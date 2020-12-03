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Тунис
Тунисская Республика


03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования для государственных выборов 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
06.10.2020 Система Polys «Лаборатории Касперского» мигрировала на блокчейн-платформу Exonum 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
29.05.2019 БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц 1
10.04.2019 В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
04.09.2018 Исследование «Яндекса»: запросы из отпуска 3
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2018 «Мегафон» «отменил международный роуминг» 1
16.10.2017 ПО из Белоруссии и Казахстана уравняют в правах с российским софтом 1
06.04.2017 «Билайн» придумал, как обеспечить безлимитный интернет в роуминге 1
05.04.2017 «Билайн» запускает «Безлимитный интернет в роуминге» на территории 90 стран мира 1
10.03.2017 Tele2 расширяет роуминговую сеть 2
21.02.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила новые возможности нашумевшего ботнета Mirai 1
22.07.2016 Российско-американская платежная система нашла деньги для экспансии на Ближний Восток 1
01.07.2016 Около 10 тыс. пользователей Facebook по всему миру стали жертвами фишеров 1
18.04.2016 Разработку Debian Linux возглавил араб из-под Парижа 1
09.12.2015 Positive Technologies открыла наукоемкий центр разработки в Нижнем Новгороде 1
21.10.2015 Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks 1
22.04.2015 Издатцентр «Марка», подведомственный Федеральному агентству связи, принял участие в работе Всемирной ассоциации по развитию филателии 2
26.12.2014 Система Contact и Xpress Money расширили сотрудничество 1
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista 8
15.12.2014 Российские знаки почтовой оплаты получили высокую награду на XI Международном конкурсном классе для стран – членов ВПС 1
12.08.2013 Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале 1
23.05.2013 В Москве стартовал форум по практической безопасности Positive Hack Days III 1
28.03.2013 Positive Technologies переехала в новый офис в Москве 1
22.01.2013 Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров 1
05.12.2012 Люди года в отрасли ИКТ по версии CNews 1
28.11.2012 Positive агрессивно нанимает: топы «Астероса» и «Информзащиты», десятки вакансий 1
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1
06.09.2012 Россияне впервые в мировом топ-10 по поиску и устранению уязвимостей 1
06.09.2012 Компания из России пополнила список мировых лидеров ИБ 1
17.07.2012 Euronews придет в Грецию, Африку и на Карибы 1
16.07.2012 К системе «Лидер» присоединился туристический оператор «Нева» 1

Публикаций - 78, упоминаний - 102

Тунис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
Microsoft Corporation 11110 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
Telegram Group 702 2
Bitfury Group 25 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Google LLC 7158 2
Facebook 3766 2
VerifyMyAge 6 1
Bitfury Russia 3 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Orange France Télécom 99 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Citizen Lab 11 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
SAP SE 3216 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Фирма АС 3 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Ooredoo QSC 6 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 73 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Docsvision - ДоксВижн 776 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Coinbase 24 1
Data Matrix 52 1
NSO Group 16 1
Yota - Скартел 623 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SEC Consult Services 931 1
РусславБанк - РСБ 147 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
UnionPay - Платёжная система 75 1
Почта Банк 289 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Tessi 8 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Net Element - NETE 49 1
Почта России ПАО 1574 1
JCB International 113 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
American Express 172 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Visa International 1346 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1126 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Президент Российской Федерации 1440 3
Счётная палата РФ 460 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Совет Европы 28 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Linux OS 4265 3
Microsoft Windows 10 6652 3
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 3
Kaspersky Polys Voting Machine 16 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Apple - App Store 2198 1
Ред ОС 239 1
Ланит LanDocs 41 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Google Flutter 15 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
ITV Face-интеллект 5 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Apple macOS 927 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
WhatsApp Messenger 654 1
Java - Язык программирования 1178 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Сазонов Александр 12 3
Максимов Юрий 15 2
Носков Константин 201 2
Путин Владимир 1826 2
Фетисов Александр 12 1
Ерохин Алексей 1 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Мансур Ахмед 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Дуров Николай 17 1
Северюхин Андрей 6 1
Маркин Алексей 4 1
Никифоров Николай 1126 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Петров Сергей 51 1
Вольфсон Влад 55 1
Дуров Павел 216 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Арлазаров Владимир 118 1
Галушкин Олег 168 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 14
Франция - Французская Республика 2130 14
Германия - Федеративная Республика 3648 14
Европа 3766 14
Казахстан - Республика 2637 13
Индия - Республика 2175 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
Беларусь - Белоруссия 2093 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
Бразилия - Федеративная Республика 1128 7
Украина 3374 7
Турция - Турецкая республика 952 7
Египет - Арабская Республика 369 6
Иран - Исламская Республика Иран 375 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 6
Армения - Республика 688 5
Испания - Королевство 1256 5
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 5
Болгария - Республика 306 5
Чехия - Чешская Республика 497 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 5
Узбекистан - Республика 823 5
Финляндия - Финляндская Республика 817 5
Швеция - Королевство 756 5
Саудовская Аравия - Королевство 278 5
Латвия - Латвийская Республика 450 5
Литва - Литовская Республика 329 4
Польша - Республика 831 4
Нидерланды 976 4
Израиль 722 4
Австрия - Австрийская Республика 528 4
Норвегия - Королевство 430 4
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Молодёжный парламентаризм 2 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Wikipedia - Википедия 277 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Россия-Африка - саммит 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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