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Тунис Тунисская Республика
СОБЫТИЯ
|23.12.2014
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«БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista
ии, завершила проект по переводу системы управления банковскими картами компании Monétique Tunisie, Тунис, с Base24 на SmartVista. Об этом CNews сообщили в БПЦ. Monétique Tunisie является проце
|07.09.2012
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В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами
В мировом рейтинге стран по уровню развития и использования интернета Россия заняла 31-е место, уступив таким государствам, как Тунис (30-е место), Китай (29), Казахстан (28), Турция (27), Колумбия (26) и Бразилия (24). Об этом говорится в новом отчете The Web Index за 2012 г., составленном организацией World Wide Web F
|19.01.2011
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После бегства президента страны тунисский государственный спутниковый телеканал сменил тональность вещания, сетку передач и логотип
транслирует выпуски новостей, перемежаемые патриотическими песнями и короткими видовыми очерками о Тунисе. Выпуски новостей на канале в настоящее время могут длиться непрерывно до двух часов,
|18.03.2002
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В Тунисе выдана вторая GSM-лицензия
Египетская компания Orascom Telecom получила вторую лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта GSM в Тунисе. Стоимость лицензии $454 млн. Orascom Telecom оплатит $50 млн. из стоимости лицензии, оставшиеся $404 млн. будут оплачены различными тунисскими и арабскими финансовыми учреждениями. В на
|14.08.2001
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В Тунисе освободили из тюрьмы издательницу онлайнового журнала
ласти освободили из-под стражи журналистку Сихем Бенседрин (Sihem Bensedrine), являющуюся главным редактором онлайнового журнала Kalima и пресс-секретарем Национального комитета про правам человека в Тунисе (CNLT), сообщает французский журнал Transfert. Бенседрин отпущена под залог, против нее по-прежнему выдвигаются обвинения в "диффамации" и "распространении заведомо ложных сведений, напр
|02.07.2001
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В Тунисе арестовали основательницу онлайнового журнала
айнового журнала Kalima, являющаяся также членом Национального Совета за соблюдение прав и свобод в Тунисе (CNLT). Ее задержали по обвинению в "диффамации и клевете", содержавшихся, по мнению в
|28.06.2000
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Alcatel модернизирует GSM-сеть Tunisie Telecom в Тунисе
Компания Tunisie Telecom, оператор фиксированной и мобильной связи в Тунисе подписала контракт с Alcatel объемом более 26 млн. евро на модернизацию и расширение GSM сети в столице государства, а также в других крупных городах и туристических центрах. В рамках ко
Тунис и организации, системы, технологии, персоны:
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