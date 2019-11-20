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American Express
Amex

American Express - Amex


20.11.2019 Сбербанк и American Express объявили о сотрудничестве
25.10.2018 «Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club
26.09.2018 После представления новой платформы спрос на карты American Express в России увеличился втрое
18.09.2017 Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express
24.07.2017 ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
01.06.2017 Росбанк и American Express подписали соглашение о приеме карт AmEx в торгово-сервисных предприятиях
27.03.2014 American Express поможет финансовым стартапам
07.11.2013 «Банк Русский Стандарт» приступил к выпуску чиповых карт American Express
29.05.2013 Groupon и American Express проинвестируют SumUp
06.06.2012 «Банк Русский Стандарт» запустил новый интернет-ресурс для держателей карт American Express в России
28.11.2011 Assist запустил сервис расширенной авторизации карт American Express
09.07.2009 American Express доверила EDS an HP company управление ИТ-инфраструктурой
17.07.2007 i-Free реализовал техподдержку банкинга для American Express
27.02.2002 IBM заключила крупный контракт с American Express
07.12.2001 American Express присоединилась к Liberty Alliance
30.11.2001 Compaq подписала контракт с American Express
09.02.2001 Бесплатный интернет от American Express
01.12.2000 Brainpower получила заказ от American Express
02.11.2000 American Express занялась веб-девелопментом
13.10.2000 American Express представила онлайновую кредитку для подростков
04.08.2000 American Express выходит на рынок В2В
19.06.2000 American Express и дочернее предприятие SAP - SAPMarkets заключают соглашение о сотрудничестве
06.06.2000 Компании Ariba, VeriSign и American Express запускают новую систему карточных платежей для B2B транзакций
06.06.2000 American Express будет использовать технологию Java от Sun в своих смарт-картах
29.05.2000 Компания American Express прекратила работу с adult-сайтами
10.03.2000 American Express и Ariba создадут систему онлайновых взаиморасчетов компаний
06.10.1999 American Express станет онлайновым брокером
09.09.1999 American Express выпустила "голубую кредитку" специально для пользователей Интернет
17.02.1999 IBM и American Express подписали маркетинговое соглашение

Публикаций - 306, упоминаний - 362

American Express упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22008 49
Intel Corporation 11015 24
IBM - International Business Machines Corp 8810 24
Cisco Systems 4676 23
Oracle - Sun Microsystems 2173 22
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 18
HP Compaq Computer Corp 1901 17
AT&T Inc 1555 16
Amazon Inc - Amazon.com 2566 15
Verizon - WorldCom 480 15
Google LLC 9817 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8606 14
Apple Inc 10378 13
Oracle Corporation 5892 13
Webmoney 509 13
Nortel Networks 1287 13
Yahoo! 3593 13
Информзащита 634 12
Dell EMC 4640 12
Deiteriy - Дейтерий 43 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7599 10
PayPal 625 10
HP - Hewlett-Packard 3583 10
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 192 10
HP Inc. 5238 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 9
Honeywell 236 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5371 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1425 8
JDSU - JDS Uniphase 215 8
General Electric - Дженерал электрик 419 8
Applied Materials 267 7
SAP SE 4415 7
Dell Technologies - Dell Computer 845 7
Samsung Electronics 9132 6
AMD - Advanced Micro Devices 3547 6
Золотая Корона 344 6
AT&T BellSouth 200 6
Altera 87 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 6
Visa International 1671 156
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1644 152
JCB International 134 84
Diners Club International - платёжная система 77 44
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 35
Русский стандарт Банк 363 26
Citi - Citigroup 279 22
Bank of America - Банк Америки 216 19
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 423 17
Assist - Ассист 167 16
UnionPay - Платёжная система 77 15
eBay Inc 1571 14
Merrill Lynch 427 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 503 12
GM - General Motors 433 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5016 11
Qiwi 853 11
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 9
McDonald’s - Макдоналдс 183 9
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 9
Prudential Securities 68 8
Coca-Cola Company 234 8
Ford 380 8
Boeing 952 8
Procter&Gamble - P&G 201 8
Альфа-Банк 1338 8
ВТБ - ВТБ24 643 7
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 7
Charles Schwab 83 7
DuPont 94 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 445 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 241 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 6
Почта России ПАО 1825 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
НСПК - Национальная система платежных карт 275 5
ГПБ - Газпромбанк 814 5
Walt Disney Company 546 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 5
Wells Fargo 74 5
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 10
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 616 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1036 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6829 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 474 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2227 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 404 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 435 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 2
Правительство Москвы 1479 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 199 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 2
Bank of Canada - Национальный банк Канады 3 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 137 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
FRB USA - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 66 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 13 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 594 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 1
Правительство РФ 6978 1
Федеральное казначейство России 1137 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2094 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7526 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1164 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 44
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 14
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 6
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ABA - American Bankers Association 3 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 574 74
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 38
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 991 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7405 12
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1803 12
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 11
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 297 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12491 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4976 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7299 8
Мобильное приложение - Mobile app 2549 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1613 6
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 564 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 559 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7169 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6378 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5603 4
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3647 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6687 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 564 4
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 61 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1142 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1298 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 658 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 367 3
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 76 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6738 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4335 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1730 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2210 3
ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 131 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6135 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4119 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 689 2
BMC - Baseboard Management Controller 91 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1779 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10204 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 272 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 622 14
Apple Pay 409 12
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 349 10
Samsung Pay 256 10
SAP Ariba 275 9
Apple iOS 6280 8
MasterCard Maestro 134 8
Google Android 11649 7
Oracle Java - язык программирования 2499 7
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 41 7
Oracle PeopleSoft 372 6
Microsoft Windows 10 11196 5
Т1 Мультикарта 149 5
Apple iPad 3566 4
Apple iPhone 6 581 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 4
Apple Touch ID 217 4
VK - Mail.ru Деньги 71 3
Apple iTunes Store 1039 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5991 3
Smart Engines - Smart Code Engine 14 3
НСПК ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 7 3
Samsung Knox 85 3
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 78 3
Microsoft Skype 1891 3
Microsoft Office 3178 3
Google Marketing Platform - DoubleClick 218 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1241 3
Yahoo Overture - Overture Services 74 3
Linux OS 7436 3
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 31 2
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 39 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 148 2
Microsoft SQL Server 1306 2
C++ - Язык программирования 431 2
DataSpace ЦОД 21 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 915 2
Купибилет - Kupibilet 14 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 47 2
Linxdatacenter ЦОД 23 2
Bush George - Буш Джордж 301 5
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
Шустиков Сергей 17 5
Глазачев Иван 25 5
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 4
Полехина Диана 6 4
Киричек Алексей 66 3
Безгодов Евгений 7 3
Врублевский Павел 84 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 3
Гольдштейн Анна 8 3
Ульянов Владимир 153 2
Бурлаков Денис 10 2
Павельев Кирилл 7 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 2
Комлев Владимир 30 2
Эмм Максим 13 2
Салахутдинов Владимир 9 2
Макаров Андрей 22 2
Афонин Евгений 7 2
Самойлов Юрий 67 2
Иванов Кирилл 14 2
Рябый Илья 20 2
Федоров Павел 10 2
Арлазаров Владимир 136 1
Мартеньямов Дмитрий 1 1
Мотовилов Олег 62 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 1
Касперский Евгений 286 1
Березин Максим 66 1
Кирсанова Светлана 54 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Бикмаев Эльдар 9 1
Свириденко Кирилл 38 1
Гостев Дмитрий 22 1
Дергилёв Никита 42 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 1
Франтов Роман 14 1
Лапшин Алексей 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 101095 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44267 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31723 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11918 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10776 11
Европа 9822 10
США - Нью-Йорк 2591 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12394 9
Европа Восточная 2892 8
Африка - Африканский регион 2765 7
Ближний Восток 2524 7
Япония 9481 6
Индия - Республика 4159 6
США - Калифорния 3352 6
Германия - Федеративная Республика 8225 5
Ирак - Республика 658 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 5
Южная Корея - Республика 3854 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 370 4
Азия - Азиатский регион 3484 4
Австралия - Австралийский Союз 2689 4
Америка Северная 2631 4
Франция - Французская Республика 5389 4
Сингапур - Республика 1550 3
Того - Тоголезская Республика 8092 3
Испания - Королевство 2752 3
Прибалтика - Балтия 1201 3
Америка Латинская 1389 3
Казахстан - Республика 4363 3
Персидский залив 163 3
Америка 1946 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 803 3
Америка Южная 676 3
Европа Западная 1324 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 262 3
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 46 2
Италия - Итальянская Республика 3063 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1649 2
Русский язык 3847 18
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 9
Денежные переводы 671 8
Банковский сектор экономики 1101 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 4
МПС - Международные платежные системы 95 4
Аутсорсинг 664 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 62 3
ISDEX интернет-индекс 196 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5121 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5803 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 744 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 147 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1564 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1600 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2331 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 784 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 41 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 272 1
From door to door - От двери до двери 23 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 66 1
ИТ-аналитика 38 1
Английский язык 623 1
Интеллектуальная собственность 15 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1355 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 300 1
Федеральное законодательство 1059 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
Экономический эффект 553 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 39
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 19
CBS MarketWatch 302 18
CNET - Издание 1577 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 5
NBC News 165 4
Thomson Reuters - Рейтер 5710 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 4
CNews - ZOOM.CNews 1388 3
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 2
Barron's 25 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 2
Forbes - Форбс 573 2
The Guardian - Британская газета 317 2
Silicon.com 354 1
ABC News 50 1
DarkReading.com 89 1
Associated Press 1972 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Mercury Center 309 1
Internet.com 108 1
The Economist 42 1
Vogue 18 1
Daily Mail 47 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 47 1
Fortune 190 1
The Information 45 1
Wired - Издание 210 1
23ABC News 134 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
NYT - The New York Times 953 1
ZDnet 573 1
Bloomberg 987 1
The Register 1270 1
FT - Financial Times 1107 1
The Verge - Издание 463 1
Internet Stock Report 992 39
S&P 500 226 15
S&P - Standard and Poor’s 468 13
IDC - International Data Corporation 4568 10
Gartner 3265 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 5
Bear Stearns 79 5
WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 2
Thomson Financial - Thomson First Call 206 2
Forrester Research 800 2
Harris Interactive 83 2
Nielsen Holdings - NetRatings 362 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 148 1
Conference Board 74 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
Markets&Markets Research 94 1
Zecurion Analytics 25 1
Market Strategies International 8 1
TrendForce 49 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 31 1
Fortune Global 100 138 1
The Nilson Report 6 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 208 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 250 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Олимпийские игры - Olympic Games 548 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 537 1
CiscoLive! 10 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 69106.
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