Тунис - Тунисская Республика

«БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista ии, завершила проект по переводу системы управления банковскими картами компании Monétique Tunisie, Тунис, с Base24 на SmartVista. Об этом CNews сообщили в БПЦ. Monétique Tunisie является проце

В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами В мировом рейтинге стран по уровню развития и использования интернета Россия заняла 31-е место, уступив таким государствам, как Тунис (30-е место), Китай (29), Казахстан (28), Турция (27), Колумбия (26) и Бразилия (24). Об этом говорится в новом отчете The Web Index за 2012 г., составленном организацией World Wide Web F

После бегства президента страны тунисский государственный спутниковый телеканал сменил тональность вещания, сетку передач и логотип транслирует выпуски новостей, перемежаемые патриотическими песнями и короткими видовыми очерками о Тунисе. Выпуски новостей на канале в настоящее время могут длиться непрерывно до двух часов,

В Тунисе выдана вторая GSM-лицензия Египетская компания Orascom Telecom получила вторую лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта GSM в Тунисе. Стоимость лицензии $454 млн. Orascom Telecom оплатит $50 млн. из стоимости лицензии, оставшиеся $404 млн. будут оплачены различными тунисскими и арабскими финансовыми учреждениями. В на

В Тунисе освободили из тюрьмы издательницу онлайнового журнала ласти освободили из-под стражи журналистку Сихем Бенседрин (Sihem Bensedrine), являющуюся главным редактором онлайнового журнала Kalima и пресс-секретарем Национального комитета про правам человека в Тунисе (CNLT), сообщает французский журнал Transfert. Бенседрин отпущена под залог, против нее по-прежнему выдвигаются обвинения в "диффамации" и "распространении заведомо ложных сведений, напр

В Тунисе арестовали основательницу онлайнового журнала айнового журнала Kalima, являющаяся также членом Национального Совета за соблюдение прав и свобод в Тунисе (CNLT). Ее задержали по обвинению в "диффамации и клевете", содержавшихся, по мнению в