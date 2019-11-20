Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
American Express
Amex
Публикаций - 306, упоминаний - 362
American Express упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Bush George - Буш Джордж 301 5
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
|Шустиков Сергей 17 5
|Глазачев Иван 25 5
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 4
|Полехина Диана 6 4
|Киричек Алексей 66 3
|Безгодов Евгений 7 3
|Врублевский Павел 84 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 892 3
|Гольдштейн Анна 8 3
|Ульянов Владимир 153 2
|Бурлаков Денис 10 2
|Павельев Кирилл 7 2
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 2
|Комлев Владимир 30 2
|Эмм Максим 13 2
|Салахутдинов Владимир 9 2
|Макаров Андрей 22 2
|Афонин Евгений 7 2
|Самойлов Юрий 67 2
|Иванов Кирилл 14 2
|Рябый Илья 20 2
|Федоров Павел 10 2
|Арлазаров Владимир 136 1
|Мартеньямов Дмитрий 1 1
|Мотовилов Олег 62 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 1
|Касперский Евгений 286 1
|Березин Максим 66 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
|Бикмаев Эльдар 9 1
|Свириденко Кирилл 38 1
|Гостев Дмитрий 22 1
|Дергилёв Никита 42 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 1
|Франтов Роман 14 1
|Лапшин Алексей 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru