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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тунис Тунисская Республика

Тунис - Тунисская Республика

СОБЫТИЯ


23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista

ии, завершила проект по переводу системы управления банковскими картами компании Monétique Tunisie, Тунис, с Base24 на SmartVista. Об этом CNews сообщили в БПЦ. Monétique Tunisie является проце
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами

В мировом рейтинге стран по уровню развития и использования интернета Россия заняла 31-е место, уступив таким государствам, как Тунис (30-е место), Китай (29), Казахстан (28), Турция (27), Колумбия (26) и Бразилия (24). Об этом говорится в новом отчете The Web Index за 2012 г., составленном организацией World Wide Web F
19.01.2011 После бегства президента страны тунисский государственный спутниковый телеканал сменил тональность вещания, сетку передач и логотип

транслирует выпуски новостей, перемежаемые патриотическими песнями и короткими видовыми очерками о Тунисе. Выпуски новостей на канале в настоящее время могут длиться непрерывно до двух часов,

18.03.2002 В Тунисе выдана вторая GSM-лицензия

Египетская компания Orascom Telecom получила вторую лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта GSM в Тунисе. Стоимость лицензии $454 млн. Orascom Telecom оплатит $50 млн. из стоимости лицензии, оставшиеся $404 млн. будут оплачены различными тунисскими и арабскими финансовыми учреждениями. В на
14.08.2001 В Тунисе освободили из тюрьмы издательницу онлайнового журнала

ласти освободили из-под стражи журналистку Сихем Бенседрин (Sihem Bensedrine), являющуюся главным редактором онлайнового журнала Kalima и пресс-секретарем Национального комитета про правам человека в Тунисе (CNLT), сообщает французский журнал Transfert. Бенседрин отпущена под залог, против нее по-прежнему выдвигаются обвинения в "диффамации" и "распространении заведомо ложных сведений, напр
02.07.2001 В Тунисе арестовали основательницу онлайнового журнала

айнового журнала Kalima, являющаяся также членом Национального Совета за соблюдение прав и свобод в Тунисе (CNLT). Ее задержали по обвинению в "диффамации и клевете", содержавшихся, по мнению в
28.06.2000 Alcatel модернизирует GSM-сеть Tunisie Telecom в Тунисе

Компания Tunisie Telecom, оператор фиксированной и мобильной связи в Тунисе подписала контракт с Alcatel объемом более 26 млн. евро на модернизацию и расширение GSM сети в столице государства, а также в других крупных городах и туристических центрах. В рамках ко

Публикаций - 171, упоминаний - 183

Тунис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 12
9594 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 9
Microsoft Corporation 25775 6
Google LLC 12690 5
KrIT - КРИТ 35 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Best Way 53 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Dell EMC 5180 3
X Corp - Twitter 2938 3
Apple Inc 13156 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Telegram Group 2940 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Oracle Corporation 7074 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Bitfury Group 26 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Visa International 1993 3
American Express - Amex 338 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Diners Club International - платёжная система 82 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Альфа-Групп 745 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
JCB International 146 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Совкомбанк Совесть 279 1
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Elsevier 19 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Tessi 9 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Garsdale Services 39 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ООН ИКТ - Целевая группа ООН по информационно-коммуникационным технологиям - UN ICT TF - United Nations Information and Communication Technologies Task Force 10 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Туниса - Президент Туниса - органы государственной власти 1 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Уганды 2 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 23 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 8
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
World Wide Web Foundation 6 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 18
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 5
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
1С: Искусство войны: Африка 1943 14 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Linux OS 11533 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 4
Microsoft Windows 16882 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 4
VK - Mail.Ru Поиск 65 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
Linux - Debian GNU 567 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 2
Google - Flutter 64 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
InfoWatch Appercut Security 35 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Купибилет - Kupibilet 34 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 1
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 1
Максимов Юрий 37 7
Путин Владимир 3454 5
Альтовский Евгений 42 4
Медведев Дмитрий 1665 3
Сазонов Александр 13 3
Desai Nitin - Десаи Нитин 4 3
Лукашенко Александр 104 2
Герчук Михаил 88 2
Кучма Леонид 29 2
Камакин Юрий 30 2
Гафарова Елена 26 2
Parisi Dan - Пэризи Дэн 3 2
Adjani Isabelle - Аджани Изабель 3 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Gross David - Гросс Дэвид 7 2
Roberts Julia - Робертс Джулия 7 2
Ибрагим Мохамед 2 2
Гонгадзе Георгий 2 2
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 2
Щеголев Игорь 699 2
Носков Константин 241 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 2
Мишустин Михаил 787 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Никифоров Николай 1138 2
Сульгин Сергей 47 1
Фетисов Александр 33 1
Смирнов Максим 68 1
Ройтман Евгений 44 1
Маркин Алексей 4 1
Кочетков Владислав 248 1
Сараев Александр 7 1
Макаров Александр 47 1
Северюхин Андрей 6 1
Глухов Андрей 3 1
Никитин Максим 27 1
Сергеев Михаил 115 1
Якушев Михаил 50 1
Дуров Николай 23 1
Гусинский Владимир 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 92
Египет - Арабская Республика 1100 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 44
Африка - Африканский регион 3641 42
Франция - Французская Республика 8177 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 34
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Европа 24964 32
Турция - Турецкая республика 2620 30
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 29
Италия - Итальянская Республика 4508 29
Иран - Исламская Республика Иран 1155 29
Марокко - Королевство 226 29
Беларусь - Белоруссия 6289 27
Индия - Bharat 5870 27
Саудовская Аравия - Королевство 666 26
Таиланд - Королевство 926 26
Ливия 153 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 24
Казахстан - Республика 6048 23
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 23
Бразилия - Федеративная Республика 2520 22
Испания - Королевство 3840 22
Узбекистан - Республика 2005 22
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 22
Украина 7928 20
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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