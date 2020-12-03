Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тунис
Тунисская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 102
Тунис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сазонов Александр 12 3
|Максимов Юрий 15 2
|Носков Константин 201 2
|Путин Владимир 1826 2
|Фетисов Александр 12 1
|Ерохин Алексей 1 1
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
|Мансур Ахмед 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Дуров Николай 17 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Маркин Алексей 4 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Петров Сергей 51 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Дуров Павел 216 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Галушкин Олег 168 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|CoinMarKetCap 14 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru