoney - Вебмани.Ру 547 16
Verizon - WorldCom 501 15
Oracle Corporation 7074 14
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
Информзащита 941 13
PayPal 671 13
Yahoo! 3726 13
Deiteriy - Дейтерий 75 12
Dell EMC 5180 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
HP - Hewlett-Packard 3662 10
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 10
HP Inc. 5883 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 8
JDSU - JDS Uniphase 219 8
Samsung Electronics 11065 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Honeywell 309 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 7
Applied Materials 305 7
SAP SE 5601 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
ЦФТ - Золотая Корона 362 6
Silver Lake Partners - Altera 103 6
AT&T South - BellSouth 234 6
Visa International 1993 178
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 174
JCB International 146 96
Diners Club International - платёжная система 82 50
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 44
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 35
Русский стандарт Банк 509 30
Bank of America - Банк Америки 271 22
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 22
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 18
Assist - Ассист 218 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
eBay Inc 1640 14
NanduQ - Qiwi 1013 14
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 13
Merrill Lynch 454 12
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
Альфа-Банк 1979 10
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 9
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 9
Charles Schwab 89 9
McDonald’s - Макдоналдс 220 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 8
Ford 435 8
Coca-Cola Company 261 8
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 8
Prudential Securities 68 8
Boeing 1031 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
DuPont - Дюпон 101 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Walt Disney Company 647 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 1
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - СЕБРАЕ - Бразильское агентство по поддержке микро-и малых предприятий - Бразильская служба поддержки микро-и малых предприятий 2 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 25
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 85
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 67
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 58
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 54
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 32
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 21
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 20
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 19
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 12
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 12
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 18
Apple Pay 519 16
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 16
Microsoft Windows 2000 8678 13
Samsung Pay 296 12
Apple iPhone 6 4861 12
Google Android 15244 11
Apple iOS 8583 11
MasterCard Maestro 159 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
SAP Ariba 309 9
Microsoft Windows 16882 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 7
Oracle PeopleSoft 426 6
Linux OS 11533 6
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 6
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 4
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad 4012 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
Apple Touch ID 298 4
Samsung Knox 114 3
Apple iTunes Store 1118 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 3
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 3
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 3
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 3
Alibaba Group - AliPay 86 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 2
Ruby - Язык программирования 162 2
Сбер - Business Travel 13 2
Smart Engines - GreenOCR 45 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Глазачев Иван 27 5
Bush George - Буш Джордж 336 5
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
Шустиков Сергей 19 5
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 5
Полехина Диана 6 4
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
Heekin Tim - Хикин Тим 21 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Гольдштейн Анна 8 3
Безгодов Евгений 7 3
Carty Michael - Карти Майкл 20 3
Johnson Hugh - Джонсон Хью 10 3
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 3
Киричек Алексей 66 3
Врублевский Павел 105 3
Аникин Леонид 61 2
Комлев Владимир 35 2
Ульянов Владимир 162 2
Макаров Андрей 29 2
Салахутдинов Владимир 11 2
Павельев Кирилл 8 2
Федоров Павел 11 2
Бурлаков Денис 10 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Иванов Кирилл 20 2
Лохматиков Евгений 5 2
Эмм Максим 16 2
Рябый Илья 20 2
Афонин Евгений 7 2
Бурых Дмитрий 4 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Курнаков Денис 3 2
Murphy Patrick - Мерфи Патрик 3 2
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 2
Donahoo William - Донахью Вильям 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
Европа 24964 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Индия - Bharat 5870 13
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Япония 13807 10
США - Нью-Йорк 3180 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Европа Восточная 3138 8
Ближний Восток 3154 8
США - Калифорния 4829 8
Ирак - Республика 709 6
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Казахстан - Республика 6048 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Канада 5082 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Америка - Американский регион 2206 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Европа Западная 1496 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 3
Тунис - Тунисская Республика 171 3
Индийский океан - Персидский залив 234 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Сингапур - Республика 1953 3
Америка Южная 884 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 205
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 46
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 35
Аудит - аудиторский услуги 1265 32
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 25
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 22
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Английский язык 7030 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 39
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 19
Dow Jones - MarketWatch 334 18
CNET Networks - CNET News 1643 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
NBC News 188 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Bloomberg 1627 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
BleepingComputer - Издание 458 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Dow Jones - Barron's 26 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
23ABC News 183 1
Wired - Издание 276 1
The Information 83 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Daily Mail 58 1
Vogue 25 1
ABC News 52 1
DarkReading.com 105 1
Silicon.com 364 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Mercury Center 309 1
Internet.com 110 1
Sony - InfoBeat 2 1
MSNBC - телеканал 89 1
The Economist 49 1
ITToolbox.com 8 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
E-Commerce Times 69 1
France.Internet.com 35 1
Internet Stock Report 994 39
S&P 500 565 24
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 7
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
Bear Stearns 79 5
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Forrester Research 834 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Harris Interactive 81 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
TrendForce 187 1
The Nilson Report 6 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Market Strategies International 8 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Zecurion Analytics 25 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Индекс потребительского доверия 20 1
Creative Strategies 17 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
CiscoLive! 10 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
РусКрипто 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще