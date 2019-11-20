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American Express Amex
СОБЫТИЯ
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|20.11.2019
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Сбербанк и American Express объявили о сотрудничестве
Сбербанк объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России. По новому соглашению корпоративные клиенты
|25.10.2018
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«Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club
«Яндекс» сообщил, что с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут принимать платежи с карт иностранных платежных систем — American Express, JCB и Diners Club. Новая возможность пригодится компаниям и предпринимателям, которые работают с зарубежными клиентами — туристами, экспатами или, например, заказчиками из дру
|26.09.2018
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После представления новой платформы спрос на карты American Express в России увеличился втрое
Банк Русский Стандарт отметил трехкратное увеличение спроса на карты American Express в России после презентации новой глобальной платформы бренда. По итогам перв
|18.09.2017
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Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express
Банк ВТБ24 объявил о начале приема карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день превышает 12 тыс. устройств.С 18 сентября прием карт China Union Pay и American Express возможен и во всех банкомат
|24.07.2017
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ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания карт American Express и China Union Pay. По оценке банка, планируемый оборот по ним до конца 2018 года составит около 150 млрд рублей.ВТБ24 будет принимать карты American Express и China Unio
|01.06.2017
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Росбанк и American Express подписали соглашение о приеме карт AmEx в торгово-сервисных предприятиях
Росбанк объявил о подписании нового лицензионного соглашения о сотрудничестве с международной платежной системой American Express (AmEx) в России. В соответствии с условиями соглашения Росбанк будет работать в партнерстве с «Компанией Объединенных Кредитных Карточек» (United Card Services), которая будет
|27.03.2014
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American Express поможет финансовым стартапам
Компания American Express заявила, что позаботится о 70 млн американцев, которые не имеют счетов в банках и, таким образом, исключены из финансовой системы. American Express планирует поддерживат
|07.11.2013
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«Банк Русский Стандарт» приступил к выпуску чиповых карт American Express
«Банк Русский Стандарт» объявил о выпуске карт American Express с чипами. Теперь карты American Express категории Gold и выше, а такж
|29.05.2013
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Groupon и American Express проинвестируют SumUp
Компания SumUp, предоставляющая предпринимателям возможность приема платежей по картам с помощью смартфона и специального ридера, сообщила о том, что скидочный сервис Groupon и компания American Express, эмитент платежных карт, выступили в качестве новых инвесторов SumUp. Первый инвестиционный раунд (Series A funding) прошел во втором квартале 2012 г. В нём приняли участие так
|06.06.2012
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«Банк Русский Стандарт» запустил новый интернет-ресурс для держателей карт American Express в России
«Банк Русский Стандарт», эмитент карт линии Centurion Line и эквайер American Express в России, объявил о запуске нового информационного ресурса americanexpress.r
|28.11.2011
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Assist запустил сервис расширенной авторизации карт American Express
Провайдер электронных платежей Assist объявил о вводе в промышленную эксплуатацию сервиса расширенной авторизации банковских карт международной платежной системы American Express. Сервис внедрен для снижения уровня мошенничества при платежах по картам этой платежной системы, говорится в сообщении Assist. Решение о разработке было принято на основании за
|08.02.2011
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«Банк Русский Стандарт» и МТС представили кобрендовые банковские карты
ые банковские карты. Каждому клиенту одновременно оформляются две банковские карты платежных систем American Express и MasterCard, присоединенных к одному счету. В комплект «МТС Классик» входят
|09.07.2009
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American Express доверила EDS an HP company управление ИТ-инфраструктурой
Компания EDS an HP company объявила о подписании соглашения с компанией American Express по предоставлению технологических услуг сроком на пять лет. По информации EDS an HP company, соглашение по обеспечению поддержки инфраструктуры American Express было под
|17.07.2007
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i-Free реализовал техподдержку банкинга для American Express
Компания i-Free реализовала техническую поддержку сервисов мобильного банкинга для держателей карт American Express – клиентов банка «Русский Стандарт». С помощью услуги «SMS-сервис», реализованной при участии компании i-Free, владелец карты American Express может теперь круглосуточно
|27.02.2002
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IBM заключила крупный контракт с American Express
Как заявляют представители American Express, с 1 марта, когда вступит в силу подписанный контракт, компания передаст большую часть своих обязанностей вместе с 2 тыс. собственных служащих в ведение IBM. По словам Тони Мит
|07.12.2001
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American Express присоединилась к Liberty Alliance
Компания American Express объявила в среду о присоединении к проекту "Свободный альянс" (Liberty Allia
|30.11.2001
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Compaq подписала контракт с American Express
Компания American Express подписала пятилетний контракт с Compaq Computer на приобретение 25 тысяч настольных ПК типа "тонкий клиент" и 400 серверов. Компьютеры будут устанавливаться во всех офисах обсл
|09.02.2001
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Бесплатный интернет от American Express
Компания American Express предложила своим клиентам новый сервис: теперь все владельцы карточек American Express получают совершенно бесплатный неограниченный доступ в интернет. Также владельцы к
|01.12.2000
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Brainpower получила заказ от American Express
Brainpower NV, разрабатывающая финансовое ПО, заявила, что выиграла заказ от American Express Co. После этого акции компании выросли на 6,7%. Их падение за предыдущие два
|02.11.2000
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American Express занялась веб-девелопментом
Компания American Express выступила с новым предложением для представителей среднего и малого бизнеса в новой экономике, сообщает CNET. Любая торговая компания, которая согласится принимать оплату карто
|13.10.2000
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American Express представила онлайновую кредитку для подростков
Компания American Express представила Cobaltcard - специальную кредитную карту, предназначенную для подростков. В августе подобную услугу предложила компания Visa. Новая карта позволяет подросткам перем
|04.08.2000
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American Express выходит на рынок В2В
Компания American Express Co. объявила о создании совместно с компанией электронного бизнеса Ventro Co
|19.06.2000
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American Express и дочернее предприятие SAP - SAPMarkets заключают соглашение о сотрудничестве
Компания American Express заключила соглашение о сотрудничестве с дочерним предприятием SAP - компанией SAPMarkets, работающей в области электронной коммерции. Цель - использование кредитно-расчетной пл
|06.06.2000
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Компании Ariba, VeriSign и American Express запускают новую систему карточных платежей для B2B транзакций
и совместно с компанией Ariba Inc., специалистом в области B2B коммерции, и системой кредитных карт American Express Co. представили первую систему обработки карточных платежей при сетевых B2B
|06.06.2000
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American Express будет использовать технологию Java от Sun в своих смарт-картах
й производитель серверов и сетевого ПО - компания Sun Microsystems Inc. (NASDAQ: SUNW) заявила, что American Express (NYSE: AXP) - американский гигант в области кредитных карточек - в четверг о
|29.05.2000
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Компания American Express прекратила работу с adult-сайтами
По сообщению сетевого журнала Wired, компания American Express (Amex), одна из крупнейших систем кредитных карт, прекратила работу с adult и X-rated сайтами. По заявлению пресс-секретаря Amex Джоанн Фишер (Joanne Fisher), причина этого не
|10.03.2000
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American Express и Ariba создадут систему онлайновых взаиморасчетов компаний
овых взаиморасчетов между компаниями. В настоящее время при проведении платежа необходимо проверить состояние счета, подтвердить и произвести транзакцию, что, конечно же, замедляет процедуру платежа. American Express хочет отойти от традиционных оффлайновых транзакций и начать работать в рамках различных онлайновых рынков и в сотрудничестве с провайдерами электронных платежных систем. Перей
|06.10.1999
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American Express станет онлайновым брокером
Express выходит на рынок торгов ценными бумагами через Интернет. Будет создана специальная компания American Express Brokerage. Она будет предлагать возможность ведения онлайновых торгов, а так
|09.09.1999
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American Express выпустила "голубую кредитку" специально для пользователей Интернет
пользоваться и в обычных магазинах, так как на ней есть магнитный слой. Рекламу по новой кредитке можно будет встретить в метро, автобусах, клубах здоровья, а также на телевидении, Интернет и радио. American Express пожертвовала $1 млн на концерт Crow в Нью-Йорке, тем самым начав обширную рекламную компанию и стремясь потеснить Visa и MasterCard среди активных пользователей компьютеров и л
|17.02.1999
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IBM и American Express подписали маркетинговое соглашение
Компании IBM и American Express Co. подписали соглашение о предоставлении скидок на покупку продукции IBM вл
American Express и организации, системы, технологии, персоны:
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