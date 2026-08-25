Индексная книга (каталог) CNews*
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Сазонов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Сазонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 76 3
|ГПБ - Газпромбанк 1283 1
|ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 61 1
|Полтев Сергей 17 1
|Альперович Михаил 15 1
|Лукьянов Антон 5 1
|Маслов Иван 3 1
|Букуров Олег 1 1
|Герцев Константин 1 1
|Атаманенко Артемий 1 1
|Хотченков Максим 4 1
|Törnkvist Anders - Торнквист Андерс 1 1
|Путин Владимир 3465 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Галкин Александр 11 1
|Михайлов Андрей 3 1
|Курепкин Игорь 16 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Forbes - Форбс 1013 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2467 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 4
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1514 2
|День молодёжи - 27 июня 1104 3
|Единый день голосования 149 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.