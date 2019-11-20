Сбербанк и American Express объявили о сотрудничестве Сбербанк объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России. По новому соглашению корпоративные клиенты

«Яндекс.Касса» «научилась» принимать оплату с карт American Express, JCB и Diners Club «Яндекс» сообщил, что с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут принимать платежи с карт иностранных платежных систем — American Express, JCB и Diners Club. Новая возможность пригодится компаниям и предпринимателям, которые работают с зарубежными клиентами — туристами, экспатами или, например, заказчиками из дру

После представления новой платформы спрос на карты American Express в России увеличился втрое Банк Русский Стандарт отметил трехкратное увеличение спроса на карты American Express в России после презентации новой глобальной платформы бренда. По итогам перв

Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express Банк ВТБ24 объявил о начале приема карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день превышает 12 тыс. устройств.С 18 сентября прием карт China Union Pay и American Express возможен и во всех банкомат

ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания карт American Express и China Union Pay. По оценке банка, планируемый оборот по ним до конца 2018 года составит около 150 млрд рублей.ВТБ24 будет принимать карты American Express и China Unio

Росбанк и American Express подписали соглашение о приеме карт AmEx в торгово-сервисных предприятиях Росбанк объявил о подписании нового лицензионного соглашения о сотрудничестве с международной платежной системой American Express (AmEx) в России. В соответствии с условиями соглашения Росбанк будет работать в партнерстве с «Компанией Объединенных Кредитных Карточек» (United Card Services), которая будет

American Express поможет финансовым стартапам Компания American Express заявила, что позаботится о 70 млн американцев, которые не имеют счетов в банках и, таким образом, исключены из финансовой системы. American Express планирует поддерживат

«Банк Русский Стандарт» приступил к выпуску чиповых карт American Express «Банк Русский Стандарт» объявил о выпуске карт American Express с чипами. Теперь карты American Express категории Gold и выше, а такж

Groupon и American Express проинвестируют SumUp Компания SumUp, предоставляющая предпринимателям возможность приема платежей по картам с помощью смартфона и специального ридера, сообщила о том, что скидочный сервис Groupon и компания American Express, эмитент платежных карт, выступили в качестве новых инвесторов SumUp. Первый инвестиционный раунд (Series A funding) прошел во втором квартале 2012 г. В нём приняли участие так

«Банк Русский Стандарт» запустил новый интернет-ресурс для держателей карт American Express в России «Банк Русский Стандарт», эмитент карт линии Centurion Line и эквайер American Express в России, объявил о запуске нового информационного ресурса americanexpress.r

Assist запустил сервис расширенной авторизации карт American Express Провайдер электронных платежей Assist объявил о вводе в промышленную эксплуатацию сервиса расширенной авторизации банковских карт международной платежной системы American Express. Сервис внедрен для снижения уровня мошенничества при платежах по картам этой платежной системы, говорится в сообщении Assist. Решение о разработке было принято на основании за

«Банк Русский Стандарт» и МТС представили кобрендовые банковские карты ые банковские карты. Каждому клиенту одновременно оформляются две банковские карты платежных систем American Express и MasterCard, присоединенных к одному счету. В комплект «МТС Классик» входят

American Express доверила EDS an HP company управление ИТ-инфраструктурой Компания EDS an HP company объявила о подписании соглашения с компанией American Express по предоставлению технологических услуг сроком на пять лет. По информации EDS an HP company, соглашение по обеспечению поддержки инфраструктуры American Express было под

i-Free реализовал техподдержку банкинга для American Express Компания i-Free реализовала техническую поддержку сервисов мобильного банкинга для держателей карт American Express – клиентов банка «Русский Стандарт». С помощью услуги «SMS-сервис», реализованной при участии компании i-Free, владелец карты American Express может теперь круглосуточно

IBM заключила крупный контракт с American Express Как заявляют представители American Express, с 1 марта, когда вступит в силу подписанный контракт, компания передаст большую часть своих обязанностей вместе с 2 тыс. собственных служащих в ведение IBM. По словам Тони Мит

American Express присоединилась к Liberty Alliance Компания American Express объявила в среду о присоединении к проекту "Свободный альянс" (Liberty Allia

Compaq подписала контракт с American Express Компания American Express подписала пятилетний контракт с Compaq Computer на приобретение 25 тысяч настольных ПК типа "тонкий клиент" и 400 серверов. Компьютеры будут устанавливаться во всех офисах обсл

Бесплатный интернет от American Express Компания American Express предложила своим клиентам новый сервис: теперь все владельцы карточек American Express получают совершенно бесплатный неограниченный доступ в интернет. Также владельцы к

Brainpower получила заказ от American Express Brainpower NV, разрабатывающая финансовое ПО, заявила, что выиграла заказ от American Express Co. После этого акции компании выросли на 6,7%. Их падение за предыдущие два

American Express занялась веб-девелопментом Компания American Express выступила с новым предложением для представителей среднего и малого бизнеса в новой экономике, сообщает CNET. Любая торговая компания, которая согласится принимать оплату карто

American Express представила онлайновую кредитку для подростков Компания American Express представила Cobaltcard - специальную кредитную карту, предназначенную для подростков. В августе подобную услугу предложила компания Visa. Новая карта позволяет подросткам перем

American Express выходит на рынок В2В Компания American Express Co. объявила о создании совместно с компанией электронного бизнеса Ventro Co

American Express и дочернее предприятие SAP - SAPMarkets заключают соглашение о сотрудничестве Компания American Express заключила соглашение о сотрудничестве с дочерним предприятием SAP - компанией SAPMarkets, работающей в области электронной коммерции. Цель - использование кредитно-расчетной пл

Компании Ariba, VeriSign и American Express запускают новую систему карточных платежей для B2B транзакций и совместно с компанией Ariba Inc., специалистом в области B2B коммерции, и системой кредитных карт American Express Co. представили первую систему обработки карточных платежей при сетевых B2B

American Express будет использовать технологию Java от Sun в своих смарт-картах й производитель серверов и сетевого ПО - компания Sun Microsystems Inc. (NASDAQ: SUNW) заявила, что American Express (NYSE: AXP) - американский гигант в области кредитных карточек - в четверг о

Компания American Express прекратила работу с adult-сайтами По сообщению сетевого журнала Wired, компания American Express (Amex), одна из крупнейших систем кредитных карт, прекратила работу с adult и X-rated сайтами. По заявлению пресс-секретаря Amex Джоанн Фишер (Joanne Fisher), причина этого не

American Express и Ariba создадут систему онлайновых взаиморасчетов компаний овых взаиморасчетов между компаниями. В настоящее время при проведении платежа необходимо проверить состояние счета, подтвердить и произвести транзакцию, что, конечно же, замедляет процедуру платежа. American Express хочет отойти от традиционных оффлайновых транзакций и начать работать в рамках различных онлайновых рынков и в сотрудничестве с провайдерами электронных платежных систем. Перей

American Express станет онлайновым брокером Express выходит на рынок торгов ценными бумагами через Интернет. Будет создана специальная компания American Express Brokerage. Она будет предлагать возможность ведения онлайновых торгов, а так

American Express выпустила "голубую кредитку" специально для пользователей Интернет пользоваться и в обычных магазинах, так как на ней есть магнитный слой. Рекламу по новой кредитке можно будет встретить в метро, автобусах, клубах здоровья, а также на телевидении, Интернет и радио. American Express пожертвовала $1 млн на концерт Crow в Нью-Йорке, тем самым начав обширную рекламную компанию и стремясь потеснить Visa и MasterCard среди активных пользователей компьютеров и л