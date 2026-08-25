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Сазонов Александр

СОБЫТИЯ


25.08.2026 Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex 1
14.05.2021 «Лаборатория Касперского» займется развитием московской системы электронного голосования 1
13.05.2021 «Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве 1
17.03.2021 Polys бесплатно поможет РАНХиГС провести электронные выборы председателя Студенческого совета 1
03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования для государственных выборов 1
06.10.2020 Система Polys «Лаборатории Касперского» мигрировала на блокчейн-платформу Exonum 1
23.03.2017 Украинский стартап накажут за ПО, координирующее цены в России 1
27.07.2015 «Национальный удостоверяющий центр» представил решение для работы с электронной подписью на Android 1
13.05.2015 НУЦ и ЭОС начали продажи совместного продукта для работы с электронной подписью 1
02.12.2014 «Национальный удостоверяющий центр» совместно с Comfact AB запустит проект по трансграничному подписанию документов электронной подписью 1
14.07.2014 Merlion поглотил дистрибутора кабелей для ЦОДов 1
09.04.2014 ЭТП «Газпромбанка» обеспечит режим трансграничной электронной подписи в Евросоюзом 1
13.08.2013 Технологии Digital Design применяются в линейке продуктов «НУЦ Крипто-мобайл» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Сазонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 6
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 54 5
Bitfury Group 26 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 492 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 1
BICC Brand-Rex 9 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Belden - Belden Wire and Cable 7 1
Apple Inc 13247 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Philips 2100 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1009 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 803 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
Hikvision - Хиквижн 74 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
Panduit 44 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 112 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
Merlion Бюрократ 46 1
Competera 8 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 1
Bitfury Russia - Битфьюри 4 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 76 3
ГПБ - Газпромбанк 1283 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 61 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 3
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2888 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 1
Судебная власть - Judicial power 2520 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 397 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 877 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13504 7
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 937 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1329 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1664 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4365 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5240 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2447 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10271 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 842 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4390 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 2
Электронный документ - Electronic document 1591 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8734 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 788 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9621 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2744 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13071 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2247 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 1
Стандартизация - Standardization 2348 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 483 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2392 1
Оповещение и уведомление - Notification 6062 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5329 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4915 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7974 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9358 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13035 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27032 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5011 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5554 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
Kaspersky Polys Voting Machine 17 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 429 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 3
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 3
Apple iOS 8626 2
Google Authenticator 26 1
Garantex - криптовалютная биржа 13 1
ЭОС EdSign 15 1
ЭОС НУЦ 1 1
Google Android 15323 1
Microsoft Office 4205 1
Microsoft Windows 16965 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6353 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 1
КриптоПро CSP СКЗИ 259 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 916 1
TP-Link Tether 55 1
Полтев Сергей 17 1
Альперович Михаил 15 1
Лукьянов Антон 5 1
Маслов Иван 3 1
Букуров Олег 1 1
Герцев Константин 1 1
Атаманенко Артемий 1 1
Хотченков Максим 4 1
Törnkvist Anders - Торнквист Андерс 1 1
Путин Владимир 3465 1
Черногоров Андрей 65 1
Галкин Александр 11 1
Михайлов Андрей 3 1
Курепкин Игорь 16 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 12
Европа 25010 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 3
Германия - Федеративная Республика 13275 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2321 3
Нидерланды 3763 3
Тунис - Тунисская Республика 171 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 921 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 119 1
Швеция - Королевство 3792 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Украина 7944 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1005 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1179 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 2
НКО - Некоммерческая организация 642 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4067 1
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Паспорт - Паспортные данные 2879 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 1
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Молодёжный парламентаризм 6 1
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Forbes - Форбс 1013 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 1
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День молодёжи - 27 июня 1104 3
Единый день голосования 149 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
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